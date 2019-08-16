Ассоциация развития финансовых технологий внедряет открытость

Это позволит банкам в ближайшее время перейти на стандартизированные интерфейсы программирования приложений и разработать более качественные услуги для клиентов финансовых организаций. Концепцию разработали члены Ассоциации ФинТех, в число которых входит и ПАО Банк «ФК Открытие».

Перед принятием решения была проведена серьезная работа по анализу и систематизации открытых API с учетом международного опыта. Работа участников АФТ будет продолжена в соответствии с одобренной дорожной картой внедрения открытых API в России.

Участники Ассоциации ФинТех видят большие перспективы от внедрения и развития открытых API в России и собираются запустить пилотные проекты с применением этой технологии.

Заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова отметила: «Как показывает пример рынков, где открытые API являются обязательными и регулируемыми, развитие этой технологии стимулирует появление новых бизнес-моделей и финансовых сервисов для клиентов как со стороны банков, так и финтех-стартапов. Поскольку наша цифровая платформа уже предоставляет стандартизированные интерфейсы для интеграции с партнерами и клиентами, мы видим огромные возможности в появлении единого и открытого стандарта для всех участников. Мы уверены, что эта современная технология придаст новый импульс развитию российского финансового рынка, в частности, будет способствовать развитию здоровой конкуренции, появлению более качественных и клиентоориентированных продуктов и услуг».

В настоящий момент на площадке Ассоциации ФинТех разрабатываются отраслевые стандарты открытых API, содержащие, в частности, требования к информационной безопасности и модели данных.

«Мы благодарны нашим участникам за плодотворную работу над Концепцией и рады, что на площадке АФТ был выстроен открытый конструктивный диалог, были учтены интересы и мнения участников рынка. Стандартизация открытых API позволит унифицировать принципы взаимодействия между участниками финансового рынка, повысить безопасность и оптимизировать процессы обмена данными. В свою очередь, это позитивно повлияет на уровень конкуренции, качество и доступность финансовых продуктов и рыночную конъюнктуру в целом. Проработанные принципы и подходы к внедрению открытых API будут направлены в виде рекомендаций в Банк России», — сказала управляющий директор Ассоциации ФинТех Татьяна Жаркова.