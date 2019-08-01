2019-08-01T16:23:12+03:00
Новости компаний

Офисы банка «Открытие» в Калининградской области изменят график работы

В субботу 3-го августа и в воскресенье 4 августа офисы не будут обслуживать клиентов.
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В связи с необходимостью завершения проекта интеграции подразделений экс-Бинбанка в единую сеть офисов объединенного банка «Открытие» пять отделений банка «Открытие» в Калининградской области 2 августа будут работать в режиме короткого операционного дня, до 13.00.

«Мы специально проводим завершение технологических процедур в начале августа, в выходные дни, с тем, чтобы как можно незаметнее для наших клиентов провести изменения в работе наших подразделений, – отметил управляющий Калининградским РОО банка «Открытие» Валерий Селиванов. – Завершение интеграционных процедур позволит нам целиком сосредоточиться на развитии выгодных предложений для клиентов и выстраивании надежных партнерских взаимоотношений как с частными, так и с корпоративными клиентами».

С 5 августа 2019 года офисы возобновят работу по прежнему графику.

Список офисов банка «Открытие» в Калининградской области, меняющих график работы 2-4 августа

ОО "На Ленинском проспекте", г. Калининград, Ленинский проспект, дом № 95-101

ОО "На Советском проспекте", г. Калининград, Советский проспект, д. 19

ОО "На Площади Маршала Василевского", г. Калининград, пл. Маршала Василевского, д. 2

ОО в г. Советске, г. Советск, ул. Победы, дом №45, пом. II

ОО "Черняховский", г. Черняховск, ул. Ленина, д. 16

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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