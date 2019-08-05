Звукоразведчик, не оставивший шансов артиллерийским батареям Кёнигсберга

Первая награда – через месяц службы

Боевой подвиг с точки зрения обывателя – это бросок на амбразуру, штыковая атака или меткий бросок гранаты под гусеницы танка. По крайней мере, это клише обычно применялось в советском и до сих пор используется в российском кинематографе. Такие поступки проще описать или изобразить на экране, поэтому множество не менее важных подвигов остаются невидимыми.

Такими, казалось бы, незаметными были подвиги уроженца Ухоловского района Рязанской области Владимира Павловича Мишенина, начавшего свой боевой путь в звании лейтенанта и на должности командира взвода 827-го отдельного армейского разведывательного артиллерийского дивизиона. На службу он поступил в самом начале войны, но на фронт попал только спустя год – 1 июня 1942-го. Буквально с первых месяцев Мишенин начал применять полученные в училище знания, и в июле, во время боев под Ржевом, командование его заметило – лейтенант получил свою первую боевую награду, орден Красной звезды.

- Его взвод в конце июня был переброшен на ответственный участок фронта, - говорится в наградном листе, подписанном 15 июля 1942 года капитаном Синельниковым и батальонным комиссаром Макаровым. - Засеченные взводом товарища Мишенина 30 целей были подавлены и уничтожены огнем нашей артиллерии.

Синельников и Макаров также отметили, что прибывший к ним лейтенант Мишенин – очень ценный командир, так как, еще не имея никакого боевого опыта, он уже энергично взялся за работу и сколотил образцовый взвод. Своих подчиненных он оперативно обучил тому, что хорошо умел сам – вычислять вражеские артиллерийские батареи.

Командование отметило и хозяйственность молодого офицера, так как Мишенину удалось оборудовать для перевозки ценной аппаратуры и дорогих приборов машины, которые абсолютно не были для этого приспособлены.

Ранение и бой с прорвавшейся пехотой

Дальше прошли два года тяжелых оборонительных боев в составе 1-го и 2-го Прибалтийского фронтов, в течение которых умения Мишенина, больше необходимые при наступлении войск, были не так нужны. Кроме того, в конце февраля 1943 года лейтенант был легко ранен, и ему пришлось полежать в госпитале.

Корректировщики на наболюдательном пункте.Фото: waralbum.ru

Золотое же время для Мишенина наступило с переброской его звукобатареи на 3-й Белорусский фронт. Тем не менее, нельзя сказать, что он только сидел в своем окопчике, вычисляя вражеские батареи. Иногда случалось, что немецкая пехота прорывалась на артиллерийские позиции красноармейцев, и с ней приходилось вступать в бой.

Например, 30 июня 1944-го звукобатарее старшего лейтенанта Мишенина довелось отбивать нападение группы немцев на расположение части. Его людьми было убито 18 и взято в плен 14 вражеских солдат и офицеров. Сам же Мишенин в том бою лично уничтожил четырех немцев.

До этого линейный звуковзвод 2-й батареи звукоразведки дивизиона 149-й армейской пушечно-артиллерийской бригады, которым командовал Мишенин, отлично выполнил свою задачу во время подготовки к прорыву обороны противника северо-восточнее города Орша.

- Лично находясь на передовом посту предупредителем, товарищ Мишенин руководил засечкой огневых точек противника, - говорится в наградном листе. - За один только день 21 июня 1944 года в сложных условиях интенсивной артиллерийской перестрелки им было засечено 6 артбатарей противника. За время с 6 по 22 июня 1944 года его взводом было засечено 39 артиллерийских и минометных батарей противника. Одна артбатарея была подавлена с корректировкой его взвода и 15 артбатарей – во время артподготовки 23 июня 1944 года.

За эти достижения, Мишенин получил на грудь второй орден Красной звезды. К слову, полугодом ранее, в январе, за отличные вычисления вражеских орудий во время боев севернее Орла старший лейтенант был награжден еще и орденом Отечественной войны 2-й степени.

Гроза Восточно-Прусских артбатарей

Огромная заслуга Мишенина еще и в том, что благодаря его грамотному вычислению немецких артиллерийских батарей, потери Красной армии, прорывавшейся осенью 1944 года через границу Восточной Пруссии, удалось существенно снизить.

- Большую и ответственную работу проделала батарея товарища Мишенина во время подготовки прорыва у границ Восточной Пруссии, - отмечает своего подчиненного гвардии майор Елисеев. - Товарищ Мишенин сам лично руководил засечкой вражеских батарей, пристрелкой реперов. Успешное проведение контрбатарейной борьбы во время прорыва вражеской обороны в основном зависело от точности засечек батареи товарища Мишенина. Высокая точность засечек звукобатареи позволила нашей артиллерии во время артподготовки из 12 целей, данных на подавление, подавить 11, а одна батарея была подавлена во время прорыва.

В том же документе гвардии майор Александр Елисеев характеризует Мишенина как «отличного звукача» и рекомендует наградить его орденом Александра Невского. Но руководство бригады решает вручить ему орден Отечественной войны 1-й степени.

В конце января 1945-го Красная армия подходит вплотную к Кёнигсбергу, и Мишенин вместе со своим командиром Елисеевым и другими сослуживцами делают памятное фото в поселке Гутенфельд (сегодня – Луговое Гурьевского района). К этому моменту гражданскому населению Кёнигсберга объявлено по радио о необходимости эвакуации. Начинается беспорядочное бегство, а известный по своим мемуарам генерал Отто Ляш назначается комендантом города-крепости, поступая в подчинение Третьей танковой армии.

Непосредственно в боях за Кёнигсберг Мишенин он получает звание капитана и одну из высших наград советской армии – орден Красного знамени. 2-я звукобатарея, которой командовал артиллерист-звукоразведчик, внесла существенную лепту в подавление гарнизонной артиллерии города-крепости. Об этом также сообщает гвардии майор Александр Елисеев.

- В период боев за Кёнигсбергский укрепрайон под командованием капитана Мишенина проделана огромнейшая работа, обеспечившая успешный исход боев, - пишет он. - Его батареей засечено 40 артбатарей и отдельных орудий противника, которые подавлены огнем нашей артиллерии. В период штурма 6 апреля 1945 года, невзирая на пулеметный и минометный обстрел, с бруствера окопа капитан Мишенин засек 6 артбатарей противника, которые были немедленно подавлены.

Рискуя жизнью, выполнять сложнейшие задачи капитану пришлось и в конце апреля. В частности, в период боев за порт Пиллау он выявил и дал координаты 35 артбатарей противника, а 20 апреля Мишенин, получив контузию, отказался покинуть боевой пост и продолжал работу, в результате чего удалось подавить еще 3 артбатареи противника.

Уже после того, как стихал гул боя, командование 149-й артбригады получало сведения с поля боя. Обследование местности показывало, что в целях, засеченных звукобатареей Мишенина, матчасть была разбита и брошена противником.