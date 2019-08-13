«У всех жителей Калининградской области есть возможность смотреть телевизор в цифровом формате вещания»

Как директор регионального филиала РТРС «Калининградский ОРТПЦ» Валентин РАЗУМОВ оценивает переход региона на «цифру»?

- Валентин Георгиевич, сегодня исполнятся 18 лет Российской телевизионной и радиовещательной сети. Что вы считаете главным достижением за этот период?

- Главное достижение–стабильный, замечательный коллектив нашего предприятия. С такими специалистами можно решать задачи любой сложности. И то, что именно наш регион в России стал одним из пилотных по внедрению цифрового формата теле- и радиовещания, - тому подтверждение.

- В чем на практике выражался статус «пилотный регион»?

- В Калининградской области подготовка к переходу на «цифру» началась в 2009 году после принятия федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». Нашими специалистами отрабатывались новейшие технические решения, на наших площадках тестировали отечественное оборудование, стандарты. Вы, наверное, помните? Начинали мы переход на «цифру» с одним стандартом – DVB-T, но вскоре было принято решение работать в другом, более прогрессивном – DVB-T2. И я не перестаю повторять слова благодарности в адрес калининградцев, кто с пониманием отнесся к смене стандарта. Было немало случаев, когда приходилось и менять приставки, и перенастраивать приемники.

Директор регионального филиала РТРС «Калининградский ОРТПЦ» Валентин Разумов

- С момента отключения аналогового вещания на территории Калининградской области прошло чуть больше двух месяцев. Как оцениваете переход?

- Считаю, что переход прошел мягко. За два месяца мы зафиксировали единичные обращения. Как правило, человек самостоятельно не может настроить свой приемник, установить приставку. В подобных случаях наши специалисты готовы дать необходимые рекомендации.

Подготовку к отключению аналогового вещания мы начали заранее, используя все возможные ресурсы. Активно информировали население в СМИ, проделали большую совместную работу с правительством Калининградской области, муниципальными властями, предприятиями, учреждениями социальной сферы. Специалисты нашего центра подготовили порядка 120 добровольцев, оказавших неоценимую помощь жителям региона в выборе, установке оборудования, настройке телевизоров на прием цифрового сигнала.

- Почему так важен переход на «цифру»? Что телезритель и радиослушатель получил в результате?

- Прежде всего, благодаря реализации данного проекта, мы экономим частотный ресурс. Это позволяет развиваться и совершенствоваться телевидению. Еще одна положительная сторона «цифры» - энергоэффективность. При переходе на новый формат вещания 10 каналам требуется только один передатчик, что существенно экономит электроэнергию. Кроме этого, проект решил и социальную задачу. В регионе ликвидировано информационное неравенство. До перехода на «цифру», например, жители в Краснознаменске могли смотреть максимум два канала. Сегодня все жители Калининградской области имеют возможность бесплатно смотреть 20 каналов двух мультиплексов в отличном качестве.

- За плечами – реализация большого и важного проекта. Над чем будете работать в ближайшее время?

- Мы готовы работать над новыми форматами телевещания - высокой и сверхвысокой четкости, с элементами интерактивности, в объемном звуке. Кроме этого, в регионе создана развитая инфраструктура для реализации совместных проектов с кабельными операторами, операторами сотовой связи, а также с правительством Калининградской области. И, наконец, мы начали работу по резервированию цифровых передатчиков, транслирующих 1-й и 2-й мультиплексы для обеспечения бесперебойной работы цифровой сети на территории региона.

Хорошо, что впереди новые проекты и большие планы. Это самый важный подарок ко дню рождения предприятия. Поздравляю всех коллег, а также ветеранов предприятия с праздником!

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