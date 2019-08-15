В Калининградской области ветерана при жизни признали мертвым и прекратили выдавать пенсию

Проживающий в Черняховске ветеран вооруженных сил получал свою военную пенсию и до поры был всем, в общем-то, доволен. Но деньги вдруг перестали приходить. Сначала отставник надеялся, что произошла всего лишь небольшая задержка. Но когда терпеть больше не стало сил, обратился в местный военкомат. Из военкомата, в свою очередь обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку по данному факту.

- В результате было уставлено, что правоохранительные органы передали в отдел ЗАГСа администрации Черняховского городского округа недостоверные данные об умершем человеке, - сообщили в пресс-службе Калининградской облпрокуратуры.

Короче, покойный являлся однофамильцем пребывающего в добром здравии (дай бог ему еще 100 лет жизни) военного пенсионера. Но в ЗАГСе об этом не подозревали и составили актовую запись о смерти, где фигурировал живой черняховец. Минобороны оперативно отреагировало, перекрыв источник финансовых поступлений, ну а что было дальше – вы уже знаете.

Когда выяснилось, что умерший на самом деле жив и отчаянно хочет жить дальше, государственная машина завертелась в обратную сторону. Прокурор Черняховска обратился в суд заявлением о внесении изменений в актовую запись о смерти, которое было удовлетворено.

Анекдот в тему: «Полиции удалось установить, что надпись на двери городского пенсионного фонда «Цой жив» сделал пенсионер Дмитрий Алексеевич Цой, которому уже три месяца не приносили пенсию».