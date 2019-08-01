В земле древнего некрополя под Зеленоградском археологи обнаружили десятки погребений всадников

В Зеленоградском районе калининградские археологи ведут раскопки некрополя Айслитен. Это внушительная по площади территория, которая использовалась для захоронений народами, жившими в этой местности со II-го по XI-й века нашей эры. Первые 700 лет это были эстии, которых потом на три столетия сменили пруссы. О том, какой объем работы предстоит сотрудникам калининградского предприятия «Балтспецархеология» и представителям Института истории материальной культуры Российской академии наук (Санкт-Петербург), можно судить хотя бы по тому факту, что на уже обследованной трети объекта обнаружено около 90 погребений.

- Могилы двухярусные, - объясняет руководитель «Балтспецархеологии» Евгений Калашников, который и открыл этот некрополь еще в 2003 году. – Внизу хоронили коня, но чаще не целиком, а только голову и шкуру, сверху помещали кремированные останки его хозяина. Иногда в одном погребении обнаруживаются сразу две лошади – видимо, там был похоронен знатный и богатый воин.

Наконечник метательного копья.Фото: Игорь ОРЕХОВ

К сожалению, верхние ярусы погребений почти не сохранились – много последующих веков поле интенсивно распахивали в ходе сельхозработ. Да и от боевых коней безжалостное время оставило только зубы. Но в них, как правило, вставлены железные удила, в могиле также обнаруживаются стремена (аварского, мадьярского и скандинавского типов) и шпоры. Чтобы в загробной жизни всадник мог честь по чести править своим скакуном. А еще находят конские украшения в виде шейных колокольчиков – причем ботала довольно объемные. Как раз во время нашего пребывания на раскопках археологи осторожно очищали такие артефакты, показавшиеся из-под земли в очередной могиле (см. фото).

- Хотя в захоронениях до VII века находим только удила, - замечает Евгений Калашников. - Стремян тогда в этом краю еще не знали, они пришли сюда от аваров лишь 100 или 200 лет спустя. Кстати, начиная с VII века, коней стали хоронить головами на запад, а до этого, со II по VI век обращали головами на юг.

В соседнем раскопе, относящемся ко II веку нашей эры, на поверхности дожидался своей очереди почти полностью сохранившийся железный наконечник, судя по размерам и диаметру тулеи (это трубка, куда вставлялось древко), легкого копья или дротика, что, в принципе, одно и то же. Судя по всему, археологов на Айслитене ждет еще немало интересных находок.