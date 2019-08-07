«У нас и мордобои бывают»: На границе в Чернышевском фуры не едут в накопитель и устраивают километровые пробки

Пока только мусор и драки

Во время выезда в Нестеров Антон Алиханов отправился на международный автомобильный пункт пропуска «Чернышевское». В четырех километрах от него на федеральной трассе расположена накопительная площадка для грузового транспорта. Раньше за день здесь принимали до 150 фур, но потом все резко поменялось. После представления прокуратуры Нестеровского района о недопущении ограничения передвижения транспорта по федеральной дороге накопительная площадка была реорганизована в платную парковку. В итоге большая часть потока грузовиков, минуя накопитель, теперь направляется сразу к пункту пропуска. Несмотря на то, что на площадке есть инфраструктура (душ, туалет, кафе и прочее), водители сюда не заезжают, боясь пропустить свою очередь на границе.

Пустующий накопитель стал привычной картиной.Фото: Александр КАТЕРУША

- На литовской стороне, неважно на какой машине вы едете, вы должны заехать в накопитель и подождать когда высветится на табло ваш номер – значит можно проезжать к пункту пропуска. Как правило, машины не стоят больше часа. Если больше – платите. Это удобно. У нас с этим сложнее, - говорит Василий Коваль, директор накопительной площадки.– У нас и мордобои бывают. Основное скопление машин – с пятницы до воскресенья. Очередь от границы выстраивается на 3,5 километра! Это примерно 200 фур. И вы не представляете, что там в кювете валяется вдоль дороги. Это и мусор, и продукты жизнедеятельности, и все на свете. Конечно, нарушается и режим отдыха. Да элементарно тратится лишняя солярка в этой пробке. Решать проблему нужно сейчас.

Антон Алиханов предложил выступить с законодательной инициативой и принять ряд изменений, чтобы ввести в оборот понятие такого накопителя и урегулировать, наконец, порядок его работы.

- Нужна методологически описанная система работы с очередью, чтобы не устраивать многокилометровых хвостов из фур, а делать все цивилизованным образом, чтобы они все заезжали в накопитель и дальше их бы вызывали в электронном виде на пункт пропуска, - заявил губернатор. - Этот вопрос у нас возник и при обустройстве погранперехода в Дубках. Мы там тоже делаем площадку-накопитель, разгонные полосы и переживаем относительно того, как все это будет работать.

Служебные квартиры - в собственность

В самом Нестерове Антон Алиханов посетил районную больницу, где пообщался с врачами. Один из специалистов - рентгенолог - переехал из Караганды и получил при трудоустройстве 840 тысяч рублей. Это так называемые подъемные, которые выдают врачам при первом трудоустройстве в нашем регионе.

- В Калининградской области подъемные в медицинской сфере немного различаются по муниципалитетам. Для отдаленных муниципалитетов они выше. В Нестерове – в два раза, – напомнил Антон Алиханов.

Врач живет в служебной квартире, как и другие специалисты, переехавшие из в область.

- У нас есть областная программа по привлечению медицинских кадров. Это отдельные выплаты из регионального бюджета. Еще одним решением будет включение в программу законодательной возможности приватизации служебного жилья через определенное количество проработанного времени. Обсуждаем сроки и условия. Со следующего года внедрим такую систему, - сказал губернатор и отметил, что возможность оформления служебного жилья в собственность распространится и на тех, кто получил его в регионе раньше.

Отметим, что корпуса Нестеровской районной больницы расположены в исторических зданиях. Областные власти уже приняли решение оказать помощь в ремонте.

Ремонт завершается

На центральных улицах Нестерова ремонтные работы идут прямо сейчас. На городской площади завершается благоустройство в рамках программы по формированию комфортной городской среды: уложена тротуарная плитка, скоро появятся скамейки, урны, цветочницы, уличное освещение.

Глава региона также осмотрел обустроенную спортивную площадку и места, где появятся зоны ворк-аута.

- В Нестерове второй год активно занимаются благоустройством центра города, поэтапно, осталось чуть-чуть. Договорились, что мы расширим третий этап, сделаем не только систему освещения, мощение плиткой, но и обустроим несколько общественных территорий, где смогут проводить время мамы с детьми, подростки, – рассказал Антон Алиханов.

Губернатор отметил, что в городе уже многое сделано, только в этом году выполнены работы на 13 объектах. Речь идет в частности, о благоустройстве дворов, территорий школ и детских садов.

Преображается Дом культуры, построенный еще в 1957 году. Накануне в ДК сделали новую кровлю, отремонтировали фасад и зрительный зал, приобретена одежда для сцены и кресла. В июне здесь начался капремонт фойе первого этажа. Завершить работы должны в 20-х числах августа.

В планах – привести в порядок и второй этаж здания. Антон Алиханов поручил подготовить смету на этот ремонт – областное правительство найдет возможность оказать необходимую помощь.

Отдельным вопросом рассмотрели и снабжение района газом - контракт по газификации заключен. По словам губернатора, в течение трех лет будет выделено более 100 млн. рублей. В следующем году подготовят проект по газификации отдаленных поселков.

Тем временем в Черняховском районе уже приступили к работам по шестой и седьмой очереди газификации, которая затронет больше 5 тысяч потребителей. Приведут в порядок и центральную часть Черняховска – на это потратят больше 12 млн. рублей. Запланировано благоустройство дворов и капремонт домов.