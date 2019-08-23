Алиханов поручил приостановить все торги по продаже земли в Калининградской области

В Гурьевском городском округе происходят систематические нарушения земельного законодательства. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в пятницу, 23 августа.

По его словам, управление Росреестра предоставило ему информацию о подозрительных сделках по продаже земельных участков в Гурьевском городском округе в мае 2017-мае 2019 года.

Так, в прошлом году некий гражданин Рейх А.А. взял в аренду участок площадью 15 тысяч квадратных метров с разрешенным видом использования «под спортивный объект». В 2019 году на участке появилась постройка площадью 19,8 «квадратов», на которую он зарегистрировал право собственности. Затем мужчина выкупил участок, снес постройку и снял ее с кадастрового учета.

- В дальнейшем разрешенный вид участка был изменен на среднеэтажную застройку, сам участок продан третьему лицу, - рассказал губернатор.

Этот же «гражданин Рейх А.А» получил другой участок для ведения личного подсобного хозяйства, зарегистрировал право собственности на хозпостройку в 10 «квадратов», выкупил землю по льготной ставке и перепродал участок своему отцу. При этом, на участке возможно изменение разрешенного вида использования – на малоэтажную застройку.

По данным Росреестра, подобные сомнительные сделки позволяли арендаторам покупать участки даже за 616 рублей, при этом, их кадастровая стоимость была в десятки и сотни раз выше.

- В результате неправомерного предоставления 16 участков на общую сумму 17 млн рублей было выведено из местного бюджета. И это только кадастровая оценка, которая ниже рыночной, - сказал Антон Алиханов. – Я пока забирать у вас земельные отношения не буду, но я очень близок к принятию такого решения.

Особенно Алиханова возмутило, что местные власти продают землю без проведения торгов.

- По мнению Росреестра, и это мнение совпадает с нашим, продажа осуществляется вне конкурентных процедур по заниженной стоимости и вне обоснованных площадей. На постройки от 6 до 50 «квадратов» предоставляются участки до 15 тыс квадратов. Думаю, что это не предел, - отметил глава региона.

Он напомнил главам администраций, что еще в прошлом году им рекомендовали дополнить свои административные регламенты по выделению земли. В частности, внести положение об обязательном осмотре участков и фото-видео фиксации имеющихся на них сооружений.

- Такая работа не всеми проведена. В Гурьевске, где самое большое количество махинаций, такие изменения не внесены, - сказал он, добавив, что материалы Росреестра он направит в прокуратуру и УМВД. – Также поручаю правовому управлению провести работу по аннулированию таких сделок и принятию обеспечительных мер, чтобы не допустить перепродажу земли и вернуть ее муниципалитету.

Отдельно губернатор обратил внимание глав администраций на информирование населения о продаже земли.

- Повсеместно используется практика полного выкупа тиражей районных газет, в которых публикуется информация об «интересных торгах». Доступ к информации ограничен в интересах узкого круга лиц, - заявил он.

На совещании Антон Алиханов потребовал на две недели прекратить все торги по продаже земельных участков. А также создать на сайте регионального правительства раздел, в котором все муниципалитеты будут размещать объявления о торгах и аренде земли.

- Если мое поручение будет нарушено, если кто с сегодняшнего дня проведет торги, предлагаю сразу писать заявление о сложении полномочий. Если будет факт продажи без размещения информации на сайте – можете со мной даже не разговаривать и сразу писать заявление, - обратился Алиханов к главам администраций муниципалитетов.