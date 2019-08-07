Два сериала с Прилучным и детектив про янтарный клад: В каких фильмах мы увидим Калининград в этом году

Заседание комиссии прошло во вторник в историко-художественном музее. В жюри был и министр по культуре и туризму Андрей Ермак, уточнивший, что «призовой фонд» в размере 40 миллионов рублей разделят на те проекты, которые максимально ориентированы на Калининградскую область и «акцентированы» на ней.

Всего комиссия рассмотрела восемь картин-претендетов на получение рибейтов:

- Военно-историческая драма «По законам военного времени - 4» (режиссеры Артем Доллежаль и Владислав Ряшин). Предыдущие три сезона были показаны на Первом канале и уже успели полюбиться зрителям. Над четвертой частью работа стартовала в июле этого года. Киношники успели снять несколько сцен в Черняховске. В главных ролях - Екатерина Климова, наш земляк Евгений Воловенко, Александр Панкратов – Черный и другие.

- Съемки боевика «Морские дьяволы» (режиссеры Александр Картохин, Максим Демченко) уже завершены наполовину. Этот телесериал выходит на канале «НТВ» с 2005 года. В нашей области режиссеры обратили внимание на подземные сооружения, которые также фигурируют в приключенческом детективном телесериале «Дайвер» (режиссер Станислав Мареев) о закопанном много лет назад янтарном кладе и привлекающих своими загадками глубинах Балтийского моря. На рибейты претендуют оба проекта.

- Студия «Ленфильм» представила свой полнометражный детский приключенческий фильм «Золотая дюна» (режиссер Станислав Лебедев). В кинокартине задействованы Максим Фесенко, Мария Долголенко, Глеб Булгаков, Майкл Бац и другие. Кроме того, съемочная группа обращалась за помощью к актерам калининградского театра и группам реконструкторов.

- Московская кинокомпания «Крылья» совместно с «Калининград Фильм» рассказали о съемках патриотического 16-серийного сериала «Андреевский флаг» о жизни офицерской династии, посвятивший свою жизнь служению на флоте. В создании картины принимают участи такие известные актеры как Юрий Стоянов, Елена Проклова, Анатолий Васильев, Илья Носков и другие.

- Остросоциальная драма «В клетке» с Павлом Прилучным и Владимиром Епифанцевым уже частично вышла на видеосервисе «START», а осенью будет показана на телеканале «НТВ». Когда обсуждался фильм, на большой экран вывели записанное заранее видеообращение Прилучного. «В клетке» - открытый, очень наглый и честный проект, он точно понравится зрителям. Мы снимали про настоящую жизнь без обмана: если драться, то до последних сил, если становиться врагами, то навсегда. Я, пожалуй, не видел, реалистичней сериала, чем наш» - заявил актер.

- Второй сезон детективного сериала «Преступление» (режиссер Александр Кириенко) с тем же Павлом Прилучным, Дарьей Мороз, Марией Мироновой и другими известными российскому зрителю актерами уже скоро выйдет на телеканале «России 1». Интересно, что оборудование создатели этого кинопроекта привезли с собой, в отличие от всех остальных групп, которые брали его у калининградских кинокомпаний. Однако представитель проекта отметил, что группа обучает местный персонал и оставляет это оборудование для дальнейшего развития деловых связей и продолжения создания совместных картин.

- Двухсерийный проект телеканала ТВЦ «Два силуэта на закате солнца» будет сниматься только в сентябре этого года, но создатели отметили, что около половины актерского состава наберут из местных кадров.

По словам Андрея Ермака, еще два проекта будут представлены на втором этапе работы кинокомиссии осенью - компании «Базилевс» и «Рок» будут снимать свои фильмы чуть позже. Например, компания «Рок» снимет фильм о Викторе Цое.

Следующее заседание кинокомиссии состоится в сентябре, где будет принято решение о размере рибейтов для проектов, прошедших первый конкурсный этап. Еще один дополнительный этап кинокомиссии запланирован на октябрь.

НАША СПРАВКА

Инициатором введения системы рибейтов в нашей стране является российский Фонд кино. Калининградская область стала пилотным регионом в проекте по запуску в России системы финансовых возвратов кинопроизводителям за съемку фильмов в 2016 году. Кинопроизводителям возвращается не более 20% затрат на съемки фильма на территории региона.

В 2018 году рибейты были распределены между тремя кинопроизводителями. Поддержку получили сериал «Порт» (компенсация из бюджета составила 20 млн. 50 тыс. рублей), кинофильмы «Герой» (6 млн. 449 тыс.) и «Ревность» (2 млн. 31 тыс.). В 2019 году общую сумму компенсаций решили увеличить до 40 миллионов.

За время работы системы рибейтов на территории региона кинокомпании потратили на территори нашей области больше 450 миллионов рублей.