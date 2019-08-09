Врачи по-прежнему не знают, почему Маша теряет зрение

«Комсомолка» уже писала о непростой ситуации, сложившейся в многодетной семье Карпухиных из Черняховского района. Одна из дочерей – 17-летняя Маша – мучается сильными головными болями (доходит до потери сознания) и теряет зрение. На днях в редакцию снова обратилась мама девушки Татьяна Карпухина и попросила о помощи.

- На 19 августа Маша записана на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца, - рассказала Татьяна. – Мы очень благодарны благотворительному фонду «Берег надежды», удалось за короткий промежуток времени собрать 100 тысяч рублей для Маши. Но по существующим правилам, вперед нам не могут выдать собранные средства, чтобы мы могли оплатить железнодорожные билеты, лечение, проживание, питание в Москве. При этом ресурсы нашей семьи очень скромные, у нас просто нет средств для этой поездки. А попасть на очередной этап лечения очень важно, таким образом столичные медики пытаются остановить процесс ухудшения зрения (к слову, только за это лето эта поездка будет уже второй - Ред.).

Маша в этом году закончила школу. Подготовка к обязательным государственным экзаменам ей давалась не просто. За несколько месяцев до экзаменов девушка потеряла сознание и оказалась в реанимации детской областной больницы.

- Мне страшно вспоминать этот приступ дочери, - говорит Татьяна. – Потому что все произошло неожиданно. И самое страшное, что ты не знаешь, чем помочь, как остановить эти приступы.

Семья за средства, которые удается собрать, наблюдает девочку в Москве с 2016 года. И в упомянутом уже Национальном медицинском исследовательском центр глазных болезней имени Гельмгольца, и в детской клинической больнице Сеченовского университета, других столичных центрах.

Маша сдала экзамены. Пока учиться дальше не рискует. Чтобы строить ясное будущее, нужно найти ответы на многочисленные вопросы о ее болезни. И без вашей поддержки Маше это сделать не по силам. Желающие помочь Марии Карпухиной могут перечислить деньги на карту Сбербанка 63900220 9018994772 (имя получателя – Карпухина Татьяна).