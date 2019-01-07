«Бауцентр»: выгода для профи

11 августа свой профессиональный праздник отмечают все, чья деятельность связана со строительством. «Бауцентр» уже больше 20 лет выступает надежным партнером для профессионалов этой сферы. Отдел «Профи» предлагает выгодные условия и высококлассный сервис для бизнеса: от частных прорабов до крупных строительных компаний. Направление для профессиональных клиентов в «Бауцентре» активно развивают с 2000 года, и за это время сделали его уникальным по набору предлагаемых преимуществ. Для того чтобы регулярно ими пользоваться, достаточно стать обладателем карты «Профи».

- Ключевая преференция для наших клиентов - скорость выполнения заказов, - комментирует руководитель отдела «Профи» гипермаркета на улице Дзержинского Иван Федяченко. - Реализовывать услугу в сжатые сроки позволяет не только четко отлаженная логистика, но и внушительный ассортимент. Большинство наименований есть в наличии, поэтому процесс отгрузки, безусловно, занимает меньше времени. Это помогает экономить время клиента - самый главный ресурс.

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Главное преимущество подтверждают цифры - около 90% товаров в «Бауцентре» имеется в наличии. Это возможно благодаря внушительной площади сети и четкому знанию потребностей клиента. Сервис в отделах «Профи» продуман до мелочей - в магазинах работают грузовая касса и выделенная зона погрузки для крупногабарита, материалы загружают напрямую в авто. При желании можно работать прямо в магазине, для этого созданы все условия: зона для переговоров, компьютер с доступом в интернет, возможность распечатать документы.

Существенно сокращает временные затраты партнеров возможность заказа онлайн. Интернет-магазин baucenter.ru работает с 2017 года, и за это время сервис стал очень популярен у клиентов.

- Сейчас, например, в отделе «Профи» гипермаркета на улице Дзержинского 40% всех заказов делаются именно через интернет-магазин, - отмечает Иван. - Конечно, удобно проверить наличие нужного товара, не выходя из офиса или дома.

На сайте можно также оформить заявку и оплатить заказ по безналичному расчету. После чего его зарезервируют и назначат дату доставки. Сборка товара бесплатная. При покупке от 20 000 рублей доставка (до трех тонн) и выгрузка в пределах Калининграда также будет бесплатной. Оформить заказ можно также по телефону или электронной почте.

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- Система лояльности «Профи» позволяет экономить не только время, но и средства клиентов, - продолжает Иван. - В зависимости от товарооборота компании в нашей сети, предоставляется скидка от 6% до 8%*. Кроме того, действует накопительная система баллов. 0,8% от суммы каждой покупки начисляется клиенту на карту в виде баллов (1 балл = 1 рубль), которыми можно расплатиться при следующем визите в «Бауцентр». При необходимости клиенты «Профи» могут оформить договор отсрочки и оплатить товар частями без процентов. Выгодная опция для крупных строительных холдингов - возможность общего учета товарооборота. Он поднимается общими усилиями, благодаря чему скидка быстро вырастает до максимальной. Пользоваться ею могут все участники холдинга.

Оформить карту «Профи» и использовать все преимущества партнерского сервиса можно с помощью буквально пары кликов. Необходимо просто оформить заявку на сайте и забрать карту в одном из гипермаркетов.

Наши магазины:

Московский проспект, 1-й съезд, д. 1 - Отдел «Профи» тел. +7 (4012) 556-155

ул. Дзержинского, 35 - Отдел «Профи» тел. +7 (4012) 690-774

ул. Согласия, 2 - Отдел «Профи» тел. +7 (4012) 929-812.

www.baucenter.ru/profi

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ООО «Бауцентр Рус», адрес: 236009, г. Калининград, ул. А.Невского, 205 ИНН 7702596813, КПП 390601001

*Акция действует бессрочно. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, месте и порядке их получения можно уточнить на сайте baucenter.ru. Рассрочку предоставляет ООО «Бауцентр Рус»

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