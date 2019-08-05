«Если медведь захочет вас съесть, он это сделает»

Основатель и руководитель Польского культурного центра в Калининграде Томаш Оманьский – заядлый путешественник. И бросало его от Кейптауна на юге до Мурманска на севере. Причем калининградский поляк (или польский калининградец, если хотите) предпочитает традиционно популярным у туристов странам и городам (где, впрочем, тоже бывал) места куда менее охваченные комфортом цивилизации. Ему скучновато топать проторенными европейскими гидами маршрутами, куда интереснее бродить, например, по пустыне Калахари. А недавно Оманьский так и вовсе устремился на остров Сахалин. Где до нашего героя из поляков ступала нога разве что ссыльного политкаторжанина. Некоторыми своими впечатлениями Томаш поделился с «Комсомолкой».

Интеллигентные военные

Поездку на Сахалин я запланировал давно, но только этим летом, наконец-то, осуществил свою давнюю мечту. Огромный и почти пустой «Боинг 777» летел над почти столь же безлюдным российским севером 8 часов, чтобы, стартовав из Москвы, приземлится в городе Южно-Сахалинск.

На краю света можно встретить указатель на Калининград.Фото: Томаш ОМАНЬСКИЙ.

Из аэропорта мы ехали в старинным корейским автобусе, который, наверное, помнил еще времена войны коммунистического Севера с капиталистическим Югом на одноименном полуострове. Но больше всего меня поразил разговор небольшой группы военных, которые оказались моими попутчиками. Вероятнее всего, это были контрактники. Так вот, они рассуждали о том, что их машина сломалась, и теперь необходимо тащить ее на каком-то специальном буксире. Но поразила меня не тема обсуждения, а тот факт, что военнослужащие разговаривали интеллигентно - и абсолютно без мата! Признаться, я даже подумал про себя: а точно ли они солдаты?

С кем лучше не встречаться

Вообще, планы у меня были грандиозные, но, увы, вскоре пришлось их радикально поменять. Прежде всего, потому, что, как выяснилось, арендовать машину на Сахалине не так-то просто. Оказалось, что каждый пункт проката имеет собственную карту дорог острова, по которым можно и по которым нельзя проехать на, в основном, праворульных арендованных «Тойотах».

Затем пришлось распрощаться с мечтой о ночевках в палатке на природе. По словам местных жителей, это чревато встречей с медведем. А медведей на Сахалине очень много! Поэтому не обнадеживала и памятка для туристов, размещенная на официальном сайте островной администрации, которая констатировала: «Если медведь захочет вас съесть, то он это сделает».

«Крабов на раки не поменяю!»

В третий день моего пребывания на Сахалине местный таксист, узнав, что я приезжий, поинтересовался: «И как вам наши цены?» В других местах таксисты обычно спрашивают что-то вроде «Как вам у нас нравится?», ну, или «Вы успели побывать там-то и там-то?» Но именно цены являются одной из главных достопримечательностей этого острова. Очень высокие, я бы сказал, цены…

Сахалинские морепродукты и цены на них.Фото: Томаш ОМАНЬСКИЙ.

Девушка-парикмахер, которая подстригала машинкой мои последние волосы всего за 600 рублей, узнав, откуда я прибыл, сообщила, что ее подруга не так давно переехала в Калининград на постоянное место жительства. А на мой вопрос, отчего бы ей не последовать примеру подруги, ответила коротко и ясно:

- Я крабов на раки не поменяю!

Для того чтобы купить килограмм крабов, ей нужно сделать всего четыре простые стрижки.

Но вообще, многие сахалинцы хорошо знакомы с нашим городом, а у немалого числа островитян в Калининграде имеются друзья или родственники.

Киргизы под видом японцев

В магазинах Южно-Сахалинска, в отличие от наших, огромный выбор корейских, китайских и японских продуктов питания, бытовой химии, и т.п. А вот суши мне в Калининграде нравятся больше, чем на Сахалине. Кофе капучино в бумажном стаканчике обойдется вам в 170 рублей, обед в японском фаст-фуде - 500. Ну, как в японском… По большей части в сахалинских японских кафе и магазинах работают киргизы!

Трудно поверить, но все это великолепие - тоже суровый Сахалин.Фото: Томаш ОМАНЬСКИЙ.

Еще в Южно-Сахалинске меня поразили отменно ухоженные газоны и огромное количество скверов и зон отдыха. Как рассказали местные, это подарок от предыдущего губернатора. Того самого, у которого потом при обыске в квартире правоохранители нашли пару кубометров денег. Но это, конечно, немного другая история.

На самом краю света

Обычная для Сахалина дневная температура в июне - 8-9 градусов тепла, ночная - +5. До этого постоянные дожди. Казалось бы, ужас. Но все искупает здешняя природа, покрытые лесом сопки, океан, японская архитектура. А также красная рыба, икра - ради всего этого, безусловно, стоило сюда приехать.

Остров поражает своей первозданной природой.Фото: Томаш ОМАНЬСКИЙ.

И еще – ради дикого ощущения экзотики. Не покидает чувство, что ты действительно находишься на самом краю света…