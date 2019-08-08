Ради съемок фильма о Цое в Калининграде будут перекрывать дороги

Калининград вновь привлек внимание создателей кино. На этот раз у нас снимают фильм о легендарном советском рок-музыканте Викторе Цое. Работа над картиной, режиссером которой выступает Алексей Учитель, продлится в нашем городе весь август.

Компания «Калининград фильм» (работает совместно с киностудией «Рок» из Санкт-Петербурга) уже обратилась в мэрию – потребуется перекрытие дорог и согласование с властями.

Известно, что планируется мифологическая картина в стиле роуд-муви, повествующая о последних днях жизни Виктора Цоя и его роковом пути домой. Действие фильма начинается со страшного ДТП на латвийской автотрассе, в котором гибнет лидер группы «Кино». В Калининграде отснимут лишь часть сцен, съемочная группа будет также работать в Латвии, Санкт-Петербурге и Псковской области.

Любопытный факт: на экране зрители не увидят актера, исполняющего роль Виктора Цоя.

- В фильме будет сам Цой – живой, все необходимые кадры у нас есть, - объясняет Алексей Учитель. - Во-первых, это семь песен, которые я снял для своих документальных фильмов. Во-вторых, кадры с Виктором в гримерке и кочегарке, среди которых есть как неоднократно цитировавшиеся в других картинах, так и совершенно новые для широкой публики.

Главным героем фильма является водитель «Икаруса», в который врезался «Москвич» советской рок-звезды. Шофер ничего не знал о Викторе Цое, не слушал его песен. Не знал и того, что эта авария навсегда изменит его собственную жизнь. Ведь в силу обстоятельств, именно ему предстоит отвезти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград. В этой роли занят Евгений Цыганов.

Другим героем будет девушка-фотограф, влюбленная в Цоя (актриса Надежда Калеганова). В роли жены Цоя Марьяны снимется Марьяна Спивак. А последнюю любовь Виктора сыграет Паулина Андреева. Роль продюсера Юрия Айзеншписа доверили Игорю Вернику.

Название будущей киноленты - «47». Так предполагалось назвать последний альбом группы «Кино», который был доделан и вышел уже после смерти Виктора Цоя как «Черный альбом».

- Это фильм-притча и во многом сочиненная история - даже многие имена будут изменены. Это авторский взгляд на то, что было и что могло бы быть, – говорит Алексей Учитель.

СПРАВКА «КП»

Лидер группы «Кино» погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем и его «Москвич» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.