Дорогу от Добровольского до Нестерова отремонтируют за 210 миллионов

В пятницу глава региона с рабочим выездом посетил Краснознаменский городской округ. Антон Алиханов побывал в образовательных учреждениях, посетил производство, осмотрел мемориальный комплекс, а также оценил состояние дорожной и городской инфраструктуры.

По программе конкретных дел сегодня проводится благоустройство центральной части Краснознаменска – между улицей Советской и улицей Комсомольской. Как сообщил глава администрации города Дмитрий Чубарев, здесь будут располагаться детские, спортивные площадки и прогулочно-парковая зона. Работы планируют завершить этой осенью, а общая стоимость благоустройства составляет порядка 25 миллионов рублей.

Также в Краснознаменске ведется капитальный ремонт улицы Советской. На завершение третьего этапа работ в областном бюджете предусмотрено почти 16 миллионов рублей. Губернатор принял решение включить в перечень мероприятий финансируемых за счет средств территориального дорожного фонда капитальный ремонт и улицы Садовой.

- Дорогами нужно активно заниматься, - подчеркнул Антон Алиханов. - Постепенно Краснознаменск приходит в порядок, сам город, но еще многое нужно сделать, особенно если говорить про поселки. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 210 миллионов рублей идут на ремонт дороги от Добровольска в сторону Нестерова. Эта дорога в дальнейшем тоже будет продолжена, сейчас она требует значительных работ. Мы также занимаемся поселками. В Добровольске в следующем году дорогу до школы мы полностью сделаем.

После осмотра улиц Антон Алиханов посетил школу Краснознаменска. Она уже готова к новому учебному году, однако в спортивном зале требует ремонта кровля. По поручению губернатора министерство контроля и министерство образования должны обеспечить исполнение работ в рамках гарантийного контракта.

В школе поселка Добровольск по поручению губернатора за счет средств резервного фонда отремонтировали фасад и кровлю, а на сэкономленные деньги благоустраивают территорию. В рамках национального проекта «Образование» к 1 сентября здесь откроется центр гуманитарного и информационного профилей «Точка роста», а пока на базе школы проходят обучение преподаватели технологии, ОБЖ и информатики со всего муниципалитета. Юные жители поселка знакомятся с оборудованием «Мобильного Кванториума», с которым будут работать уже в декабре. Учебное пространство центра будет использоваться и во внеурочное время для проведения дополнительных занятий по техническому творчеству и подготовке к олимпиадам и конкурсам.

- Благодаря нацпроекту сельские школы получили новый импульс для развития. Мы видим интерес со стороны и учителей, и учеников. Кроме того, удалось существенно укрепить материально-техническую базу учреждений, закупить самое современное оборудование, – подчеркнул Антон Алиханов.

В Краснознаменске развивается обработка древесины.Фото: Эдуард Молчанов

Во время визита в Краснозаменск Антон Алиханов заглянул в компанию «Эко3», которая в декабре прошлого года стала резидентом калининградской ОЭЗ. Ее инвестпроект называется «Создание и эксплуатация предприятия по производству топливных гранул и брикетов» и оценивается в более чем 150 милллионов рублей. Сейчас на производственной площадке в Краснознаменске работает почти 40 человек, установлено оборудование и готовится первая поставка готовой продукции. Она уйдет на экспорт – в Германию.

Как сообщил Антон Алиханов, накануне Центр поддержки предпринимательства Калининградской области одобрил заявку «Эко3» на льготный займ. Предприятие получает 54,8 млн. рублей на пять лет поэтапно под 3,5 процентов годовых.

- Надеемся, что уже созданные здесь за несколько месяцев несколько десятков рабочих мест возрастут до 213, заявленных в инвестиционной декларации «Эко-3», – заявил губернатор.

Создание новых рабочих мест глава региона назвал самой главной задачей для восточных муниципалитетов области.

- Новые налогоплательщики, экономическая активность создают дополнительные возможности для развития и роста территории, для людей в этих районах, – отметил губернатор. - Нам нужно очень серьезно поднимать средний уровень восточных муниципалитетов области. В областной Думе мы сейчас работаем над программой «Восток». Будут значительные финансовые усилия сконцентрированы на объектах капитального строительства, ремонте и, в том числе, на новом инструментарий стимулирования развития бизнеса.