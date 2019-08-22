Алиханов предложил заменить трамваи в Калининграде на электробусы

В четверг губернатор Антон Алиханов встречался с администраторами пабликов в социальных сетях. На встрече был поднят, в том числе, вопрос о развитии трамвайной сети в Калининграде – один из присутствующих на встрече блогеров попросил главу региона прокомментировать планы городских властей по развитию трамвайного сообщения.

- У города есть программа по развитию трамвайного сообщения, однако она стоит 10 миллиардов рублей. Кто сказал, что я принял это предложение? Нет, не принял, - сказал Антон Алиханов – Хотелось бы, чтобы у нас была возможность восстанавливать и развивать трамвай, потому что его нет, есть пятый маршрут и все.

Губернатор усомнился, что в ряде районах города, где сейчас есть рельсы, нужен трамвай.

- В том числе, на проспекте Мира. Кто из жителей того района пользуется трамваем? Или пользовался бы, если бы там ходил трамвай? Он там не нужен, даже если переложить (рельсы) и сделать его бесшумным… Он там не нужен, - сказал глава региона.

Алиханов заявил, что областные власти готовы помочь Калининграду с общественным транспортом, выделять на это деньги, но «та цифра, те планы, что они нарисовали, нам они не под силу».

- И им тоже. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Мое предложение, оно не принято городской администрацией – простое – электробусы, или газомоторное топливо. Я готов им по 250 млн рублей в года давать на закупку электробусов. И на постепенное замещение трамвайных полос выделенными полосами для электротранспорта в виде электробусов. Я не против трамвая, я за, но, возвращаясь к вопросу об источнике – любой каприз за наши с вами деньги. Если мы с вами найдем силы потратить 10 млрд рублей на восстановление всей этой (трамвайной) сети, ну, хорошо, давайте найдем, - сказал он.

Антон Алиханов рассказал блогерам о преимуществах электробуса над трамваем.

- У нас же есть выделенные полосы для трамвая. Надо использовать электробусы на этих полосах. Он более маневренный, он не блокируется, он может объехать, контактные сети не нужны, мое мнение – нужно двигаться в этом направлении, - заявил Антон Алиханов, подчеркнув, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. «Это дискуссия», сказал он.

«Тестовый» электробус уже в Калининграде

В понедельник, 19 августа, в Калининград прибыл первый электробус «Volgabus» российского производства. Электробус большого класса рассчитан на 30 посадочных мест, его общая вместимость – 90 человек.

Городские власти заявили, что будут тестировать его в течение двадцати дней. В первую очередь, их интересует, выдержана ли заявленная производителем мощность батарей, которой хватает на 240 километров, при работе с максимальной нагрузкой на трассах различной сложности.

Электробус также снабжён опциями, рассчитанными на людей с ограниченными возможностями здоровья: кнопкой вызова, пандусом и гидравлической подвеской, которая способна уменьшить дорожный просвет. Климат-контроль летом работает в режиме охлаждения воздуха, а зимой прогревает салон.