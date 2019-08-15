2019-08-16T15:23:32+03:00
Новости компаний

Клиенты банка «Открытие» стали больше инвестировать в продукты с купонами

Растет интерес клиентов банка «Открытие» к программам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) с регулярными купонами
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С июля по август их доля среди всех проданных продуктов ИСЖ «Росгосстрах Жизнь» достигла 72,5%, тогда как с апреля по июнь составляла только 41%, а в первые 3 месяца 2019 года не превышала 23%.

Купонные продукты ИСЖ позволяют клиентам регулярно (ежегодно и даже ежеквартально) видеть работу инвестиционной стратегии и получать выплаты доходности. Всего с января по август 2019 года клиенты банка «Открытие» приобрели более 3 тыс. купонных полисов ИСЖ «Росгосстрах Жизнь», а объем вложенных активов составил почти 2 млрд рублей.

Купонная стратегия-лидер как по объему инвестированных активов, так и по количеству клиентов - «Лидеры сектора» (764 млн рублей и 1608 новых клиентов). В основе инвестиционной идеи лежит корзина акций компаний лидеров таких секторов как добыча полезных ископаемых, транспорт, телекоммуникации, производство автомобилей, включая Nokia, Glaxosmithkline и др. Купон по ней начисляется клиенту, если все акции в корзине через год оказываются выше определенного в полисе барьера. При этом барьер снижается в течение действия полиса, увеличивая вероятность выплаты.

Популярностью пользуется также стратегия «Квартальный купон»: она стартовала только в июне, но уже привлекла более полтысячи клиентов розничного сегмента банка «Открытие». Эта стратегия основана на акциях компаний, специализирующихся на авиаперевозках (Airbus, Singapore Airlines) и производстве товаров потребления (Nestle, Walmart). Доход по ней может выплачиваться ежеквартально, и, если купон будет выплачиваться каждый квартал, максимальный размер потенциальной доходности по полису составит 13,6% годовых в рублях и 5,0% в долларах США.

«Купонные стратегии ИСЖ на рынке можно назвать новым витком эволюции продукта. Возможность получения регулярных выплат сближает ИСЖ с облигациями – понятным и стабильным для многих россиян инвестиционным инструментом, - комментирует Дмитрий Нуриахметов, руководитель инвестиционного управления СК «Росгосстрах Жизнь».

«ИСЖ с купонами пользуются особым спросом в розничном сегменте банка, у клиентов, которые раньше не пробовали никакие финансовые инструменты, кроме депозита, и еще не знакомы с международным фондовым рынком. Во-первых, продукт понятен на интуитивном уровне - доход рассчитывается по простым параметрам, например, если котировки акций в корзине не падают по итогам года ниже определенной цены. Во-вторых, привлекает возможность регулярных выплат в продукте», - комментирует Мария Саенко, начальник управления страховых продуктов ПАО Банка «ФК Открытие».

Раскрытие информации в соответствии с Указанием Банка России № 3921-У от 28 декабря 2015 года

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Программа инвестиционного страхования жизни

-Страховая защита 24 часа в сутки в любой точке земного шара

-Возможность получения инвестиционного дохода от размещения в инструменты фондового рынка

-100%-ная гарантия возврата вложенных средств

Условия: защита капитала – 100%1; валюта – рубли РФ; минимальная сумма – от 50000 руб. единовременно; срок – 3 года; 5 лет.

Страховые выплаты2 - Дожитие до окончания действия договора — 100% страховой суммы + дополнительный инвестиционный доход; смерть по любой причине — 100% страховой суммы + дополнительный инвестиционный доход; смерть в результате несчастного случая — 200% страховой суммы + дополнительный инвестиционный доход3

Юридическая информация

1Защита капитала обеспечивается по истечении срока стратегии при условии исполнения обязательств контрагента по сделкам. Сумма инвестированного клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании срока стратегии будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, издержки, связанные с конвертацией валюты и разницей валютных курсов, а также на налог на доходы физических лиц.

2Информация индикативная

3В случае наступления страхового случая по риску «Смерть НС» — производится страховая выплата по риску «Смерть НС» и риску «Смерть ЛП». Страховая выплата по риску «Смерть НС» — не более 12 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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