Последний юбилей: Как аэродром Девау отпраздновал свое столетие

В воскресенье 18 августа, в День воздушного флота России, аэродром Девау отпраздновал свое столетие. Несмотря на то, что 100 лет гражданскому воздушному сообщению через эту воздушную гавань исполнится только 11 ноября, торжества было решено провести именно летом. Всего взлетно-посадочная полоса Девау в выходные приняла 32 самолета (изначально планировалось принять больше 70 машин) и 3 вертолета из России, Германии, Польши, Чехии, Швейцарии и Австрии.

Меньше всего в Калининграде пробыли пилоты из Швейцарии. Из этой страны прилетели четыре самолета, однако из-за погодных условий они не смогли остаться до конца. Пилотам сообщили, что в Швейцарии ожидается шторм, и аэропорты страны на какое-то время будут закрыты. Поэтому все четыре самолета вынуждены были быстро вернуться (в противном случае пилоты могли просрочить свои восьмидневные электронные визы).

Тут-то и случился казус. Как только один из самолетов стал готовиться к взлету, одно из его шасси угодило в яму, и машина ударилась носом об землю. Через некоторое время ее с погнутым винтом отогнали в сторону ангаров. Факт происшествия «Комсомолке» подтвердил начальник Калининградского авиационно-спортивного клуба Сергей Мащенко.

- Когда они собирались улетать обратно, между собой швейцарцы что-то не согласовали, и один из самолетов на рулении свернул с полосы и заехал за ограничительные знаки, - заявил Мащенко. - Там он зацепился винтом за кочку. Пилот сказал, что это его вина, и он не знает, почему так произошло. В общем, он погнул лопасти винта. Ему необходим небольшой ремонт. Позже приедут представители фирмы и поменяют лопасти.

Мащенко даже решился пошутить по этому поводу.

- Я был бы не против, если бы они оставили мне этот самолет, но не могу даже претендовать. Ну, вы понимаете, - со смехом сказал начальник АСК.

Всего взлетно-посадочная полоса Девау в выходные приняла 32 самолета, хотя изначально планировалось принять больше 70 машин.Фото: Иван МАРКОВ

Был на фестивале и еще один неприятный инцидент. Охотники до сенсаций умудрились рассмотреть на одном из самолетов, прилетевших из Германии, «фашистские кресты». Организаторы авиашоу после публикации в СМИ поспешили накинуть на него брезент, чтобы не привлекать к машине дополнительного внимания.

- Эти самолеты – реплики, такие летали в Первую Мировую войну, - объяснил Мащенко. – Он прилетел со знаками, которые были у немецкой авиации в то время. Это никакая не свастика и не фашистский крест. Самолет этот и в Москву летает, и по всему миру на выставки. А у нас тут какая-то ситуация нездоровая в этом плане. Но мы чехлом решили прикрыть эти знаки.

- Говорят, ему и взлетать вместе со всеми запретили, - уточнили мы.

- Мы не запрещали, - ответил Мащенко. - Пилот сам сказал, что летать не будет, чтобы не провоцировать нездоровых ассоциаций. Если бы он изъявил желание, мы бы не смогли ему запретить. Понятно, что аэродром этот построили немцы, и больше десяти лет он принадлежал нацистской Германии, поэтому некоторые люди к подобным самолетам относятся как к пропаганде, не вникая в суть.

Реплика биплана S-24 Кибиц фирмы "Фокке-Вульф" с черно-белыми крестами действительно все воскресенье тоскливо простояла на приколе. В это время три точно таких же самолета, но другой окраски спокойно участвовали в авиашоу.

Охотники до сенсаций углядели на одном из самолетов «фашистские кресты». Организаторы авиашоу поспешили накинуть на него брезент, чтобы не привлекать к машине дополнительного внимания.Фото: Иван МАРКОВ

Справедливости ради стоит сказать, что Кибиц (в переводе с немецкого – «чибис») был построен не в Первую Мировую, а в конце 20-х годов прошлого века и использовался как тренировочный самолет.

Часть самолетов, участвовавших в фестивале, по традиции, залетела и на аэродром Вальдау (в Низовье), где взлетно-посадочная полоса была подготовлена куда лучше. Также соцсети облетело видео с Балтийской косы, на котором легкий гидросамолет взлетает с гидрогавани Нойтиф. Это событие вдохновило жителей Балтийска и всех тех, кто еще верит в восстановление уникальных ангаров, являющихся главной достопримечательностью косы.

Что же касается аэродрома Девау, то он, похоже, отпраздновал свой последний юбилей.

- Власти области, я думаю, скоро вынесут аэродром за пределы города, - рассказал Сергей Мащенко. – Я думаю, что это даже будет правильно. Хорошо, если тут останутся парашютисты и парапланеристы. Можно автодром сделать или мото-трассу на этом месте. А самолеты, которые потенциально опасны, будут летать где-то вне населенного пункта. Если вдруг что-то произойдет, то летчику тяжело будет выбрать место, где ему экстренно сесть или безопасно упасть. Мы сейчас будем решать, что со всем этим дальше делать.