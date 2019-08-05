2019-08-05T15:36:03+03:00
Общество

В Калининграде грабители пытались завладеть картинами известных мастеров

Двое налетчиков проникли в хранилище полотен, которые бизнесмен Рустам Алиев собирает для будущего музея
Игорь ОРЕХОВ
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Двое неизвестных, облаченных в специальные костюмы и с масками на лицах, проникли на территорию ОАО «Молоко», где находится хранилищеДвое неизвестных, облаченных в специальные костюмы и с масками на лицах, проникли на территорию ОАО «Молоко», где находится хранилищеФото: кадр с камеры видеонаблюдения
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В Калининграде совершена попытка ограбления хранилища картин, которые предприниматель и коллекционер Рустам Алиев собирает для Музея русской живописи и прикладного искусства.

В ночь с 1 на 2 августа двое неизвестных, облаченных в специальные костюмы и с масками на лицах, проникли на территорию ОАО «Молоко», где находится хранилище. Для этого налетчикам (которые, стоит заметить, были неплохо оснащены и имели хорошую спортивную подготовку) пришлось преодолеть высокий забор, затем деактивировать видеокамеры наружного наблюдения и через разбитое окно влезть в помещение офиса.

Сначала они вскрыли дверь в кабинет директора, откуда вынесли сейф с документами и личными деньгами владельца. После этого грабители проследовали в хранилище, где на данный момент собрано более 100 картин, среди которых многие принадлежат кисти всемирно известных мастеров – например, Григория Мясоедова и Ивана Айвазовского.

- Я не исключаю, что злоумышленники искали совершенно определенные полотна, может быть, даже по предварительно сделанному конкретному заказу, - заявил Рустам Алиев. – Потому что все хранившиеся там картины были унести, конечно же, не в состоянии.

Однако на незваных визитеров отреагировали датчики движения, которыми оснащено хранилище. Сработала сигнализация, и налетчикам пришлось спешно ретироваться, чтобы не попасть в руки охранников.

- Да, на этот раз преступники ушли ни с чем, - подтвердил Алиев. – Если, конечно, не считать директорского сейфа. Однако нельзя исключить возможность повторной попытки ограбления. Поэтому о случившемся я проинформировал не только полицию, но и руководство нашего региона. Ведь ценность находящихся в коллекции произведений искусства выражается не только в денежном эквиваленте. Музей, здание уже строится, будет открыт для посещения всеми калининградцами и гостями нашей области. В правительстве меня заверили, что возьмут начавшееся расследование на свой контроль.

Открытие Музея русской живописи и прикладного искусства запланировано на первую половину 2022 года. Кроме выставочных залов там будут функционировать конференц-центр и школа искусств. В здании также разместят арт-кафе и художественный салон. Предусмотрена и подземная автопарковка на несколько десятков мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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