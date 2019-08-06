Экономьте время и деньги: parts.ottokar39.ru - простое решение для покупки запчастей

Уже знакомый калининградцам салон автомобилей с пробегом ОТТОКАР, который входит в дилерскую группу KIA-Skoda , открыл собственный онлайн-магазин, основной ассортимент которого составляют оригинальные запчасти и аксессуары высокого качества по доступной цене.

В наличии более 100 000 наименований товаров: диски (от 2000 руб.), защиты картера (от 1100 руб.), накладки на пороги (от 1500 руб.), наборы амортизаторов капота (от 2268 руб.), шины (от 2500 руб.), запчасти для ТО и многое другое - вы точно найдете то, что нужно как для ремонта, так и для увеличения комфорта авто.

Мы сотрудничаем с крупнейшими российскими производителями запасных частей и оборудования для автомобилей большинства брендов, таких как Kia, Skoda, Hyundai, Renault, Mazda, Mercedes, Opel, BMW, Toyota, Volkswagen и многие другие.

Каталог сайта обновляется ежедневно - вам не придется тратить время на поиск артикула нужной запчасти, просматривая десятки магазинов.

Если необходимого товара нет в наличии – не проблема! Ведь доставка до Калининграда займет от 4 дней.

Заказ на сайте parts.ottokar39.ru осуществляется за 5 минут:

1. Зайдите на сайт parts.ottokar39.ru

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На первый заказ действует акция:

При оформлении заказа в поле «комментарий» напишите «КП» и получите скидку 20% на работу по установке заказанного оборудования в сервисном центре «ДО-КАР».*

Если вам необходима помощь, наши специалисты с радостью ответят на все вопросы, предоставят необходимую информацию и помогут сделать выбор по телефону 56-7777 .

С ОТТОКАР легко :)

Чтобы получить дополнительную информацию, звоните по номеру 56-7777

Адрес: Калининград, Московский пр., 207

Сайт: parts.ottokar39.ru

www.instagram.com/ottokar39

vk.com/ottokar39

*Срок акции: с 01.08.2019 по 31.08.2019

Организатор акции ООО «МИ-АВТО». ОГРН 1073905015183,

Адрес: г. Калининград, ул. Московский проспект, 207.

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