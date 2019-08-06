2019-08-06T18:59:54+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» доверил свою офисную технику СберСервису

СберСервис подписал пятилетний контракт на покопийное обслуживание офисной техники банка «Открытие». Его общая сумма составит 728,6 млн рублей.
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В периметр контракта входят офисы в пяти федеральных округах присутствия банка. В общей сложности сервис охватит более 5000 единиц печатающих устройств.

«У нас большой опыт обслуживания печатной техники и знание банковской специфики. Тем не менее, этот контракт для нас знаковый. На сегодняшний день – это наш самый крупный внешний контракт по услуге покопийной печати, - говорит член совета директоров компании «СберСервис» Марат Хайретдинов. – Наши партнеры смогут на деле оценить единые стандарты качества, оперативность обслуживания и коммерческую выгоду услуги».

На опыт СберСервиса полагаются и в «Открытии», отмечая, при этом, хорошие коммерческие условия предложения. «На открытом аукционе предложение СберСервиса было выбрано из 11 представленных, - отметил вице-президент, директор департамента ИТ-инфраструктуры банка «Открытие» Андрей Иващенко. - Мы уверены, что опыт технической поддержки, наработанный СберСервисом при обслуживании Сбербанка, а также надежность компании обеспечат высокое качество сервиса покопийной печати в «Открытии».

Для оперативного решения задач СберСервис и «Открытие» планируют интегрировать системы ServiceDesk и обеспечить подключение банка к системе мониторинга качества СберСервиса для контроля уровня сервиса и качества обслуживания оборудования.

ПАО Банк «ФК Открытие»

ИСТОЧНИК KP.RU

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