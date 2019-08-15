В Калининград на фестиваль «Короче-2019» приедут Оксана Акиньшина и Павел Деревянко

Калининград готовится принять фестиваль короткометражного кино «Короче». В этом году он пройдет уже в седьмой раз. В основном конкурсе будут представлены 37 фильмов, из которых 35 – премьеры. Масштабный форум пройдет с 16 по 18 августа. Специально под это мероприятие на три дня откроется закрытый на реновацию кинотеатр «Заря».

Уже известен состав жюри. Председателем, по уже сложившейся традиции, стал глава студии «Профит» Игорь Толстунов. Компанию ему составят исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, писатель, сценарист, режиссер Александр Цыпкин, режиссер и продюсер Петр Буслов, актеры Павел Деревянко и Виктория Исакова.

В рамках «Короче» зрители смогут увидеть разнообразные внеконкурсные секции. Например, в программе «Короче. Звезды» покажут снятый актером театра имени Вахтангова Сергеем Батаевым фильм «Старый вояка», в котором свою последнюю роль сыграл Владимир Этуш. Также можно будет посмотреть подборки взрослой и детской анимации, семейных короткометражных фильмов и еще много чего интересного.

В международной внеконкурсной секции в этом году будут представлены 11 фильмов из Финляндии, Ирана, Франции, Испании, Латвии, Таджикистана, Кыргызстана и Сирии. А в блоке «Короче. Геолокация» – 10 фильмов от кинематографистов из Калининграда, Архангельска, Омска, Улан-Удэ, Владивостока, Иркутска, Алдана и Нур-Султана.

Как сообщили организаторы, на открытии впервые не будут показывать никакого полного метра.

- Фестиваль на седьмой год окончательно делается короткометражным: приглашенные смогут посмотреть шесть фильмов-победителей «Короче» за шесть лет и увидеть, что стало с их режиссерами, потому что они приедут, мы их пригласили, - рассказали в оргкомитете.

В качестве гостей фестиваля в Калининград приедут актеры Оксана Акиньшина и Андрей Смоляков и режиссер Петр Буслов. Вместе в Центральном парке 16 августа они представят «Высоцкий. Спасибо, что живой».

КОНКРЕТНО

Расписание фестиваля

16 августа

19:00. Красная дорожка в кинотеатре "Заря".

20:30. Показ фильмов-победителей шестого кинофестиваля "Короче" в Центральном парке (16+).

22:00. Показ фильма Петра Буслова "Высоцкий. Спасибо, что живой" (16+) в Центральном парке.

23:59. Внеконкурсные программы "Короче. ЗОЖ" (18+), "Короче. Онлайн" (18+), "Короче. Взрослая анимация" (18+) и "Короче. Чистая энергия" (18+) в кинотеатре «Заря».

17 августа

"Заря", Большой зал

11:00. Конкурсная программа. Блок 1 (18+)

14:00. Конкурсная программа. Блок 2 (18+)

"Заря", Малый зал (внеконкурсная программа)

10:00. "Короче. Анимация. Детская" (6+)

11:30. "Короче. Детям" (12+)

13:00. "Короче. Технологии" (18+)

15:00. "Короче. Семья" (18+)

17:10. "Короче. Перспективы" (18+)

19:30. "Короче. Человечность" (18+)

"Заря", Большой зал. Внеконкурсная программа

16:30. "Делай Короче" (18+)

19:00. "Короче. Премьера" (18+)

23:59. "Короче. Карьера", "Короче. Арт" (18+)

Центральный парк

20:30. Презентация программы внеконкурсных фильмов. Показ фильма "Бумер" (18+) в честь 15-летия кинокартины. Фильм представит режиссер Петр Буслов.

18 августа

«Заря», Большой зал

12:00. Конкурсная программа. Блок 3 (18+).

15:00. Конкурсная программа. Блок 4 (18+).

«Заря», Малый зал. Внеконкурсная программа

12:00. "Короче. Международный" (18+).

14:30. "Короче. Геолокация" (18+).

17:00. "Короче. Тёмная материя" (18+).

«Заря», Большой зал. Внеконкурсная программа

17:30. "Короче. Звёзды" (18+).

20:00. "Короче. Лав" (18+).

Центральный парк

20:00. Церемония закрытия. Награждение победителей фестиваля.

20:30. Показ фильмов-победителей (18+).

21:30. Концерт The New Baltic Orchestra с программой "Музыка кино" (16+).