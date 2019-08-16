2019-08-16T16:53:41+03:00
Новости компаний

Ассоциация развития финансовых технологий внедряет открытость

Наблюдательный совет Ассоциации развития финансовых технологий одобрил «Концепцию открытых API»
Поделиться:
Изменить размер текста:

Это позволит банкам в ближайшее время перейти на стандартизированные интерфейсы программирования приложений и разработать более качественные услуги для клиентов финансовых организаций. Концепцию разработали члены Ассоциации ФинТех, в число которых входит и ПАО Банк «ФК Открытие».

Перед принятием решения была проведена серьезная работа по анализу и систематизации открытых API с учетом международного опыта. Работа участников АФТ будет продолжена в соответствии с одобренной дорожной картой внедрения открытых API в России.

Участники Ассоциации ФинТех видят большие перспективы от внедрения и развития открытых API в России и собираются запустить пилотные проекты с применением этой технологии.

Заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова отметила: «Как показывает пример рынков, где открытые API являются обязательными и регулируемыми, развитие этой технологии стимулирует появление новых бизнес-моделей и финансовых сервисов для клиентов как со стороны банков, так и финтех-стартапов. Поскольку наша цифровая платформа уже предоставляет стандартизированные интерфейсы для интеграции с партнерами и клиентами, мы видим огромные возможности в появлении единого и открытого стандарта для всех участников. Мы уверены, что эта современная технология придаст новый импульс развитию российского финансового рынка, в частности, будет способствовать развитию здоровой конкуренции, появлению более качественных и клиентоориентированных продуктов и услуг».

В настоящий момент на площадке Ассоциации ФинТех разрабатываются отраслевые стандарты открытых API, содержащие, в частности, требования к информационной безопасности и модели данных.

«Мы благодарны нашим участникам за плодотворную работу над Концепцией и рады, что на площадке АФТ был выстроен открытый конструктивный диалог, были учтены интересы и мнения участников рынка. Стандартизация открытых API позволит унифицировать принципы взаимодействия между участниками финансового рынка, повысить безопасность и оптимизировать процессы обмена данными. В свою очередь, это позитивно повлияет на уровень конкуренции, качество и доступность финансовых продуктов и рыночную конъюнктуру в целом. Проработанные принципы и подходы к внедрению открытых API будут направлены в виде рекомендаций в Банк России», — сказала управляющий директор Ассоциации ФинТех Татьяна Жаркова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Михаил Задорнов: «Финансовый сектор чувствует себя лучше, чем российская экономика в целом»
Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов считает, что быстрое развитие финансового сектора даже при отсутствии экономического роста в стране помогает банкам.
Банк «Открытие» стал участником Программы субсидирования Минэкономразвития РФ
ПАО Банк «ФК Открытие» в рамках соглашения с Министерством экономического развития РФ стал уполномоченным банком по Программе субсидирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства по льготной ставке до 8,5% годовых.
Банк «Открытие» запустил онлайн-продажи дистанционной медицины от Росгосстраха
ПАО Банк «ФК Открытие» запустил онлайн-продажи коробочного продукта «Телемедицина» для дистанционных консультаций с терапевтами и врачами - специалистами от ПАО СК «Росгосстрах».
Банк «Открытие» подтвердил высокое качество продаж ИСЖ по стандартам ЦБ
Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России провела контрольную закупку полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Росгосстрах Жизнь» в Банке «Открытие» в июне 2019 года.
Банк «Открытие»: Массового спроса на «ипотечные каникулы» в Калининградской области ожидать не стоит.
Закрепление на законодательном уровне возможности на срок до полугода отсрочить выплаты по ипотечному кредиту – так называемых ипотечных каникул – не приведет к массовому обращению в банки ипотечных заемщиков, проживающих в Калининградской области.
Банк «Открытие» 8 июля начнет масштабную имиджевую кампанию
Новый слоган бренда «Открытие» - «Надежный банк нашего времени». Слоган имиджевой кампании - «Меняемся вместе с вами». Об этом сообщил журналистам президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов на Международном финансовом конгрессе.
Банк «Открытие» запустил акцию «Шёлковый путь»
В банке «Открытие» стартовала акция «Шёлковый путь», которая позволит компаниям, работающим с китайскими партнерами, бесплатно совершать переводы в юанях, открывать расчетные счета в китайской валюте и долларах США, проходить валютный контроль по контракт
Розничные клиенты банка «Открытие» инвестируют по принципу Уорена Баффета
По итогам опроса, клиентам наиболее интересны инвестпродукты с возможностью максимально частого получения дохода и продукты, ориентированные на динамику мировых компаний потребительского сектора, товарами которых они сами ежедневно пользуются.
Банк «Открытие» стал участником Программы субсидирования Минэкономразвития РФ
ПАО Банк «ФК Открытие» включен Министерством экономического развития РФ в перечень уполномоченных банков по Программе субсидирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства по льготной ставке до 8,5% годовых.
Новости 24
Мэрия запустила 5 дополнительных автобусов, чтобы вывозить горожан с Острова после фейерверков
В Гурьевске водитель строительной компании украл 8,5 тысяч литров солярки
В драмтеатре начался здоровый ажиотаж
В поселке Добровольск планируют построить детсад на 80 мест
Калининградских водителей проверят на трезвость
До конца года в Калининграде демонтируют 118 незаконных рекламных конструкций
В Чкаловске при реконструкции памятника обнаружили братское захоронение времен войны
«Крузенштерн» и «Седов» впервые одновременно откроют борт для посещения в Калининграде
Калининградец отсудил у РЖД 400 тысяч за производственную травму
Noize MC выступит на стадионе «Калининград» перед матчем «Балтика»-«Луч»
На ул. Горького в Калининграде из-за ремонта меняется схема движения автобусов
В Калининграде осудили таможенника за серию мошенничеств
В Калининграде на Преголе прошла инклюзивная экскурсия на байдарках для незрячих
В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 10-ти улицах
В Озерске менеджер магазина «повесил» кредит в 50 тысяч на покупателя