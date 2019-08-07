Владельцы приютов: Теперь калининградцы в 10 раз чаще берут взрослых собак, а не щенков
Калининградцы перестали бояться брать ответственность за бездомных животных, а волонтеры, которые занимаются стерилизацией, прививками и передержкой, теперь кому попало подопечных не отдают. Почему лучше взять питомца из приюта, выясняли в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».
Без «кота в мешке»
Оказывается, сейчас в приютах много породистых собак и кошек. Прямо сейчас в организации «Право на жизнь» ищут хозяев для двоих спаниелей, а в приюте «Кошкин дом» полно «шотландцев» и «британцев». Как эти животные попадают на улицу — отдельная тема, но задача пристроить во что бы то ни стало перед калининградскими волонтерами давно не стоит.
- Наш интерес - качественный пристрой, - говорит сопредседатель "Право на жизнь" Екатерина Ублинская. - Потому вам всегда расскажут про все особенности поведения собаки. Возвраты бывают, это нормально. Главное, чтобы вернули нам! Есть собаки, которые садятся хозяевам на шею, и человек не справляется. Одного кобеля (помесь стаффорда) нам принесли через неделю после того, как он вывернул диван наизнанку. С собакой надо найти общий язык, показать, кто главный. Иногда резиновый тапочек решает много проблем.
Друга можно завести бесплатно, не нужно покупать дорогого щенка или котёнка
После смерти кота калининградка Оксана решила брать нового исключительно из приюта.
- Там они привитые, стерилизованные, социализированы. Я шла за рыжим котом, а мои мужики - муж и сын - сказали, что без черно-белой Баунти просто не уйдут, очаровала она их. А я не ушла без рыжего. Взяли двоих, ладят между собой прекрасно, - рассказывает Оксана.
Кстати, если раньше все отдавали предпочтения щенкам и котятам, то сейчас на одного малыша из приюта забирают 10 взрослых собак, говорит Ублинская. На каждое животное выдается паспорт со сведениями о вакцинации, номером чипа. А социальные сети помогают нам следить за дальнейшей судьбой животных.
С дворнягами меньше проблем
Калининградец Сергей недавно привез домой кошку Мурку. Она сама его выбрала: запрыгнула на плечо во время прогулки по Зеленоградску
- Не привередливая, что дома едим — то и ест. К туалету приучили. Очень помогла советами котошеф Светлана Логунова, - рассказывает Сергей.
У калининградца Родиона живет пес, которого щенком подбросили к автосервису на Челнокова, и кот Маркиз, чуть не попавший под колеса машины. Всех забрал домой, все живут дружно с еще одним домашним котом.
- Ситуация, когда животные буквально вываливаются из-под капота — не редкость, - говорит руководитель приюта "Кошкин дом" Елена Сумская.
Сейчас в приюте находится забравшийся в свое время под капот котенок-инвалид. К сожалению, ему пришлось ампутировать хвост и лапу.
Новый дом за границей
По словам волонтеров, калининградцы пока редко берут домой животных-инвалидов. Таких чаще забирают за рубеж. За прошлый год в другие страны уехали жить 50-70 калининградских дворняг.
- Многих забирали выходцы из России, которые приезжали сюда в гости. Иногда мы сотрудничаем с посредниками, и из Германии делают запрос подобрать животное по определенным параметрам. Так бывает, если пожилая пара подбирает себе питомца и им нужна немолодая, спокойная собака, - рассказала Ублинская.
- Я двух собак взяла с улицы на Украине, одну — в Калининграде, - говорит Дина, волонтер из Прибрежного. - Одна из бездомных собак, которых я курировала, уехала в Париж! Присылали нам фото, внешне его не узнать теперь.
За три года работы сотрудники «Права на жизнь» отдали в семьи больше полутора тысяч бездомных животных. Говорят, что у нас в городе выходит из моды демонстрировать свое благосостояние с помощью породистой собаки или кошки, и теперь в парках можно встретить людей, у которых по два питомца: один породистый и один - дворняга.
ИСТОЧНИК KP.RU