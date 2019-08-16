Что происходит на Нижнем озере в Калининграде
Сегодня на набережной Нижнего озера проходит 2-й этап благоустройства - в границах улиц Пролетарская, Сергеева, Шевченко и набережной Маринеско. Стоимость работ - около 100 миллионов рублей.
Здесь появится смотровая площадка, и она будет далеко не единственной.Фото: Александр Подгорчук
Подпорные стенки везде уже залиты.Фото: Александр Подгорчук
Старые тропинки и пешеходные дорожки на отдельных участках полностью демонтировали - покрытие будет новым.Фото: Александр Подгорчук
К сожалению, из-за ремонта прогуляться вдоль озера можно далеко не везде.Фото: Александр Подгорчук
Как все будет выглядеть в итоге, можно увидеть на стенде.Фото: Александр Подгорчук
ИСТОЧНИК KP.RU