Убийцам директора калининградского лицея ужесточили наказание

Калининградский областной суд вынес приговор обвиняемым в убийстве директора лицея № 35 Владимира Кобера. Это произошло уже в третий раз – два предыдущих решения были отменены Верховным судом РФ.

Из числа обвиняемых оказалась исключена гражданская жена убитого - Инна Пазникова, которую ранее признали виновной в организации разбойного нападения. На скамье подсудимых остались трое: Анатолий Полукаров, Набила Сайпулаев и Петр Фишер. Их обвиняли непосредственно в убийстве педагога. Уголовное дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей, которые 5 августа вынесли свой вердикт, признав подсудимых виновными.

Самый большой срок лишения свободы в итоге получил Сайпулаев – 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Это на 7 лет больше, чем ему определили раньше. Увеличили сроки и остальным: Полукаров получил 17 лет «строгача» (до этого был приговорен к 13-ти), а Фишер – 16 (соответственно, было 9).

- Кроме того, постановлено взыскать с каждого из подсудимых в счет компенсации морального вреда по 700 тысяч рублей в пользу сына погибшего и по 700 тысяч рублей в пользу его матери, - добавили в пресс-службе калининградского облсуда.

В ночь на 20 марта 2016 года в квартиру Владимира Кобера ворвались трое мужчин с масками на лицах. Хозяина избили, затем скотчем связали ему ноги и заклеили рот. В конце концов, один из налетчиков задушил жертву.

По данным СК, из жилища вынесли наличные деньги, ювелирные изделия и другие ценности на 181 тыс рублей. Весь процесс расправы зафиксировали установленные в комнатах камеры видеонаблюдения.