2019-08-06T18:59:54+03:00
Новости компаний

В «Открытии» опровергли информацию об участившихся мошеннических атаках на бывших клиентов «Бинбанка»

С начала года не было ни одного случая обращения владельцев карт «Эlixir»
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Вчера в ряде СМИ появилась информация о якобы участившихся случаях мошеннических атак на бывших клиентов «Бинбанка». Эта информация не соответствует действительности. Нет никаких подтверждений тому, что база, о которой сообщается в СМИ, имеет какое-то отношение к клиентам Бинбанка. С начала года в банке не было ни одного случая обращения владельцев карт «Эlixir» "Бинбанка". Карт Эlixir было выпущено всего 20 тыс. штук, а их выпуск прекратился еще в 2014 году.

Число атак на клиентов ПАО Банка «ФК Открытие» (в т.ч. клиентов экс-«Бинбанка») по всем видам мошенничества (включая сообщения о подозрениях на возможные мошеннические действия) крайне незначительно. В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, число наших клиентов, подвергшихся мошенническим действиям, не увеличилось, даже с учетом присоединения «Бинбанка». Этот показатель гораздо ниже среднего по рынку как в абсолютном выражении, так и в пересчете на клиентскую базу, а в сравнении с крупнейшими игроками – существенно ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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