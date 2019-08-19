Прусская улица на запад нас ведет…

Поворотный момент

– Говорит Москва! От Советского информбюро.

Миллионы людей останавливаются под уличными репродукторами, собираются дома у черных «тарелок». Все стараются не пропустить ни слова. А легендарный диктор Юрий Левитан чеканит:

– Северо-западнее Мариамполя (теперь принято написание МариЯмполе. – Авт.) наши войска вышли к границе Восточной Пруссии на реке Шешупа (ШешупЕ), заняв более тридцати населенных пунктов. Подбито и сожжено до шестидесяти вражеских танков и самоходных орудий. На поле боя осталось свыше тысячи трупов немецких солдат и офицеров. Захвачены трофеи и пленные.

Это случилось в ночь с 16 на 17 августа 1944 года. Очищая территорию Литовской ССР от неприятеля, в ходе тяжелых боев передовые части Красной Армии прорвались к берегам реки Шешупе. А за ней уже начиналась Германия…

С одной стороны, это был приговор. Приговор прошлому, приговор Восточной Пруссии. Однако с другой стороны – это означало начало новой жизни на этой земле.

17 августа 1944-го не только важная дата в летописи Великой Отечественной войны, но и поворотный день в судьбе нашего края.

Прорыв под знаменем «Багратиона»

Выход к прусским рубежам произошел в рамках операции «Багратион». Она продолжалась с 23 июня по 29 августа 1944-го и стала одной из крупнейших военных операций в истории. Для всего мира ярким и выразительным символом тех наших побед был «Парад побежденных» – когда 17 июля 1944-го по Москве провели 57 тысяч пленных немцев, очищая после них мостовые из поливальных машин.

Всего же в ходе этой операции было убито или взято в плен порядка 400 тысяч немецких солдат и офицеров. От врага удалось очистить огромные пространства – Белоруссию, а также значительную часть Польши и Прибалтики. Да еще в итоге к прусским рубежам вышли, они же – советско-германская граница.

Вообще самый первый участок государственной границы СССР удалось восстановить еще весной 1944-го. 26 марта соединения 27-й армии, выбив врага с нашей земли, вступили на территорию Румынии, союзницы Третьего рейха. Восстановлена в тот день была лишь небольшая часть советско-румынской границы. Тем не менее это долгожданное событие стало символом освобождения от захватчиков, вызвав ликование.

Не менее важное значение имел и выход к советско-германской границе. Все, война вернулась туда, откуда она пришла 22 июня 1941-го! А уж Восточная Пруссия, первой из германских провинций оказавшаяся на пути у Красной Армии, – и вовсе считалась самым логовом фашистского зверя.

К прусским рубежам в августе 44-го первыми пробились воины 5-й армии 3-го Белорусского фронта.Фото: Архив автора

Шли вперед, не жалея себя

Прорыв к границе Германии осуществила 5-я армия 3-го Белорусского фронта. Сейчас это тихие, безлюдные приграничные районы в окрестностях поселка Кутузово (тогда – город Ширвиндт). Впрочем, от Кутузово сегодня тоже, считай, одно название осталось. А 75 лет назад в этих местах было шумно и жарко. Дойдя до пограничной Шешупе, советские воины, невзирая на встречный шквальный огонь, с ходу форсировали реку. Так, в ночь с 16 на 17 августа под пулеметно-минометным обстрелом противника младший лейтенант Николай Серов с пятью бойцами связали из бревен плот и переправились через Шешупе. Так был создан один из первых плацдармов на вражеской земле.

Серов был представлен к званию Героя Советского Союза. Но удостоился его, увы, только посмертно. Ожесточенные бои продолжались. И в одном из них 5 сентября 1944-го Серов погиб. Ему было двадцать лет. А сколько там в те дни всего народу полегло. И почти все – совсем молодые…

Дойдя до прусских рубежей, Красная Армия была вынуждена тут на время остановиться. Впереди лежала самая укрепленная провинция Третьего рейха. К тому же воевать немцы стали злее. Ведь теперь они зачастую сражались уже не за фюрера, а за родной поселок, дом, за близких, которые там остались. Советские же войска, напротив, были измотаны, обескровлены. Требовалось подтянуть резервы, выявить слабые места в обороне.

Но уже в октябре 1944-го 3-й Белорусский фронт вновь перейдет в наступление.