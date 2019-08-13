В Калининграде откроется филиал Нахимовского военно-морского училища

В Калининграде построят филиал Нахимовского военно-морского училища. Учебный городок на 560 учащихся появится на улице Артиллерийской и станет пятым, самым западным, образовательным учреждением нахимовцев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Во вторник, 13 августа, прошла церемония закладки памятного камня на месте будущего строительства. В ней принял министр обороны РФ Сергей Шойгу.

- Уверен, что в Калининградской области есть очень достойные преподаватели, ветераны флота, которые помогут в создании самой базы, коллектива преподавателей и курсовых офицеров. Надеюсь, мы увидим здесь одно из лучших учебных заведений не только Министерства обороны, не только флота, но и нашей страны, – сказал Сергей Шойгу.

Училище откроется 1 сентября 2020 года. В нем дети смогут учиться по образовательным программам основного общего (5-9 классы) и среднего общего (10-11 классы) образования, а также программам дополнительного образования. Обучение подготовит ребят к поступлению в профильные вузы.

Здания и сооружения училища в Калининграде возведут специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны, которые уже имеют опыт строительства Суворовских и Нахимовских училищ в других городах страны.

На территории городка будут построены учебно-административный и спальные корпуса, корпус дополнительного образования, столовая, медицинский пункт с палатами и кабинетами стоматологии, педиатрии и физиотерапии. Также планируется построить стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами на 620 мест, открытые площадки со снарядами для гимнастики и силовых тренировок, универсальное поле игровых видов спорта. На втором этапе строительства здесь появится крытый спорткомплекс с бассейном и ледовым катком.