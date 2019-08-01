В Железнодорожном хотят открыть пункт пропуска с Польшей, но поляки сомневаются

В среду в калининградской областной Общественной палате прошла горячая дискуссия по поводу капремонта трех десятков домов довоенной постройки в поселке Железнодорожный. Руководитель фонда капремонта Оксана Астахова призвала всех понять, что поселок больше не будет таким, как прежде, поскольку живет в условиях «объективной реальности». Журналисты, в свою очередь, напомнили Астаховой, что объективной реальностью является и то, что у поселка есть серьезные транспортные проблемы. Несмотря на название, доехать до Железнодорожного на пассажирском поезде сейчас невозможно.

- У нас есть железная дорога, есть вокзал, - уточнил первый заместитель главы администрации Правдинского городского округа Владимир Минасян. - Сегодня там есть КПП, и через границу ежедневно идут по 10 грузовых составов.

Будет погранпереход – будут туристы

Владимир Минасян уверен, что туристы захотят «посозерцать ту красоту, которую мы попытаемся восстановить». Например, бывшее здание районного управления, построенное в Гердауэне в конце XIX - начале XX века по проекту архитектора Фридриха Хайтманна. В послевоенные годы там находился интернат. Правда, объект нужно сначала привести в порядок и вдохнуть в него новую жизнь. Есть идеи сделать там дом ветеранов или санаторий.

По словам Минасяна, интерес инвесторов смог бы существенно вырасти, если бы в окрестностях Железнодорожного появился погранпереход с Польшей.

- Наш район имеет границу с Польской Республикой 55 километров. Больше никто из районов области такой продолжительной границы не имеет, - напомнил Минасян. - Есть постановление правительства Российской Федерации об открытии границы, которое еще Черномырдин подписал. Мы искали решение этого вопроса очень долго, приходили в областную думу, по всем каналам просили о том, чтобы у нас была открыта граница и был создан переход. Проводили у нас российско-польский круглый стол. Рольбинов (вице-премьер области - Ред.) был на нейтральной полосе, и мы смотрели все вместе с ним.

В конце 90-х годов, по словам Минасяна, поляки даже сделали предварительный проект погранперехода, который до сих пор существует.

- Он на тот момент был очень продвинутый, польская сторона просчитала в деньгах, во сколько им обойдется переход - говорит чиновник. – Потом наша Росграница открестилась от проекта, нам сказали: «Пока мы этого делать не будем». Областная дума нас также не поддержала.

Минасян напомнил, что раз в год граница приоткрывается, и появляется временный пункт пропуска, через который проезжает велопробег с участием около 100 человек до Барчан (город-побратим Железнодорожного в Кентшинском повяте). Также поселок участвует в российско-польском проекте «Лына-Лава», в рамках которого организуется байдарочный поход с переходом через границу.

- Мы постоянно пытаемся привлечь внимание к нашему поселку, чтобы как-то оживить его, - уверяет заместитель главы. - Хотя, вы знаете, что отношения с соседями недавних пор у нас немножко другие. С введением электронных виз ситуация немного меняется. Например, на праздник поселка в этом году к нам впервые приехали гости из Барчан по этим визам, и были очень довольны.

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В Польше сомневаются, что переход будет открыт

23 июля Gazeta Olsztynska сообщила, что власти приграничных польских городов Кентшин и Венгожево оценивают вероятность открытия двух дополнительных пунктов пропуска с Калининградской областью (Перлы — Крылово и Михалково — Железнодорожный), как очень низкую, несмотря на введение электронных виз.

- Новые переходы, безусловно, вписались бы в эту политику, - считает староста Кентшина Михал Кохановский. - Эта тема обсуждается уже тридцать лет, но после событий на Украине вопрос перехода полностью исчез из повестки дня. Решением этого вопроса должны заниматься в Москве и Варшаве. Если переход будет установлен, это, безусловно, будет стимулировать местную экономику, торговлю и туризм. Но я признаю, что скептически отношусь к возможности его открытия.

Староста Венгожева Марзенна Супранович вспоминает, что уже были многочисленные переговоры и встречи, но они ни к чему не привели.

- Тем не менее, мы все время рассчитываем, что, возможно, что-то можно сделать, - говорит Супранович.

По словам эксперта по польско-российским отношениям Тадеуша Барылы, согласно стандартам Европейского Союза, расстояние между пунктами пересечения границы должно составлять от 20 до 30 километров. Это значит, что на границе Калининградской области и Польши как раз не хватает пары погранпереходов.

- Однако я не думаю, что при таком объеме перевозок, и особенно при таком небольшом товарообороте из Польши в Калининградскую область и наоборот, этот стандарт сможет кого-то побудит реализовать проект строительства погранпереходов, - добавил Барылы.