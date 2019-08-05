29 лет отмене «сухого закона»: Очереди выстраивались гигантские и люди в них были злые…

Заветные «точки»

Постановление Совета министров СССР от 24 июля 1990 года, отменявшее продажу населению алкогольных напитков только с 14 часов, фактически означало и конец печально знаменитого «сухого закона», действовавшего предыдущие пять лет. (Поэтому, кстати, и получившего в народе название «двенадцатой пятилетки».) За это время производство основного горячительного напитка – водки снизилось с 806 миллионов литров до 60 миллионов.

Как теперь известно, недовольство в отношении тогдашнего Генерального секретаря КПСС Михаила Горбачева, которого считали автором постановления «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения», было направлено не совсем по адресу. Инициаторами здесь выступили члены Политбюро ЦК компартии Михаил Соломенцев и Егор Лигачев. Которые были убеждены, что главной причиной наблюдающейся стагнации советской экономики и общего упадка морально-нравственных ценностей является алкоголизм населения. В результате 7 мая 1985 года и увидел свет вышеназванный документ.

Борьбу с пьянством власти повели самыми простыми методами. Первым делом позакрывав большинство вино-водочных магазинов, а в оставшихся ограничив реализацию заветного товара периодом с 14 до 19 часов. Кроме того, алкоголь нельзя было продавать лицам в возрасте до 21 года. Да и стоимость водки возросла в два-три раза, самая дешевая стала стоить 9 рублей 40 копеек за пол-литра.

Калининградцы могут припомнить оставшиеся тогда в городе торговые точки, где продавалось спиртное. Такие магазины были на улице Житомирской, Московском проспекте, на Северной горе, у ресторана «Русский чай» на улице Черняховского, напротив Фридландских ворот…

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«В шесть утра поет петух, в восемь – Пугачева. Магазин закрыт до двух, ключ у Горбачева». (Народная частушка 1985 года.)

«Наброситься толпой и сорвать погоны»

Еще больше обозлил граждан введенный запрет на употребление алкоголя в общественных местах – парках, скверах и т. п.

Корреспондент «Комсомолки» Иван Марков:

- Мой отец тогда работал в районном отделе милиции села Брейтово Ярославской области. Он вспоминал, что это было самое горячее время за всю его службу. Весной 1985-го «сверху» пришло распоряжение, что все милиционеры, вплоть до офицеров (даже полковники) должны были дежурить на улицах и доставлять пьяных в отделения. Алкоголь продавали только в трех селах района. Причем всего дважды в неделю и только по два часа в сутки, обычно вечером. Очереди выстраивались гигантские, люди в них были злые, часто возникали драки. Поддерживать порядок в этих очередях тоже должны были милиционеры.

А после того как селяне закупались алкоголем, начинались дикие попойки. Именно этот период был самым опасным для милиции. «Любимым развлечением подвыпивших мужиков было наброситься толпой и сорвать погоны, - рассказывал отец. - Я тогда только из армии вернулся, здоровья много было, поэтому справлялся и притаскивал по несколько человек в отделение. Но иногда силы были не равны, и напарники, бывало, подводили – убегали».

Усиленно пропагандировались «трезвые» торжественные мероприятия вроде свадеб, банкетов или юбилеев. Рискуя лишиться партбилетов или даже быть уволенными с работы, гости на таких торжествах активно наливали себе из стоявших на столах больших чайников и самоваров. Внутри которых вместо чая плескались водка, вино или коньяк.

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Алкоголики решили разработать тайную систему, обозначая различные спиртные напитки определенными видами печатной продукции. Пиво – «газета», вино – «брошюра», водка – «книга». И вот один обзванивает собутыльников: «Ребята, собираемся у меня. Приехал тесть из деревни, интереснейшую рукопись привез!»

Абхазский сок на испанских дрожжах

Усиленно внедряемый в массы принцип «Трезвость – норма жизни» доставал калининградцев даже вдали от Родины.

- Я тогда ходил в море на рефрижераторе «Пассат» - старой уже, но весьма комфортабельной посудине, - воспоминает Владислав Соломин. - Промысел вели у берегов Западной Африки. В тропиках каждому члену экипажа была положена суточная норма сухого вина – 200 граммов, с рекомендацией разбавлять водой перед употреблением. В том рейсе нам повезло: вместо обычной кислятины получили отличную болгарскую «Тамянку», полусладкую, 16% алкоголя! По вечерам мы собирались в курительном салоне (да, там был такой!), рефмеханики притаскивали в эмалированном ведре лед, с которым мы эту самую «Тамянку» и потягивали из высоких стаканов. А моторист Гриша, у которого была еще и консерватория за плечами, наигрывал джазовые мелодии на пианино…

Тем горше оказалось разочарование, когда в следующем рейсе (и уже на другом судне) начальство вдруг объявило, что всвязи с последними указаниями партии и правительства мы начинаем жить по-новому. И вместо вина будет выдаваться по трехлитровой банке мандаринового сока с мякотью. Этот произведенный в Абхазии напиток оказался сверхконцентрированным, изжогой мучилась вся команда. Когда в рундуке у каждого скопилось по шесть банок, кого-то осенило. Во время захода на канары прикупили быстрых дрожжей, завпрод пожертвовал две алюминиевые фляги емкостью 25 литров. Заполнили их соком, вбухали туда же дрожжи, поставили на нижней палубе, шланг вывели в иллюминатор – процесс пошел.

Когда посчитали, что пора, ближе к ночи собрались компанией в каюте. Черпали из фляги литровой пивной кружкой и пускали ее по кругу. Напиток получился ароматным и вполне приятным на вкус, но поначалу будто и не брало. И лишь через несколько кругов выяснилось все его коварство. Я еще успел уйти к себе в радиорубку и за работой протрезветь. А когда вернулся чтобы «подкрепиться», все уже лежали вповалку, но счастливые. Вот вам и «сухой закон»!

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«Звонок Горбачеву в Кремль: - Михаил Сергеевич, срочно сворачивайте антиалкогольную кампанию! – Это еще почему?! – Народ протрезвел и интересуется, куда дели царя-батюшку…»

«Два пшика на стакан»

Конечно, у «сухого закона» были и положительные результаты. Например, впервые за долгое время увеличилась (на 2, 5 года) продолжительность жизни мужского населения, которая достигла 63 лет. Преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, стало меньше в несколько раз. Да и последовавший вскоре «перестроечный» бэби-бум демографы считают прямым следствием Указа 1985 года.

Однако хватало и побочных эффектов. Не всем удавалось дожить до спасительной похмельной дозы в очередях к «амбразурам» вино-водочных магазинов. Народ начал заменять традиционный алкоголь различными суррогатами. И ладно бы еще только самогоном или даже одеколоном! Пили все, что горит, вплоть до политуры и дихлофоса, рецепт «два пшика на стакан» - это из тех времен. Процветала спекуляция как самими спиртными напитками, так и талонами на них. Есть мнение, что тогда же все большую популярность у молодежи начали приобретать наркотики.

- В 1987-м вернулся из армии мой друг, служивший в Афганистане, - рассказывает калининградец Артем Веселов. – Чтобы отметить встречу, отправились в магазин. А продавщица нам: «Предъявите паспорта! Тем, кому 21 нет, продавать не положено». Дружок, вижу, начинает заводиться: «А воевать положено?» - спрашивает. Не знаю, чем бы все кончилось, но выручил стоявший за нами мужик, который и купил водку. Продавщица сделала вид, что нас в магазине вообще нет.

Но окончательно добило «сухой закон» образовавшаяся в бюджете государства огромная дыра. Еще бы – ведь до этого именно спиртное давало почти четверть всех поступлений в бюджет от розничной торговли. За счет чего удавалось дотировать цены на хлеб, молоко, сахар и другие продукты.

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«Очередь в магазине за дихлофосом. Продавец: - Отпускаем только по два флакона в руки! К прилавку пробивается мужик: - Мне ящик! Продавец: - Товарищ, вы же слышали… Голос из очереди: - Да отпустите человеку, может, у него свадьба!»