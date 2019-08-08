Поляки решили модернизировать 500 танков советского образца

Власти Польши, столь усиленно старающиеся откреститься от советского прошлого, для кое-чего в этом плане, все же, делают исключение. Если конкретнее, речь идет о танках Т-72, которые до сих пор стоят на вооружении бывшего участника Варшавского договора – нынешнего члена Североатлантического альянса.

Советский основной танк Т-72 «Урал» считается самым массовым танком второго поколения. Он был принят на вооружение Советской армии еще в 1973 году и с тех пор неоднократно модернизировался, благо создателями боевой машины заложен для этого внушительный ресурс. По лицензии модификации этого танка выпускались и в некоторых странах социалистического лагеря. К их числу относилась и Польша, где Т-72 обозначался как PT-91 «Twardy».

Впрочем, свои первые прототипы поляки изготовили лишь в 1993 году, а в серию «Твердый» пошел с 1995-го и выпускался вплоть до 2002-го. За это время на заводе «Бумар-Лабенды» успели произвести 232 единицы. Вместе с полученными из СССР до настоящего времени в строю остается около 500 «семьдесят вторых». Их-то и решило модернизировать министерство национальной обороны, по американской моде известив об этом в Твиттере.

Польской модернизацией Т-72 считается PT-72U. На нем кроме динамической защиты на не прикрытой ею поверхности установлены решетчатые экраны, улучшена противоминная защита, оборудован новый дистанционно управляемый зенитный пулемет, машина снабжена новой электроникой, а в кормовой нише разместили кондиционер (для чего даже пожертвовали частью боекомплекта). Такой же пакет, скорее всего, установят и на «Твердых».

«Контракт на сумму 1,75 млрд злотых ($545 млн) предполагает реализацию услуги силами польской оборонной промышленности в 2019-2025 годах», проинформировало польское оборонное ведомство. То есть, выгодный заказ на «ремонт с модификацией» получит все тот же завод «Бумар-Лабенды».

Ряд военных экспертов полагает, что столь масштабная модернизация может быть связана с планами правительства страны сформировать в Войске Польском новую механизированную дивизию. По стандартам НАТО, которых теперь придерживаются поляки, в ней должно быть не менее 300 танков. Всего же на границе с российским эксклавом будет дислоцироваться не меньше трех польских бригад, плюс формирования США.

Стоит заметить, что еще в 2008 году из Калининградской области был выведен практически весь танковый контингент – почти 900 машин. Этот шаг должен был продемонстрировать отсутствие у нашей страны агрессивных планов в отношении соседей. Увы, миролюбивый жест, судя по всему, был истолкован как проявление слабости. И теперь Вооруженные силы РФ вынуждены восстанавливать паритет, возвращая танки в состав дислоцирующейся в нашем регионе группировки сухопутных войск. Затеянная поляками модификация советского наследства лишь подстегнет этот