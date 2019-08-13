2019-08-13T16:04:56+03:00
Новости компаний

Михаил Задорнов: «Финансовый сектор чувствует себя лучше, чем российская экономика в целом»

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов считает, что быстрое развитие финансового сектора даже при отсутствии экономического роста в стране помогает банкам.
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В результате кредитные организации чувствуют себя лучше, чем российская экономика в целом. Об этом он заявил в интервью РБК (18+).

Эта тенденция отразилась и на финансовых результатах банка «Открытие». «Мы хорошо двигаемся по ориентирам: финансовый результат за 2019 год будет гораздо лучше заложенных в стратегии целей», - отметил Задорнов. За первое полугодие банк показал чистую прибыль в 23 млрд руб. Корпоративный кредитный портфель к августу превысил 800 млрд рублей, а его рост год к году составил около 44%. Только за апрель 2019 года банк выдал ипотечных кредитов на 7,5 млрд рублей - больше, чем за весь 2017 год.

Вместе с тем российская экономика развивается слабее финансового сектора. Ошибочным шагом Задорнов назвал повышение НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года. Он отметил, что в результате введения этой меры доходы федерального бюджета в первом полугодии 2019 года выросли примерно на 11%, тогда как расходы - всего на 3%. «Профицит достиг 3,1% ВВП. Такого профицита федерального бюджета не было даже в самые лучшие годы, до 2007-го, его просто сложно себе представить», - отметил Задорнов. По мнению банкира, де-факто из экономики с помощью повышения НДС изъяли определенную часть денег, и государство пока не может распорядиться этими деньгами, о чем и свидетельствует большой профицит бюджета.

К чисто экономическим факторам, замедляющим рост ВВП, кроме повышения налогов на фоне увеличения ключевой ставки в прошлом году, Задорнов также относит санкции и их ожидание. «Есть и институциональные факторы, замедляющие экономический рост. Бизнес совершенно четко говорит: это вопрос судебной системы, роли и места правоохранительных органов в целом. Это базовые вещи, без изменения которых очень сложно рассчитывать на экономический рост», - считает президент-председатель правления ПАО Банка «ФК Открытие».

ИСТОЧНИК KP.RU

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