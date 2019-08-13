У башни «Врангеля» снесут одну стену и уберут торговцев янтарем

В Калининграде продолжается реконструкция улицы Баранова, которую делают пешеходной. Когда рабочие подошли к историческим стенам башни «Врангель», возник вопрос – как благоустроить территорию там. Во вторник на месте побывал зампредседателя регионального правительства Гарри Гольдман, который рассказал журналистам о дальнейших планах.

Новая панорама

Площадку перед историческим зданием выложат такой же плиткой, как и на всей пешеходной зоне. Было принято решение отремонтировать и саму башню. Точнее – часть кирпичной стены слева от входа, которая находится в ужасном состоянии и с послевоенных лет не ремонтировалась.

- Обнаружилась аварийность части стены. Был разработан проект, с учетом исторических акцентов и технологий, - рассказал Гарри Гольдман. - Аварийную часть башни начнут реконструировать в ближайшие дни. Задача – не потерять историческую ценность объекта. Стоимость работ – чуть меньше миллиона рублей. Восстановлением займется фонд ДОМ.РФ в рамках общего благоустройства улицы Баранова.

Часть стены безвозвратно снесут. Этот участок был построен уже в послевоенное время на месте уничтоженной низкой караульной башенки. Ее основание планируют сохранить и законсервировать (в будущем башенку обещают восстановить в первозданном виде). Пока же там появится заборчик.

- На стадии проекта возникла идея убрать не имеющую исторического происхождения стенку и открыть панораму внутреннего двора башни. Он крутой, красивый, но сейчас исключен из оборота, потому что существующие ворота башни – глухие, металлические. А, подойдя к прозрачному ограждению, можно будет созерцать внутренний двор, - объяснил советник губернатора, архитектор Вячеслав Генне. Он отметил, что нынешние огромные ворота с металлическими щитами нужно менять на более легкие и прозрачные, потому что сейчас объект «выглядит как овощехранилище».

После реконструкции на площадке перед башней «Врангель» (под отреставрированными стенами) можно будет проводить городские мероприятия.

Что касается самой башни, то пока она пустует, внутри базируются рабочие. По словам Гарри Гольдмана, в будущем мы увидим в башне проект музейно-кластерной тематики.

Башня «Врангель» находится в собственности правительства региона. У предыдущего собственника (юридического лица) объект изъяли по суду.

Здание законсервировали в 2017 году и передали в оперативное управление Калининградского областного музея янтаря. Музей уже подготовил документы на текущие ремонтные работы, касающиеся, например, окон.

После запланированной масштабной реконструкции (концепция уже разрабатывается) башня «Врангель» будет отрыта для посещения, в ней разместят мастерские по обработке янтаря и музейные экспонаты. Предполагаются инвестиционные вложения со стороны янтарного кластера.

Палатки уберут

Платки с янтарем и сувенирами, расположенные у башни «Врангель», простоят там до середины сентября, а потом торговцы должны съехать.

- По соглашению они должны переместиться на площадку у Дома профсоюзов на пересечение улиц Сергеева и Черняховского, - сказал Гарри Гольдман и уточнил, что палатки появятся там «в новом внешнем виде, в новом формате».

По словам заместителя председателя правительства, новая концепция развития территории башни «Врангель» не предусматривает размещение возле нее каких-либо торговых точек.

- Внутри – да, будут мастерские, кластерные вещи, связанные с янтарем. Перед башней «Врангель» никаких, так назовем их, стационарных палаток не будет. Исключение – ярмарочные мероприятия, - заключил Гарри Гольдман.

Торговцы янтарем и прочими сувенирами пробудут здесь до середины сентября.Фото: Александр КАТЕРУША

При этом он выступил за цивилизованный блошиный рынок у стен башни.

- Будем работать с людьми, будем общаться. Да, тяжело. Это долгий эволюционный процесс. Но силовыми методами действовать – это не вариант. «Собирайтесь и уходите!» - такого не будет. Оттуда, где мы разрешим эту ярмарочную деятельность, выгонять никого не собираемся, - обещает Гарри Гольдман. - Конечно, мы против того, чтобы на пешеходной улице Баранова продавали самсу, лепешки и контрафактную продукцию. Но цивилизованный блошиный рынок – неизменный атрибут практически всех пешеходных улиц.

По словам вице-премьера, власти готовы помогать торговцам.

- Мы разработали проект, показали, как собрать и разобрать временные палатки. Будем разговаривать с самозанятыми предпринимателями, которые там работают. Готовы им давать кредиты, чтобы они покупали палатки, чтобы у них все было прозрачно и понятно. Рано или поздно мы этого добьемся, - заключил Гольдман.