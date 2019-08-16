Столкновения самолетов с птицами случаются и в «Храброво»

Аварийная посадка «Аэробуса» в Подмосковье вновь напомнила о том, насколько опасным может столкновение с птицами даже огромного, казалось бы, лайнера. При чем, как показывает практика, от подобных ситуаций не застрахован ни один аэропорт мира. Происходили столкновения самолетов с птицами и в калининградском «Храброво».

Мы собрали несколько случаев, сообщения о которых попали в СМИ:

10 августа 2007 года при приземлении в аэропорту "Храброво" произошло столкновение с птицами самолета Ту 134 авиакомпании "Аэрофлот РАЛ".

11 октября 2008 года. Птицы врезались в двигатель самолета рейса №592 Пермь - Калининград. (Спустя всего три дня при заходе на посадку в аэропорту Омска столкнулся с птицей летевший из Калининграда «Боинг-737-300», лайнер тогда получил повреждение носа).

18 апреля 2013 года. С птицей при посадке в Калининграде столкнулся самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы. Это был такой же «Аэробус А321», как в Подмосковье.

6 августа 2018 года. Птица попала во внешний контур двигателя самолета, который готовился к вылету в Санкт-Петербург. Рейс задержали на три часа, после чего лайнер благополучно вылетел из "Храброво".

4 апреля 2019 года. Птица столкнулась с самолетом, выполнявшим рейс Калининград-Москва. Следы столкновения обнаружили при посадке лайнера в Шереметьево.

В феврале 2018 году аэропорт "Храброво" объявил о планах закупить и установить специальные биоакустические конструкции, которые служат для отпугивания разных видов птиц. Оборудование должно было уметь генерировать до 200 уникальных сигналов и иметь фонотеку на 100 записей минимум. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, но удалось ли приобрести все необходимое, неизвестно. Оперативно получить комментарии пресс-службы «Храброво» о мерах, которые сейчас принимаются для отпугивания птиц, нам не удалось, но мы обязательно расскажем об этом в ближайшее время.

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На полосу выбегают... лисы и косули

Иногда помехой в аэропорту Калининграда становятся не только пернатые. В апреле 2017 года самолет авиакомпании S7 не мог приземлиться в "Храброво" и был вынужден уйти на второй круг из-за того, что на взлетно-посадочную полосу вышла косуля. Погуляв, она самостоятельно покинула ВПП, и лайнер приземлился.

2 ноября 2018 года на взлетно-посадочную полосу нашего аэропорта выбежала лиса. В этом момент к посадке готовился «Боинг», пилот которого вовремя заметил животное, принял решений уйти на второй круг, после чего приземлился.

Был случай, когда на взлетку выбегала собака.

- Аэродромная служба всегда оперативно реагирует на подобные случаи и отгоняет, убирает животных и любые иные препятствия с взлетно-посадочной полосы, - заверили в «Храброво».