2019-08-06T18:59:54+03:00
Общество

«Ростелеком» обеспечит интернетом Кубок командующего Балтийским флотом по компьютерному спорту

12-13 августа «Ростелеком» выступит техническим партнером киберспортивного Кубка командующего Балтийским флотом по игре World of Tanks (12+).
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Площадка для проведения состязаний организована на военном полигоне «Хмелевка» в Калининградской области.

«Ростелеком» обеспечит соревнования высокоскоростным доступом в интернет. Полигон «Хмелевка» подключен провайдером к волоконно-оптической линии связи, что позволяет предоставлять телекоммуникационные услуги в высоком качестве.

Участники предстоящего Кубка – военнослужащие Балтийского флота и юнармейцы. На сегодняшний день уже зарегистрировано 40 команд. Финальные поединки стартуют 13 августа в 11.00.

Организаторы турнира – Балтийский флот, Калининградское региональное отделение Федерации компьютерного спорта России и киберспортивная Арена БаZа.

Все участники и зрители киберспортивных состязаний получат в подарок от «Ростелекома» сертификаты на бесплатное подключение к тарифному плану «Игровой»*. Только «Ростелеком» на территории Калининградской области дает абонентам при подключении к данному тарифу доступ в интернет на скорости до 350 Мб/сек.

* Тарифный план «Игровой» услуги «Домашний Интернет» «Ростелеком» предоставляет с 01.06.2016 г. совместно с провайдерами онлайн-игр Wargeming.net, Фогейм (4Game), Warface от Mail.ru Тариф доступен для новых и действующих абонентов компании. Уникальные бонусы можно получить, подключив бесплатно через Единый личный кабинет игровой аккаунт и активировав соответствующие опции. «Ростелеком» стал первым в мире оператором, запустившим тариф «Игровой» с крупнейшим производителем компьютерных игр Wargeming.

ИСТОЧНИК KP.RU

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