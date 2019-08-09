Советы калининградских экспертов: Как купить подержанную машину и не пожалеть

Калининградская область — вторая в стране по перепродаже самых старых машин. Правда, сами продавцы предпочитают гордо называть их не «подержанными» или «б/у», а автомобилями с пробегом. Руководитель дилерского центра «Отто Кар» Илья Фишкин утверждает, что за последние два года рынок автомобилей с пробегом в Калининграде стал цивилизованнее: постепенно переходит от частников к официальным дилерам. Плюсы покупки у «официалов» - гарантия на год или больше, возможность сдать совсем уж проблемный автомобиль и получить назад деньги. Кроме того, серьезная компания, которая заботится о своем имидже, предупредит покупателя обо всех потенциальных неисправностях.

- Лично я бы не стал покупать только автомобили премиум-класса с большим пробегом, - говорит Фишкин. - Их ремонт всегда будет сопряжен с большими расходами. Если изначально машина стоила 3-4 миллиона рублей, то после нескольких лет она будет очень дорогой в обслуживании. При том, что машины старше 10 лет уже безнадежно устарели!

Совет: Выбирая б/у автомобиль, не смотрите на пробег, смотрите на хозяина 00:00 00:00

Нужно общаться с продавцом

У кого нет денег на официалов, продолжают выбирать машины через частные объявления. Калининградец Александр сейчас ездит на «Toyota Prius», но перед этим сменил пять автомобилей б/у и все брал «с рук».

- Нужно общаться с продавцом, - советует Александр. - Если говорит: «Смотрите сами, я ничего не знаю — это перекупщик». Если не помнит, как обслуживался в сервисе — это перекупщик. Хозяин должен рассказать, как он свою машину любил, ездил на ней в Крым и так далее.

Кстати, своей «Тойотой» Александр доволен: не боится больших пробегов, дешевая в обслуживании. Хорошие воспоминания остались о BMW – старая машина была с большим пробегом, но в идеальном состоянии. Да и в целом автовладелец уверен, что большинство проблем связаны именно с плохим обслуживанием, а если машина сошла с конвейера и обслуживалась по регламенту — пробегает еще не один десяток лет.

Полторы тысячи за проверку

Все эксперты единодушны: автомобиль обязательно проверить в сервисе перед покупкой. Такая услуга в Калининграде стоит примерно полторы тысячи рублей.

- Мы проверяем подвеску, турбину, течи, кузовную часть. Была ли битая, насколько, история обслуживания, если хозяин показывает, - рассказывает коммерческий директор «АвтоЭКО» Сергей Агабабян. - Отбраковываем (советуем не покупать) больше половины после проверки. Вчера у нас машина была: хозяин утверждает, что на ней ездила жена и очень мало. А при осмотре мы нашли огромные проблемы, ремонт встанет в половину стоимости автомобиля. Так же вас должно смутить, если машине 10 лет, а под капотом все вымыто, даже пыли нет.

Если в документах на машину нет отметок о ДТП — тем более нужно проверить у специалиста кузов, уверяет специалист по кузовному ремонту Александр Денисов. Ведь после аварии как раз невиновный водитель ремонтирует свою машину по ОСАГО и получает соответствующую отметку. А у виновника аварии все будет «чисто».

- Зазоры должны быть ровные, везде одинаковые. Болты крыльев и дверей - без сколов краски, - говорит Денисов. - Такой осмотр без выезда стоит 500-1000 рублей, с выездом — полторы тысячи.

Все калининградские эксперты сошлись во мнении, что самый надежный среди подержанных — азиатский автопром. Немецкий называют бомбой замедленного действия, а про французский даже говорить не хотят. При подготовке к осмотру машины перед покупкой советуют прочесть в сети о слабых местах конкретной модели. И помнить, что автомобиль с пробегом - это всегда компромисс.