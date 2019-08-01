«Видно было, что мальчику очень страшно»

Встреча на пустыре

Тем октябрьским вечером прошлого года воспитанники одного из кадетских корпусов Калининграда Ярослав Иванов и Николай Голиков (все фамилии изменены – Ред.) накупили петард и отправились на известный им пустырь по улице Артиллерийской. Там отошли подальше от домов и принялись развлекаться. Бабахало, к радости 13-летних подростков, громко.

Но именно эти взрывы и привлекли внимание оказавшейся неподалеку компании из трех парней и девушки. Среди них были Никита Кветов, который в свои 16 нигде не работал, не учился и вообще ни в чем полезном замечен не был. Зато незадолго до этого был пойман на кражах, и лишь благодаря гуманизму отечественного правосудия не загремел за решетку, а был передан под надзор матери-алкоголичке. Девятиклассник из 33-й школы Алексей Королев - из вполне благополучной семьи. Младше на два года, он выполнял при старшем приятеле неизменного подручного. Они-то и решили выяснить, что происходит.

Увидев подходивших, кадеты насторожились. В таком глухом месте встреча с незнакомцами, которые выглядели старше и, судя по всему, были настроены агрессивно, ничего особо приятного не сулила.

- Есть закурить? – поинтересовался один из чужаков, и мальчишки приуныли окончательно, ибо, конечно, знали, что подобные вопросы зачастую становятся предлогом для нападения.

- Не-а, нету, - пробормотали они в ответ.

- А чего это вы здесь делаете? Мешаете людям отдыхать! – продолжал «наезжать» парень.

- Если мы кому-то мешаем, можем уйти, - попробовали все-таки избежать назревающего конфликта Ярик и Коля.

- Никуда вы не уйдете, – вмешался другой незнакомец и многозначительно добавил: - Просто так…

Ярослав понял, что дело плохо. Видимо, понял это и Николай, который вдруг предложил агрессорам:

- Забирайте все, кроме телефонов!

- А что у тебя в рюкзаке? – поинтересовался тот, кто запретил уходить. – Давай сюда!

Внутри оказалась только куртка, и тогда Кветов (это был он) приказал отдать рюкзак, дернув его из рук Коли.

- Не отдам! – решился тот на сопротивление, и потянул рюкзак к себе.

- Ах, не отдашь?!

Кветов выпустил лямку рюкзака и с размаху ударил подростка в лицо. Из разбитого носа ручьем полилась кровь.

- Ты что, даун? – воскликнул потерявший от боли осторожность Коля.

И сразу же получил еще несколько сильных ударов по лицу. Мальчишка развернулся и, не выпуская из рук свой рюкзак, побежал с пустыря. Кветов бросился в погоню и оба скрылись в наступивших сумерках.

- В землю смотри! – приказал Королев растерявшемуся Ярославу.

Издали вдруг послышался Колин отчаянный крик: «Не бей меня!»

- Убить – не убьет, но инвалидом сделать может, - не преминул сообщить Королев испуганно вздрогнувшему кадету. – Я своего кореша знаю!

Через 10 минут показался Кветов, за которым шел Коля с окровавленным лицом и нес через плечо свой рюкзак.

- Гони вещички! – обернулся к нему грабитель.

Все повторилось: Николай вновь бросился бежать, Кветов – за ним. Через несколько минут из темноты послышались отчаянные крики. «Ярик! Ярик! – звал на помощь Коля, а потом взмолился: - Не надо!»

Поняв, что его друга зверски избивают, Ярослав нерешительно двинулся было в ту сторону.

- Стоять! – жестко пресек эту попытку Королев.

И Ярик остался стоять. Потому что был уверен, что в противном случае его просто убьют.

«Смеялся и выглядел счастливым»

Как выяснилось позже, свидетелями расправы над Колей стали парень и девушка, не пошедшие вместе с Кветовым и Королевым на звуки взрывов петард. Когда издали послышались крики, будто от страха или боли, парень решил, все-таки, выяснить, что происходит. И застал самый разгар избиения: озверевший громила тряс жертву за грудки и орал:

- Поясни за слова! Кто ты такой по жизни?

- Что ты творишь, отпусти пацана! – попробовал было вмешаться ошарашенный свидетель, схватив Кветова за плечо.

- Не трогай меня, а то сейчас и тебе втащу! – огрызнулся тот и вдруг сунул ему в руки мобильный телефон: - На, снимай!

Струхнувший парень включил видеокамеру. Как ни извинялся Коля, мучитель продолжал избивать его кулаками и ногами, приговаривая, что «должен забить до отключки». Тут на месте событий появилась и девушка.

«Кветов подпрыгивал и ногами опускался на голову мальчику, просто скакал на ней, - рассказывала свидетельница потом следователям - Я закричала, чтобы он прекратил. И мальчик, которого он избивал, кричал и кричал, было видно, что ему очень страшно. Кветов, наконец, отошел от него и сказал ему: «Иди отсюда, чтобы я тебя больше не видел!». Мальчик встал с земли и побежал, шатаясь из стороны в сторону. Он еле бежал, а Кветов, глядя на это, смеялся, выглядел очень счастливым».

Можно себе представить, что испытал Ярослав, когда увидел вернувшегося в одиночестве Кветова. Тот нес отнятые у Коли рюкзак и мобильный телефон, а его брюки и ветровка были обильно забрызганы кровью.

- Разблокируй «трубу»! – потребовал он у кадета. – Или сейчас тебе тоже втащу.

С трудом Ярику удалось убедить парней, что пароля от чужого телефона он не знает. И был рад отдать все имевшиеся у него наличные деньги – 610 рублей, лишь бы его не били. Однако паренек еще сохранял остатки воли и мужества. Улучив момент, он выхватил из рук Кветова оба телефона – свой и Колин, после чего бросился наутек. Но Кветов все же догнал его, ударом кулака по затылку сшиб с ног, после чего отобрал гаджеты. Однако дальше избивать уже не стал – и без того изрядно утомился, а «милостиво» отпустил.

Кстати, опасаясь, что в так и не разблокированном айфоне может иметься программа, которая выдаст их местоположение, предусмотрительный Кветов разбил гаджет на части, присвоив другой. Ночевал он у своего приятеля, жившего на улице Коммунистической. Там вымылся сам и кинул в стиральную машину свою окровавленную одежду.

«Будто за мороженым в магазин сходил»

Сумевшему, наконец, выбраться на Артиллерийскую Коле Голикову повезло наткнуться на прохожего. Мужчину ужаснул вид выбежавшего со стороны пустыря подростка.

- Его одежда была пропитана кровью, лицо невозможно было рассмотреть из-за покрывавшей его крови, переносица опухла и была в несколько раз больше нормальной, - давал показания на следствии этот свидетель. -.Мальчик спросил, где находится остановка, несколько раз повторил, что мама будет за него волноваться, и ему срочно нужно домой.

Оценив состояние Коли, взрослый не позволил ему отправиться домой в одиночестве общественным транспортом, а попросил продиктовать номер телефона матери. Пока ждали женщину, горожанин выяснил, что случилось, и они решили пойти на пустырь, чтобы узнать, что с Ярослав. Но там уже никого не было. (Ярик тоже смог с помощью прохожих дозвониться до своей мамы и забрала его с Артиллерийской. )

На обратном пути Коля начал терять сознание, и подъехавшая на своем автомобиле мать поспешила отвезти сына в больницу. Позже судмедэксперты квалифицировали полученные мальчиком травмы как тяжкий вред здоровью.

Спустя три дня один из пользователей социальной сети «ВКонтакте» наткнулся на видеозаписи, где как какие-то парни избивали мальчика. Как и вышеупомянутый прохожий, юзер также не остался равнодушным: скачал файлы на компакт-диск и обратился в правоохранительные органы. Но к тому моменту с обоими отморозками уже работали следователи регионального Управления СКР – Кветова и Королева задержали уже на следующий день после совершения преступления.

– На допросах они отвечали, как на автомате, - делится впечатлениями старший следователь следственного отдела по Ленинградскому району Калининграда Игорь Гердт. - Кветов рассказывал о совершенном преступлении так, как будто просто за мороженым в магазин сходил. Королев до последнего занимал позицию: мол, он вообще не при делах. Уже потом, когда оба в СИЗО посидели, начали раскаиваться в содеянном.

Как уже известно, суд приговорил Кветова к шести с половиной годам лишения свободы и взыскал с него в пользу потерпевших 515, 6 тысячи рублей в качестве компенсации морального и материального вреда. Королеву дали три года, он заплатит потерпевшим 15 тысяч рублей. Назначенные сроки обоим предстоит досиживать уже в исправительной колонии для взрослых. Что само по себе многое говорит знающим людям…

Редакция благодарит Следственное управление СКР по Калининградской области за содействие в подготовке материала.