2019-08-14T18:38:08+03:00
История современности

Юбилей фильма «Отец солдата»: в Калининграде «штурмовали» музей, в Корнево высадили виноградники

55 лет назад в Калининградской области снимали одну из лучших лент о войне
Владислав РЖЕВСКИЙ
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Кульминационный эпизод был снят в руинах Королевского замка. Грузинский крестьянин Георгий Махарашвили долго шел фронтовыми дорогами, надеясь отыскать своего сына. И вот наконец нашел…Кульминационный эпизод был снят в руинах Королевского замка. Грузинский крестьянин Георгий Махарашвили долго шел фронтовыми дорогами, надеясь отыскать своего сына. И вот наконец нашел…Фото: кадр из фильма
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В последние годы отношения между Россией и Грузией, увы, непростые. Но какие бы политические ветры перемен ни задували, мы по-прежнему с удовольствием, в частности, смотрим старое доброе кино от студии «Грузия-фильм». А пересмотрев картину «Отец солдата» понимаешь: дружба народов – не пустой звук.

Кульминация в бывшем Кёнигсберге

Вся съемочная группа прибыла в Калининград в середине августа 1964-го. А чуть раньше остальных приехал главный художник фильма Зураб Медзмариашвили. Он должен был заранее подобрать натуру для съемок.

– Сейчас мои коллеги заканчивают работать в Риге, – рассказал тогда Медзмариашвили калининградским журналистам. – А у вас мы будем вести завершающие натурные съемки.

Однако те съемки стали не просто завершающими. Именно у нас была снята кульминация фильма – долгожданная встреча отца с сыном. К слову, в начале этого эпизода советские воины штурмуют здание, которое ныне стало Музеем изобразительных искусств (в 1964-м бывшая кенигсбергская биржа еще стояла в руинах). А в конце боя на крышу якобы все того же здания солдаты поднимаются уже… на другой стороне Преголи, среди развалин Королевского замка. Такие, в общем, «комбинированные» съемки.

Правда, этот киношный трюк обычно не замечает даже знающий историю своего города зритель-калининградец. Потому что натура наша выступает там хоть и убедительным, но все же – только фоном для главного. Три года пожилой отец искал ушедшего на войну сына. Сам стал солдатом, добившись этого в порядке исключения и сполна испив фронтовую чашу. И вот наконец нашел сына. Нашел, чтобы успеть лишь на миг увидеть его живым, закрыть ему глаза и похоронить в чужой земле…

Пыль в глаза – прусская лоза?

В нашей области сняли и другой эпизод, который вспоминают едва ли не чаще, чем сцену с погибающим сыном. Любой, кто смотрел «Отца солдата», конечно, помнит этот момент. Главный герой, виноградарь из Грузии, в «логове фашистского зверя» вдруг словно видит родное лицо – виноградник.

Как же здорово Серго Закариадзе сыграл эту встречу! Впрочем, он ее не сыграл – прожил. Вот, не веря своим глазам, старик нежно, как с дорогим человеком, разговаривает с лозой, даже что-то поет ей. А вот уже – яростно бросается на танкистов. Проверяя свою машину после ремонта, они поперли на ней прямо на виноградник. Хотя рядом была дорога.

Эпизод с виноградом снимали возле кирхи в Корнево. Фото: кадр из фильма

Эпизод с виноградом снимали возле кирхи в Корнево.Фото: кадр из фильма

Наверняка многие ловили себя на том, как во время этих кадров в них происходит некая зрительская эволюция. Поначалу испытываешь солидарность с парнями-танкистами: мол, нашел дед-грузин, что защищать – вражеский виноград! Правильно, дави его! И вроде как последний, итожащий «диспут» аргумент должна прозвучать фраза:

– А ты видел, что они у нас делали?!

Но для старика этот аргумент – не аргумент:

– Это они делали! А ты что, фашистом стал, да?!

За происходящим с любопытством наблюдают немецкие малыши.

– Вот мальчик, – указывает старик особо ретивому танкисту. – Стреляй!

– Скажешь тоже. Что я, фашист, что ли…

– А виноград тебе не жалко? Он же живой! Ему не больно, да? Ты его не сажал, не пахал, ты только виноград кушать любишь! Такой молодой, еще ни одного дерева не посадил, а такой сад портишь… Давай назад!

И танкисты сдают назад…

Снимали этот эпизод в поселке Корнево Багратионовского района, около кирхи. Теперь от нее уцелел лишь обломанный «зуб» башни. Такой непрезентабельный вид кирха обрела в 70-х, когда ее решили пустить на кирпич. А вот в 1964 году она выглядела еще неплохо. Особенно если учесть то, какими жестокими и затяжными оказались бои за город Цинтен – нынешний поселок Корнево, когда от многих зданий остались лишь руины.

Правда, снимали в Корнево не только потому, что здесь нашлась подходящая натура. В ту пору в поселке стояли танковые части. Так что необходимые для эпизода танки откуда-то издалека гнать не пришлось. Все было дешево и сердито.

Старожил нашей области Иван Киянский тогда тоже служил в Корнево. По словам Ивана Николаевича, съемки стали событием в жизни поселка. В частности, народ был впечатлен тем, как киношники за день «вырастили виноград». Ведь на самом деле на поле, где шли съемки, был (и есть) обыкновенный пустырь. И вдруг там раскинулся целый виноградник.

Бутафория эта в фильме и впрямь смотрится как живая. Тем не менее виноград в нашей области – отнюдь не фантастика, не выдумка сценариста, притянутая за уши ради «остроты» сюжета. Виноград можно было встретить в Восточной Пруссии. Это теплолюбивое южное растение в области и сегодня выращивают энтузиасты. А в те дни, когда снимали «Отца солдата», местная пресса очень кстати рассказала об урожае винограда, который собрал в Краснознаменске Василий Толмачев – рабочий леспромхоза и садовод-любитель.

А так сегодня выглядит кирха. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

А так сегодня выглядит кирха.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Вас здесь не стояло!

А вот какую историю поведал другой старожил нашего края – Вениамин Ильинов. Дело было в сентябре 1964-го. Вечером исполнитель главной роли Закариадзе пешком возвращался в гостиницу после очередного съемочного дня. Признать в нем народного артиста СССР было нелегко – со съемочной площадки он ушел прямо в помятой солдатской гимнастерке, в которой снимался.

Ныне в доме № 55 по проспекту Мира в Калининграде располагается магазин игрушек. Тогда же там был кулинарный магазин. В него-то и зашел по пути актер.

Тот осенний день выдался по-летнему теплым. Всем хотелось пить. А в магазине был отдел «Соки-воды». Войдя в магазин, Закариадзе направился прямо к сатуратору. Между тем сбоку в отдел выстроилось несколько человек.

Куда прешь без очереди, черт небритый! – раздалось оттуда.

Серго Александрович растерянно замер. Оказавшись единственным в отделе, кто его узнал, Ильинов решил выручить Закариадзе:

– Дорогие земляки, это же известный артист! Сейчас он снимается в нашем городе. Уже и в газетах об этом писали. В общем, человек устал, не заметил вас…

Но в очереди, судя по всему, не было поклонников кино. Так что речь Ильинова вызвала лишь еще больший праведный гнев. Правда, теперь ругались уже на «шибко грамотного», забыв о «наглом солдате». А тот, оторопевший от подобного приема, что-то пробормотал по-грузински, махнул рукой и вышел из магазина, так и не утолив жажду. Ильинову, заметим, этого тоже не удалось сделать. Очередь в итоге настолько разошлась, что он предпочел пойти выпить газировки с сиропом где-нибудь в другом месте.

КСТАТИ

Кино заиграло новыми красками

С некоторых пор появилась мода раскрашивать старые черно-белые ленты. Считается, что это их осовременивает, делает ближе молодежи. На мой взгляд, «раскраски» получаются зачастую какими-то выхолощенными. Однако в случае с «Отцом солдата» (премьера его «колоризованной», цветной версии на ТВ состоялась 10 мая 2013 года), по-моему, вышло удачно. Старое кино действительно будто заиграло новыми красками.

Впрочем, даже раскрашенный вариант смотрят все же не ради «цвета». А слезы на глазах у зрителя появляются явно по другой причине. И лично мне приятно, что калининградская натура помогла в съемках этого фильма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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