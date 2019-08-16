2019-08-16T12:53:40+03:00
Общество

Что происходит на Нижнем озере в Калининграде

Мы заглянули на набережную пруда, где в самом разгаре работы по реконструкции [фото]
Николай Литвинов
Поделиться:
Кусты кое-где рабочим пришлось спилить, но деревья, разумеется, останутся.Кусты кое-где рабочим пришлось спилить, но деревья, разумеется, останутся.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Сегодня на набережной Нижнего озера проходит 2-й этап благоустройства - в границах улиц Пролетарская, Сергеева, Шевченко и набережной Маринеско. Стоимость работ - около 100 миллионов рублей.

Здесь появится смотровая площадка, и она будет далеко не единственной. Фото: Александр Подгорчук

Здесь появится смотровая площадка, и она будет далеко не единственной.Фото: Александр Подгорчук

Подпорные стенки везде уже залиты. Фото: Александр Подгорчук

Подпорные стенки везде уже залиты.Фото: Александр Подгорчук

Старые тропинки и пешеходные дорожки на отдельных участках полностью демонтировали - покрытие будет новым. Фото: Александр Подгорчук

Старые тропинки и пешеходные дорожки на отдельных участках полностью демонтировали - покрытие будет новым.Фото: Александр Подгорчук

К сожалению, из-за ремонта прогуляться вдоль озера можно далеко не везде. Фото: Александр Подгорчук

К сожалению, из-за ремонта прогуляться вдоль озера можно далеко не везде.Фото: Александр Подгорчук

Как все будет выглядеть в итоге, можно увидеть на стенде. Фото: Александр Подгорчук

Как все будет выглядеть в итоге, можно увидеть на стенде.Фото: Александр Подгорчук

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Калининградец отсудил у РЖД 400 тысяч за производственную травму
Noize MC выступит на стадионе «Калининград» перед матчем «Балтика»-«Луч»
На ул. Горького в Калининграде из-за ремонта меняется схема движения автобусов
В Калининграде осудили таможенника за серию мошенничеств
В Калининграде на Преголе прошла инклюзивная экскурсия на байдарках для незрячих
В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 10-ти улицах
В Озерске менеджер магазина «повесил» кредит в 50 тысяч на покупателя
На проспекте Победы в Калининграде пенсионер на «Митсубиси» сбил 22-летнюю девушку на «зебре»
В Калининградской области в ДТП пострадали два мотоциклиста
Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора жителю Гусева, который хранил марихуану
«Был в загульном угаре»: Пропавший журналист рассказал, почему скрывался четыре дня
Калининградские депутаты поддержали законопроект о бесплатном времени на платных парковках
Пьяный калининградец упал с Эстакадного моста
В субботу часть Приморского кольца закроют для проведения соревнований по триатлону (схема)
КЖД назначает дополнительные поезда в Светлогорск и Зеленоградск 17 и 18 августа
Самолет ВВС США облетел Калининградскую область вдоль границы
На проспекте Победы в Калининграде сбили пешехода
Смотрели сериалы и играли: Пропавший журналист из Балтийска найден у друга
В Калининграде за день составили 14 протоколов на нелегальных торговцев
Калининградец избил резиновым шлангом пьяного водителя
В аэропорту «Храброво» открыли круглосуточный кинотеатр для пассажиров
Калининградец с винтовкой в руках угрожал застрелить посетителей магазина
В Калининграде разведут два моста
Калининградцы стали реже вступать в брак и разводиться
В Калининграде прошел рейд по «черепашечникам»
Строительство порта в Пионерском отстает от графика из-за штормов и нерасторопности подрядчика
Калининградец обманул оренбургского инвалида