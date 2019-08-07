2019-08-07T19:02:45+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» в 3 раза увеличил выдачи ипотеки

В банке прогнозируют снижение ставок и не исключают возобновления роста ипотечного рынка в России во втором полугодии.
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Несмотря на первое за четыре года падение выдач ипотеки в России в первом полугодии 2019 года, банк «Открытие» выдал в 3 раза больше ипотечных кредитов по количеству и почти 3,5 раза - по объему.

В первом полугодии 2019 года входящий в топ-6 ведущих ипотечных банков России банк «Открытие» выдал 12696 ипотечных кредитов против 4152 в аналогичный период 2018-го на 32 188 млн рублей против 9 285 млн рублей. При этом средняя ставка ипотечного кредита в банке составила 9,8% против 10,28% в целом по рынку. Доля кредитов на покупку жилья на первичном рынке в первом полугодии 2019 года в банке «Открытие» составила 37% против 19% в аналогичный период годом ранее, доля кредитов на вторичное жилье выросла с 39% до 45%. Доля рефинансированных ипотечных кредитов напротив неуклонно снижается - с 43% в первом полугодии 2018-го и 27% во втором полугодии до 16% в первом полугодии 2019 года.

Во втором полугодии ПАО Банк «ФК Открытие» намерен сохранить высокие темпы роста ипотечного кредитования. В планах кредитной организации выдать за этот период порядка 23 тысяч кредитов на сумму 50,7 млрд рублей.

Банк «Открытие» резко нарастил выдачи на фоне замедления ипотечного рынка. По данным Банка России, в первом полугодии 2019 года отечественные банки выдали 575,5 тыс. ипотечных кредитов на 1,26 трлн руб. против 663 тыс. кредитов на 1,3 трлн руб. в первом полугодии 2018-го. В количественном выражении падение составило 13,2%, а в денежном — 3,5%. На 1 июля 2019 года размер долга россиян по ипотеке впервые превысил 7 трлн руб., увеличившись за год на 20%. Последний раз объем выдачи ипотечных кредитов в России снижался в первом полугодии 2015 года, после падения рубля и резкого повышения ключевой ставки.

При этом доля просрочки по ипотеке на российском банковском рынке остается незначительной и не растет. В первом полугодии 2019 года составила 0,9% против 1% в аналогичный период 2018-го.

По словам Михаила Чамрова, вице-президента, директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие», нынешнее снижение выдач также происходило на фоне повышения кредитных ставок. «В конце прошлого года ставки по ипотеке опустились ниже 10% (исторический минимум в 9,41% был достигнут в ноябре), затем в апреле выросли до максимума в 10,56%. В настоящее время тренд изменился и ипотека снова дешевеет после двух снижений ключевой ставки ЦБ с начала 2019 года», говорит Михаил Чамров.

По оценкам экспертов банка «Открытие», до конца года возможно дальнейшее снижение ставок ипотечных кредитов в пределах 0,5-0,75 процентных пункта. «Во втором полугодии можно ожидать возобновления роста выдач ипотеки в России. Обычно в конце года всегда наблюдается повышение темпов роста кредитования, если нет кризисных процессов и резкого повышения ключевой ставки», - заявил Михаил Чамров. «При этом начавшееся с 1 июля введение эскроу-счетов на ипотечное кредитование повлияет незначительно. Мы ожидаем органический рост объемов выдач кредитов на покупку жилья на первичном рынке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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