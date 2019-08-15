Почему балтийской трески стало меньше, и она заметно похудела

Шпрот ушел на север

- Игорь Валентинович, говорят, балтийской трески стало меньше, да и сама она измельчала. Это действительно так?

- По мнению эксперта Морского рыбацкого института в Гдыне профессора Яна Харбового, треска за последнее время стала более мелкой и худой, в среднем на 30 процентов по сравнению с тем, какой она было пятью годами ранее. Потому что концентрации шпрота, которым она питается, переместились в северную Балтику. Треска, которая обитает в водах южной Балтики, между Польшей и Швецией, по необъяснимым причинам не переместилась следом, а осталась тут, без главного источника пищи. Худая и мелкая треска, в свою очередь, является причиной того, что рыбаки не вылавливают всего лимита. Им просто это невыгодно, поскольку цена на такую рыбу упала. Ответственны ли за ухудшение состояния трески большие суда - неизвестно. Такой вылов осуществляется уже последние 20 лет и это обстоятельство значительно не повлияло на состояние популяции. Однако польский профессор считает, что на Балтике такие суда не должны вести промысел. Это маленькое море, оно должно быть доступно лишь для небольших судов.

Так вот, я полностью разделяю мнение профессора Харбового, Уточню лишь, что подобная ситуация уже наблюдалась в начале 2000-х годов. Тогда запас трески восточной части Балтики упал до критически низких значений. Международный совет по исследованию моря (ИКЕС) рекомендовал сокращение или даже приостановку промысла этого вида биоресурсов. И прибалтийские страны, включая Россию, снизили свои квоты на вылов трески. В итоге наметилась тенденция к росту запасов, и квоты на вылов постепенно начали увеличиваться. Но в последнее время биомасса трески начала снижаться, а сама рыба мельчать. Поэтому промысел стал малорентабельным. Как следствие, ИКЕС вновь рекомендовал прекращение промысла трески в 2020 году.

Зато ситуация со шпротом и салакой стабилизировалось. Запасы этих видов рыб находятся на достаточно высоком уровне, что позволяет вести их эффективный промысел. Сходная ситуация и с речной камбалой.

Безжизненные зоны

- Но почему треска не пошла вслед за своей пищей?

- Эта рыба предпочитает холодную, соленую с относительно высоким содержанием кислорода воду. В Балтийское море такая вода поступает через проливы из Северного моря. Такие затоки воды или, как еще их называют, адвекции мы наблюдаем постоянно. От их объема, частоты и качества во многом зависит и состояние популяции трески. Последние адвекции были слабыми и кратковременными. И условий для успешного нереста и развития икры не было. Это основная причина. Повлияли и другие факторы, в частности, деятельность человека. Экологическая нагрузка, а особенно на море в таком густонаселенном и технически развитом регионе, не может не оказывать негативного воздействия на всю биотическую структуру Балтики. Кислород, содержащийся в поступающей в Балтийское море североморской воде должен бы содействовать успешному нересту трески. А вместо этого он расходуется на окисление содержащейся в воде в больших количествах органики. Растут зоны с полным отсутствием кислорода и наличием сероводорода, то есть совершенно безжизненные.

Бычки вместо осетров

- Какие виды рыб исчезают, какие новые виды подводного животного мира появляются?

- Основной костяк рыб юго-восточной части Балтики - это треска, речная камбала, салака и шпрот (килька), в меньшей мере - камбала-тюрбо, атлантический лосось. Остальные виды немногочисленны. Безусловно, видовой состав ихтиофауны не может оставаться долгое время без изменений. Посмотрите на гербы наших некоторых приморских городов. На гербе Зеленоградска - камбала. Ее добывали во времена прусских правителей, и она пользовалась большим спросом. И что отрадно, камбала есть у нас и сейчас, ведется ее активный промысел. На гербе Балтийска - осетр. А вот этот вид ценных рыб, который в больших количествах имелся здесь ранее, ныне, к сожалению, исчез.

Интересно, что в начале 1990-х годов в зоне Польши был впервые замечен бычок-кругляк, обитающий, в Черном, Азовском и Каспийском морях. А теперь он часто встречается в уловах в прибрежной зоне Балтики. Продвигаясь с юга на север, бычок проник даже в слабосоленые заливы! В ряде прибалтийских стран, в частности, в Латвии, ведется промысел этого вида биоресурсов. Раньше в нашей части моря не вели промысел, к примеру, ставриды, анчоуса, мерланга или скумбрии. А сейчас эти виды рыб есть в уловах.

Необходимые ограничения

- Экологи и рыбаки Европы высказываются за введение новых правил, которые ограничат политику грабежа в отношении различных видов рыб. Нужно ли регулировать объемы добычи?

- Отечественные Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна направлены на сохранение и рациональное использование биологических ресурсов моря. Сродни этому документу существует и ряд законодательный актов Евросоюза с той же направленностью. ЕС и Россия стараются придерживаться рекомендаций ИКЕС по возможным объемам вылова видов рыб.

После исследований, в том числе и совместно с иностранными коллегами, мы пришли к выводу, что требуется значительное снижение в 2020 году объемов квот на вылов трески. И рыбаки нас поддерживают, поскольку современный рыбак - это думающий о своем процветании менеджер. Без точного расчета своих потребностей и возможностей рентабельное ведение промысла не осуществимо. Аналогичная тенденция с сокращением промысла восточно-балтийской трески просматривается и в странах Евросоюза. И можно не сомневаться, что ЕС снизит пресс на треску с заделом на будущее. Они тоже умеют считать деньги.

Калининградский «Байкал»

- Какова ситуация на Виштынецком озере? Ведь когда-то и там велось промышленное рыболовство.

- Озеро Виштынецкое - это своего рода «калининградский Байкал», обладающий огромным потенциалом. Помимо обычных, широко распространенных видов рыб, в нем обитают такие ценные представители ихтиофауны, как ряпушка, сиг и речной угорь. Озеру, в своем роде повезло, оно находится вдали от густонаселенных и промышленно или сельскохозяйственно используемых и загрязненных территорий, что позволило сохранить его красоту и чистоту.

Исходя из состояния запасов представленных в озере видов рыб, АтлантНИРО ежегодно дает рекомендации к вылову того или иного вида. На Виштынце сегодня работают несколько частных предпринимателей, имеющих незначительные объемы квот на вылов. Перспективы развития промысла на данном водоеме, безусловно, есть.

Кроме того, Виштынецкое озеро - полигон для научных разработок. Студенты КГТУ здесь проходят практику, испытывают гидроакустическую аппаратуру, орудия лова, проводят комплексные биологические исследования.