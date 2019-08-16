После свежего ветра было свежее пиво: история знаменитого кафе «Ветерок» в Светлогорске

Что можно сделать вместо склада

Во времена СССР калининградцы (как, впрочем, и все остальные советские люди) не были избалованы обилием питейных заведений. Отсюда, кстати и явление, которое сейчас трудно себе представить – очереди в кафе и рестораны, особенно считавшиеся модными. Это находило отражение даже в рок-музыке, стоит вспомнить один из шлягеров «Машины времени»:

«У дверей заведения

Народа скопление, топтание и пар.

Но народа скопление не имеет значения –

За дверями швейцар…»

В Калининграде уже начала 1980-х, помнится, были дикие очереди в бар «Ассоль», что располагался у гостиницы «Калининград». Но совершенно особой популярностью среди калининградцев пользовалось другое «заведение», располагавшееся в Светлогорске. Речь, конечно, о пивном баре на спуске к морю. Иногда его называли «Ветерок», адаптируя к расположенному напротив одноименному кафе. Кстати, и впрямь: с Балтики там дуло всегда так, что хотелось как можно скорее очутиться в теплом помещении. Тем паче пивбар выглядел на редкость уютно, напоминая то ли природный грот, то ли старинный равелин.

- До начала 1960-х в этом еще довоенном строении был какой-то склад, - уточняет Лариса Новикова на своей странице в Фейсбуке. - Когда управляющей Курортторгом стала Антонина Петровна Калинина, женщина молодая и энергичная, она провела реконструкцию этого склада, после чего там появился пивбар. Любимое место местных жителей и отдыхающих.

Привлекательности новому предприятию общепита добавляло то, что пиво туда привозили всегда свежее, прямо из поселка Железнодорожный. Тамошний пивзавод вообще славился своим напитком, варившимся, как утверждали, по технологиям, полученным напрямую от немцев, и на немецком же оборудовании.

- Кружки были на пол-литра и на стакан, то есть большие и маленькие, - продолжает Лариса Новикова. - К пиву продавалась вяленая и копченая рыба - тунец, рыба-меч, вобла, снетки. Если вобла была суховата, то ее тщательно разделывали, следя за тем, чтобы не пропало ни кусочка, и кидали в пиво. Спустя немного времени вобла становилась сочной, ее отправляли в рот и медленно запивали пенным. И весь мир вокруг становился раем…

Как и в других пивнушках, распивать более крепкое спиртное здесь было официально запрещено. Но частенько кто-нибудь из посетителей доставал из-под полы заветную «чекушку» (бутылку водки объемом 0,25 литра – Ред.), чтобы соорудить самый популярный советский коктейль «ёрш». Бармен, конечно, все прекрасно видел, но внезапно становился слепо-глухо-немым, снисходя к человеческим слабостям.

«Девочки направо, мальчики налево»

Между прочим, пресловутое кафе «Ветерок» вносило немалую лепту в отдых любителей пенного напитка.

- Напротив пивбара была шашлычная, - подтверждает Вячеслав Каминский.- В то время, наверное, единственная в Светлогорске. Поэтому, когда мы приезжали компанией, делились на две группы. Одна стояла в очереди за пивом в баре, а другая - за шашлыками. Ну а потом совершалась торжественная смычка, и плохо прожаренный шашлык запивался успевшим нагреться пивом. Но все равно все были счастливы, ведь других вариантов не было...

Бар на спуске к морю неизменно пользовался повышенным вниманием у всех гостей курортного городка. Слава о нем гремела по всей области. Немудрено, что едва ли не любой калининградец, оказавшийся в Светлогорске, считал своим долгом посетить знаменитую пивную.

- В 1978 году мы всем классом поехали в Светлогорск отмечать последний звонок, - рассказывает Татьяна Тишина. - После долгой прогулки и фотографирования во всех интересных местах, именно на этом спуске наша компания разделилась: девочки направо, еду заказывать, мальчики с нашей классной руководительницей - налево, за пивом. Классная пошла с пацанами наверняка в надежде проследить и не допустить эксцессов. Но в итоге, кое-кто, все же, вышел за рамки, начал буянить и в итоге разбил о камни свой фотоаппарат. После этого парень протрезвел сразу – ведь фотоаппарат был один на весь класс! Увы, ни одной фотографии того памятного дня не осталось. А ведь мы и у бара сфоткаться успели, все вместе!..

«От сессии до сессии живут студенты весело»

В первой половине 1980-х «Ветерок» - что кафе, что пивбар – сохраняли свою популярность во всех слоях общества. Частенько на спуск наведывались и никогда не унывающие студенты.

- Решив сачкануть, мы отправлялись на Северный вокзал, благо он был в двух шагах от нашего корпуса КТИ (Калининградский технический институт, сейчас КГТУ – Ред.), там садились в электричку до Светлогорска и через 40 минут уже дышали морским воздухом, - говорит Олег Цветков. – По успевшей сложиться традиции сначала гуляли по пляжу, непременно доходя до «Русалки» (так в народе называли скульптуру Германа Брахерта» «Нимфа» - Ред.). А потом отправлялись в пивбар на спуске. Если дело было вскоре после получения стипендии, могли засидеться там до вечера. О лекциях, конечно, уже никто и не вспоминал…

- А у нас было такое развлечение, - подхватывает тему Александр Костенко. – Заявившись в тот бар, брали ОДНУ кружку пива, ставили ее на столик и садились вокруг. Смотреть на то, как пенится свежий напиток, ощущать его запах и не иметь возможности тут же попробовать – было настоящей пыткой. Особенно для тех, кто с похмелья (что уж там, случалось и такое). Наконец, кто-нибудь не выдерживал и с криком «Радуйтесь, черти!» хватал эту кружку и залпом осушал ее. По условиям игры после этого он должен был за свой счет проставить пиво всем товарищам.

КОШЕЛЕК

Цены на пиво в 1979 году

«Жигулевское»

бочковое 1 л – 44 коп. в магазине, 70 коп. – 1 руб.10 коп. в баре или ресторане

бутылка 0,5 л – 25 коп. в магазине, 40-60 коп. в баре или ресторане

«Колос»

бутылка 0,5 л – 36 коп. в магазине, 55-80 коп. в баре или ресторане

«Ленинградское»

бутылка 0,5 л – 51 коп. в магазине, 75 коп. – 1 руб. в баре или ресторане

«Рижское»

бочковое 1 л – 52 коп. в магазине, 80 коп. – 1 руб. 20 коп. в баре или ресторане

бутылка 0,5 л – 29 коп. в магазине, 45-65 коп. в баре или ресторане.

ИНТЕРЕСНО

Если разливное пиво приобреталось в уличном ларьке, то истинные гурманы заказывали «большую с прицепом». И кружку емкостью 0,25 литра выпивали тут же, в один присест. А уже с полулитровой отходили в сторону и потягивали, не торопясь.

СПРАВКА «КП»

В начале 1960-х среднестатистический советский гражданин выпивал 13 литров пива за год. Стремясь приучить народ к более легким напиткам, государство решило стимулировать производство пива, искусственно занизив цены на него. СССР превзошел даже развитые страны: там цена бутылки водки (или ее аналогов) равнялась цене 7 бутылок пива, у нас же данное соотношение было 1:10. К 1980 году продажа пива достигла 24 литров на душу населения. В период горбачевской антиалкогольной кампании этот показатель снизился до 18 литров, но уже в 1990 году потребление практически достигло прежнего уровня - 23 литра.