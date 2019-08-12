Промок вместе со зрителями: Как Сергей Лазарев спел под дождем перед 11-тысячной аудиторией

Первый день IV Мирового чемпионата фейерверков посетили более 11 тысяч человек. Об этом «Комсомолке» сообщила руководитель Центра фейерверков «Хан» Евгения Хан. В прошлом году открытие состоялось в начале сентября и привлекло больше внимания - пришли около 15 тысяч человек.

Некоторые зрители жаловались на проблемы с парковками – на машинах близко к стадиону не пускали. Организаторы объяснили это нежеланием смешивать автомобильный и пешеходный поток. Людей было действительно немало, многие приходили с детьми.

После своего выступления Сергей остался на площадке смотреть шоу пиротехников.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кажется, зрителей было бы еще больше, если бы не дождь. Но настоящих поклонников Сергея Лазарева, выступавшего перед началом фейерверков, это не остановило.

- Впервые выступаю перед таким количеством зонтиков, - признался со сцены Сергей.

Вообще артист заявил, что такая погода только сближает.

- Вы – мокрые. Я тоже мокрый, - Лазарев показал, что на него дождь тоже попадает. Мол, страдать, так вместе.

После концерта певец уезжать с площадки не спешил и остался посмотреть фейерверк-шоу, которое устраивали команды из Италии и Португалии. Лазарев транслировал выступление пиротехников в прямом эфире на своей страничке в Инстаграм.

В грядущую субботу 17 августа на прилегающей к стадиону «Калининград» территории выступит группа «Fly Project», а стрелять будут пиротехники из Белоруссии и США.

Впервые чемпионат фейерверков состоялся у нас в 2016 году. Сначала пиротехники выступали в Зеленоградске, а в прошлом году фестиваль переехал в Калининград, где теперь проводится рядом с новым стадионом.

Наш чемпионат фейерверков вошел в топ-3 самых интересных для путешествий на выходные по версии туристического портала «ТурСтат». В первую тройку также включили выходных вошли музыкальный фестиваль «Zavtra в Севкабель» порту в Санкт-Петербурге и фестиваль средневековой истории "Великий Болгар" в Болгаре Республики Татарстан.