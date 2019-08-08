Как калининградские моряки спасли в океане друга Джона Леннона

Недавно судьба свела меня с Константином Васильевичем Лесничим, бывшим капитаном рыболовецкого флота. И калининградец рассказал, как ему довелось спасать в океане одноклассника и близкого друга знаменитого музыканта Джона Леннона.

Одноклассник «битла»

В уже далеком 1983 году большой морозильный рыболовный траулер «Юрий Костиков» две недели подряд штормовал в одном из районов Северной Атлантики. В один из октябрьских дней судно облетел самолет Береговой охраны Великобритании, который выпустил зеленую ракету. По радиосвязи летчики сообщили нашим морякам, что неподалеку терпит бедствие неизвестное судно, и попросили их оказать помощь. Конечно же, БМРТ немедленно изменил курс!

На протяжении всего пути к месту происшествия два британских самолета поочередно сообщали данные о местоположении тонущей яхты. На рассвете советские моряки обнаружили ее и приступили к спасательной операции. Но яхтсмен категорически отказался оставлять в море свое крохотное суденышко. И в итоге, несмотря на сильный ветер и большую волну, вместе с яхтой был поднят на борт «Юрия Костикова».

Оказалось, что «Биг-2» (как назывался кораблик) принадлежит англичанину Тому Макналли, который совершал на ней одиночное плавание из канадского порта Сент-Джонс в Европу. Обсохнув и согревшись в гостеприимном окружении рыбаков, Том сообщил, что сам он родом он из Ливерпуля, и когда-то учился в одном классе с самим легендарным «битлом» Джоном Ленноном! Они дружили, вместе занимались искусством, только Том в итоге стал художником, а Джон – музыкантом.

Застигнутый штормом

Семейная жизнь у Тома Макналли не задалась, с супругой в итоге пришлось развестись, да и остальные его дела стали совсем плохи. И он обратился к старым друзьям за советом и помощью. Так вот, именно Джон Леннон незадолго до своей гибели посоветовал Тому поучаствовать в гонке через Атлантический океан на самых маленьких парусных яхтах. Это была авантюрная, но реальная возможность поправить личные финансовые дела и заработать средства для благотворительного фонда «Под парусом против рака». Ведь рекламодатели обещали участникам регаты очень хорошие деньги.

Риск был, однако, велик. Яхты, на которых смельчакам предстояло пересечь бушующую Северную Атлантику, имели длину всего лишь пять футов и четыре с половиной дюйма. Короче стандартного офисного стола! Да и погода на протяжении всего перехода была чрезвычайно скверной. Во время последнего длительного шторма яхту Тома несколько раз переворачивало, в результате вышли из строя бортовые аккумуляторы, кончились запасы воды, испортились продукты. Через несколько дней неравной борьбы со стихией Макналли все-таки решил подать сигнал SOS, и калининградский траулер вовремя успел прийти на помощь.

«Горжусь, что я друг СССР!»

Яхтсмен просил доставить его в Англию, сам связывался с Лондоном, согласовывал такой вариант, но капитан не согласился. Погода налаживалась, и экипажу было необходимо срочно наверстывать пропущенные промысловые дни. Англичанина и его героический «Биг-2» домой доставило одно из советских научных судов, встретившееся на пути. На прощание Том предложил Константину Васильевичу нарисовать его портрет, но капитан только улыбнулся и махнул рукой. Тогда англичанин пригласил его в гости и вскоре прислал трогательное письмо.

«Дорогой капитан Константин Васильевич!

Коротко излагаю события, которые произошли при попытке установить рекорд для самых маленьких яхт в переходе через Атлантику. События, которые привели меня на край гибели, а потом к спасению и знакомству с вашим славным экипажем.

Когда я был подобран вашим траулером, то находился в море уже 50 суток. Из-за систематического сноса от основного курса я очутился в 700 милях от Ирландии. Самую большую проблему представляли паруса, которые были мне пожертвованы, и порвались в самом начале рейса. Большая часть продуктов и вся питьевая вода оказались испорчены. Я пережил и это. Но яхту перевернуло. Я постоянно находился в воде. Наконец, английский самолет принял мой «SOS», вывел ваше судно в мои координаты, и ваш экипаж блестяще провел операцию спасения в штормовых условиях.

В знак глубокой благодарности я во время следующих гонок буду нести советский флаг и имя Юрия Костикова на своем борту. Произошедший случай явился демонстрацией яркого, великолепного интернационализма, я испытываю законную гордость, что являюсь другом СССР.

Дорогой капитан и все мои хорошие друзья! Примите мою вечную благодарность и наилучшие пожелания! Я никогда не забуду вашу доброту во время пребывания у вас.

Том Макналли.

Киркдейл, Ливерпуль, 22 октября 1983 года».

Остается лишь сказать, что Константин Васильевич Лесничий сейчас работает в Калининградском морском колледже и часто рассказывает мальчишкам о настоящем морском братстве.