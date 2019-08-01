Герою-космонавту Юрию Романенко - 75: После первого полета домой звонил чуть ли не весь Калининград

К собственным юбилеям Юрий Викторович относится спокойно, без пафоса. Я человек непубличный, говорит, не люблю официоза. Так что юбилейные даты отмечает в узком семейном кругу. Не любит он и громких слов. И если его попросить оглянуться, оценив прожитое, отвечает просто: сегодня я сделал бы все так же, как сделал когда-то.

НАЧИНАЛ В ТИПОГРАФИИ

12 апреля 1961-го десятиклассник Юра Романенко в числе тысяч калининградцев ликовал на площади Победы, узнав о полете своего тезки Гагарина. Не тогда ли и сам решил стать космонавтом?

– Нет, так высоко я в тот день не замахивался, – усмехнулся Юрий Викторович в ответ на мой вопрос. – Однако желание пойти учиться на летчика у меня тогда стало еще сильнее.

Калининград занимает в его душе особое место.

Наш город он называет своей «стартовой площадкой». Впервые янтарный край Романенко увидел в 1959-м, переехав сюда вместе с родителями. Здесь пошел в девятый класс, в школу № 23. В те времена старшеклассников обучали и какой-нибудь профессии. Так что первая рабочая специальность Романенко – цинкограф. А получил он ее, проходя в 1960-м производственное обучение в типографии «Калининградской правды» (потом это было издательство «Янтарный сказ»).

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ

Так уж вышло, что решив пойти в военные летчики, наш герой припозднился с подачей документов в военкомат. В результате попробовать поступить в летное училище мог лишь через год. Не желая терять время попусту, парень пошел работать бетонщиком на завод. Причем устроился туда 1 августа 1961-го – такой вот подарок сделал сам себе на 17-летие.

Тяжелая работа стала отличной школой жизни и возможностью проверить себя. В 1962-м Романенко уверенно поступил в Черниговское высшее военно-авиационное училище летчиков. Окончил с отличием, был оставлен в качестве летчика-инструктора. А потом к ним однажды приехал Герман Титов, чтобы отобрать новые кадры в отряд космонавтов.

- Инструкторская работа меня абсолютно не интересовала, тяготила. Личная летная деятельность – это да, а инструктор – рутина, взлет-посадка, повторяешь одно и то же, как попугай. И вдруг – такая возможность вырваться! К тому же кто предложил – сам космонавт № 2! С той поры Германа Степановича я шутя называю своей повивальной бабкой в космонавтике.

В отряд космонавтов его зачислили в 1970-м. А в 1972-м он был включен в дублирующий экипаж первой международной программы «Союз-Аполлон». Подготовку в рамках этого исторического проекта Романенко считает своей первой серьезной космической работой.

А потом было 10 декабря 1977-го. Весть о том, что в космос отправился «тот самый Юрка из 23-й школы», всколыхнула всю область. И когда 16 марта 1978-го корабль с Романенко и его звездным напарником Георгием Гречко успешно приземлился, в квартире на улице Театральной, где жили родители Романенко, долго не умолкал телефон. Казалось, в тот день все калининградцы решили поздравить их с благополучным возвращением сына.

В 1980-м он снова полетел в космос, вместе с Арнальдо Тамайо Мендесом – первым кубинским космонавтом. С тех пор Романенко – всегда желанный гость на Острове Свободы. Третий полет состоялся в 1987-м. Проведя тогда на орбите 326 суток 11 часов 37 минут 59 секунд, он и поныне, спустя столько лет, остается в числе главных космических рекордсменов.

С НЕБЕС – НА ЗЕМЛЮ

В 1988-м Романенко перевели на земную работу, назначив начальником 3-го управления в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Гагарина. В запас вышел в 1995-м. Но на заслуженный отдых все равно не ушел, работая консультантом в фирме, которая занимается экранопланами.

Дважды Герой СССР Юрий Романенко с сыном – Героем России Романом Романенко.Фото: Архив автора

2009-й стал для него особенным годом – родилась космическая династия Романенко. Его старший сын Роман впервые отправился на МКС, став вторым в нашей стране и третьим на планете потомственным космонавтом. С 2015-го Герой России Романенко-младший – депутат Государственной думы. А год назад он еще и возглавил всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия». Конечно, начальник Главного штаба «Юнармии» сразу стал привлекать к работе отца. И надо видеть глаза ребят, когда в юнармейцы их принимает дважды Герой Советского Союза Романенко!..

В школе № 23, которая теперь стала лицеем, своего знаменитого выпускника не забывают. Созданный там музей авиации и космонавтики носит имя Романенко. С 1980-го его профиль можно видеть на памятнике землякам-космонавтам. В 1988-м он стал почетным гражданином Калининграда.

А в 2017-м было решено, что в областном центре, в Чкаловске, появится новая улица – улица Космонавта Романенко. Для Юрия Викторовича это стало приятным сюрпризом. И вдвойне ему приятно оттого, что рядом будет улица Космонавта Викторенко – еще одного нашего земляка-космонавта. «Мы ведь с Александром Степановичем и на орбите вместе были. И сегодня дружим».

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

№ 1 в калининградском символическом отряде земляков-космонавтов – Алексей Леонов. В 1965 году он совершил первый в истории выход в открытый космос. Вновь побывал на орбите спустя десять лет (историческая стыковка нашего корабля «Союз» с американским «Аполлоном»).

№ 2 – Виктор Пацаев. К сожалению, полет в космос стал для него первым и последним. 30 июня 1971-го при возвращении он погиб – вместе с Георгием Добровольским и Владиславом Волковым.

№ 3 – трижды побывавший в космосе Юрий Романенко. В 1987-м эстафету у него принял Александр Викторенко. На счету № 4 – четыре космических полета.

№ 5 – Роман Романенко. Сын Юрия Романенко в космосе побывал дважды.