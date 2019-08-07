Владельцы приютов: Теперь калининградцы в 10 раз чаще берут взрослых собак, а не щенков

Калининградцы перестали бояться брать ответственность за бездомных животных, а волонтеры, которые занимаются стерилизацией, прививками и передержкой, теперь кому попало подопечных не отдают. Почему лучше взять питомца из приюта, выясняли в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Без «кота в мешке»

Оказывается, сейчас в приютах много породистых собак и кошек. Прямо сейчас в организации «Право на жизнь» ищут хозяев для двоих спаниелей, а в приюте «Кошкин дом» полно «шотландцев» и «британцев». Как эти животные попадают на улицу — отдельная тема, но задача пристроить во что бы то ни стало перед калининградскими волонтерами давно не стоит.

- Наш интерес - качественный пристрой, - говорит сопредседатель "Право на жизнь" Екатерина Ублинская. - Потому вам всегда расскажут про все особенности поведения собаки. Возвраты бывают, это нормально. Главное, чтобы вернули нам! Есть собаки, которые садятся хозяевам на шею, и человек не справляется. Одного кобеля (помесь стаффорда) нам принесли через неделю после того, как он вывернул диван наизнанку. С собакой надо найти общий язык, показать, кто главный. Иногда резиновый тапочек решает много проблем.

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После смерти кота калининградка Оксана решила брать нового исключительно из приюта.

- Там они привитые, стерилизованные, социализированы. Я шла за рыжим котом, а мои мужики - муж и сын - сказали, что без черно-белой Баунти просто не уйдут, очаровала она их. А я не ушла без рыжего. Взяли двоих, ладят между собой прекрасно, - рассказывает Оксана.

Кстати, если раньше все отдавали предпочтения щенкам и котятам, то сейчас на одного малыша из приюта забирают 10 взрослых собак, говорит Ублинская. На каждое животное выдается паспорт со сведениями о вакцинации, номером чипа. А социальные сети помогают нам следить за дальнейшей судьбой животных.

С дворнягами меньше проблем

Калининградец Сергей недавно привез домой кошку Мурку. Она сама его выбрала: запрыгнула на плечо во время прогулки по Зеленоградску

- Не привередливая, что дома едим — то и ест. К туалету приучили. Очень помогла советами котошеф Светлана Логунова, - рассказывает Сергей.

У калининградца Родиона живет пес, которого щенком подбросили к автосервису на Челнокова, и кот Маркиз, чуть не попавший под колеса машины. Всех забрал домой, все живут дружно с еще одним домашним котом.

- Ситуация, когда животные буквально вываливаются из-под капота — не редкость, - говорит руководитель приюта "Кошкин дом" Елена Сумская.

Сейчас в приюте находится забравшийся в свое время под капот котенок-инвалид. К сожалению, ему пришлось ампутировать хвост и лапу.

Новый дом за границей

По словам волонтеров, калининградцы пока редко берут домой животных-инвалидов. Таких чаще забирают за рубеж. За прошлый год в другие страны уехали жить 50-70 калининградских дворняг.

- Многих забирали выходцы из России, которые приезжали сюда в гости. Иногда мы сотрудничаем с посредниками, и из Германии делают запрос подобрать животное по определенным параметрам. Так бывает, если пожилая пара подбирает себе питомца и им нужна немолодая, спокойная собака, - рассказала Ублинская.

- Я двух собак взяла с улицы на Украине, одну — в Калининграде, - говорит Дина, волонтер из Прибрежного. - Одна из бездомных собак, которых я курировала, уехала в Париж! Присылали нам фото, внешне его не узнать теперь.

За три года работы сотрудники «Права на жизнь» отдали в семьи больше полутора тысяч бездомных животных. Говорят, что у нас в городе выходит из моды демонстрировать свое благосостояние с помощью породистой собаки или кошки, и теперь в парках можно встретить людей, у которых по два питомца: один породистый и один - дворняга.