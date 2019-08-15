«Пумперникель-2019» готовит семейные рецепты на Городском пикнике Street Food Weekend: стань участником!

Ресторанная премия журнала «Балтийский Бродвей» «Пумперникель-2019» вместе с командой главного гастрономического праздника города — Городского пикника Kaliningrad Street Food разворачивает интерактивную кухню «Городские рецепты». В течение трех дней, c 30 августа по 1 сентября, профессиональные повара вместе с калининградцами приготовят их семейные блюда.

- Мы хотим ответить на вопрос, что такое местный вкус, какие кулинарные традиции ценят и любят жители города. И даем возможность рассказать о семейных традициях и продемонстрировать их на городском пикнике, - говорит руководитель оргкомитета Городского пикника Александр Исаев.

В проекте примет участие несколько шеф-поваров известных калининградских заведений, которые вместе с любым желающим приготовят блюда по семейным рецептам.

- Одна из миссий ресторанной премии «Пумперникель» - понять, а что же такое локальная кухня, какова ее история и современные интерпретации. Мы считаем, что лучше самих жителей, которые используют в приготовлении локальные продукты; книги рецептов, доставшиеся им от бабушек, родителей, которые, в свою очередь, приехали сюда со всех уголков России, не знает никто, - говорит главный редактор журнала «Балтийский Бродвей» Кристина Черемушкина.

Каждый может стать участником исследовательско-интерактивной зоны «Городские рецепты», организованной премией «Пумперникель-2019» совместно с командой фестиваля Городской пикник Street Food Weekend. Если у вас есть семейный рецепт, о котором вы хотите рассказать, заполните простую анкету, и мы с вами свяжемся.

До встречи на фестивале с 30 августа по 1 сентября на острове Канта!

Спонсор премии «Пумперникель-2019» — компания Kärcher.

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