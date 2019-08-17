Акиньшина, Пересильд и Смоляков: В Калининграде открылся фестиваль «Короче-2019»

В Калининграде открылся фестиваль короткометражного кино «Короче». В этом году он проходит уже в седьмой раз. Традиционную красную дорожку и церемония открытия провели в кинотеатре «Заря».

Одной из первых на праздник приехала актриса Анна Банщикова. Она призналась, что в восторге от нашей погоды.

Актриса Анна Банщикова.Фото: Александр КАТЕРУША

- В Москве намного холоднее. Жаль, не удастся съездить на море. Балтика –очень близкое мне место. Это действительно место силы. Калининград я очень люблю. Я приезжала сюда с детьми, отдыхали в Янтарном, – сказала она.

Продюсер и президент фестиваля «Короче» Сергей Сельянов.Фото: Александр КАТЕРУША

Продюсер и президент фестиваля «Короче» Сергей Сельянов говорил о модном кино.

- Мода в не в том, про что. Она в том, как! В Выборге первое место занимает фильм, целиком снятый на мобильный телефон. И такое уже было в мировой практике. А о чем снимать… Это со времен древних греков вряд ли существенно меняется, - говорит продюсер – Обязательно что-то про людей, про их отношения: драма, комедия, фантастика, сказка. Вот, мы делаем сейчас «Конек-горбунок».

Актриса Оксана Акиньшина удивила всех. Она была, что называется, не в духе. Что стало причиной плохого настроения звезды, остается лишь догадываться. Оксана хотя и улыбалась на камеру, но общаться не хотела.

Актриса и член жюри Виктория Исакова была, напротив, общительна.

- Короткий метр – это такой невероятный шанс. Взрослые артисты обожают сниматься в коротком метре. Потому что это безответственно. А если получается, то открывается новый режиссер, - говорит она. - Это возможность попробовать то, что тебе не доверят в большой картине. Да и смотреть короткометражное кино интересно. Смотришь и думаешь: «У этого бы хотел сняться, у этого – нет». Это обмен: они смотрят на нас, а мы смотрим на них. Я кино всегда воспринимаю эмоционально.

Екатерина Волкова, которая приехала на «Короче» впервые, была рада, что ее отпустили дети и работа.

- Я первый раз на фестивале. Много слышала восхитительных отзывов своих коллег. У меня выдалось буквально три свободных дня, и я приехала на «Короче». Слава богу меня дети отпустили и съемки позволили побывать в этом сказочном городе, - сказала она.

Актер Павел Деревянко (слева) был в прекрасном настроении.Фото: Александр КАТЕРУША

Впервые приехал в Калининград и актер Павел Деревянко.

- Если честно, я совсем не был подготовлен к этому фестивалю. Лишь несколько раз слышал о нем. Очень хочу посмотреть талантливые работы, - сказал он и признался, что за лето так устал от работы, что прямиком из Калининграда махнет отдыхать в Грецию на три дня.

Актер Андрей Смоляков и Евгений Гришковец с семьей.Фото: Александр КАТЕРУША

Писатель Евгений Гришковец этим летом, оказывается, занимался музыкой.

- Мы записали за это лето новый сингл, пять вещей с группой «Бигуди». Спустя почти 10 лет молчания мы возвращаемся. Эта идея пришла мне в голову. Я понял, что соскучился по сцене, по драйву. И главное – возникли актуальные тексты, остро сегодняшние. В этих текстах будет понятно, почему мы решили вернуться. Они на злобу дня. Они не про политику, хотя косвенно про нее: кому надо, тот решительно и сразу услышит! – заинтриговал Гришковец.

Надежда Васильева и Юлия Пересильд.Фото: Александр КАТЕРУША

О своем творческом лете рассказала и вдова известного режиссера Алексея Балабанова, художник по костюмам Надежда Васильева.

- Я все лето сидела и рисовала. Не для выставки, для себя. Я очень люблю и собираю лубок, который валяется в разных деревнях и который никому не нужен. Последнее приобретение для моей коллекции – лубок хорошего художника из Вологды. Я выкупила картину на аукционе, - поделилась она радостью.

По красной дорожке прошли также актрисы Катерина Шпица, Светлана Дрыга, Юлия Хлынина, Мария Луговая, Юлия Пересильд, режиссер Валерий Тодоровский, продюсер Игорь Толстунов и многие другие.

Режиссер Валерий Тодоровский.Фото: Александр КАТЕРУША

После церемонии в «Заре» все переместились в Центральный парк, где собралось огромное количество зрителей.

Бесплатно посмотрели фильмы, которые победили на «Короче» в прошлом году.

Отборщик и арт-директор «Короче» Артем Рыжков сравнил фестиваль с городским ребенком.

- У этого ребенка есть опекуны Федор Бондарчук и Валерий Тодоровский. Есть у него и добрый дядя – министерство культуры Российской Федерации, который его отметил уже на второй год существования. То есть это такой ребенок-вундеркинд. И вот, теперь ему исполнилось 7 лет. Он совсем взрослый, конечно, хулиган страшный. Но надеемся в восьмому году он сможет стать фестивалем премьерным и мы уже сможем на сайте писать, что принимаем только фильмы-премьеры, - сказал Артем Рыжков.

А Оксана Акиньшина, Андрей Смоляков и режиссер Петр Буслов представили зрителям фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой».

- Я люблю эту картину и то, как она получилась и то, что она потом произвела со зрителями, - сказал Андрей Смоляков и отметил, что совсем недавно смотрел «Высоцкий. Спасибо, что живой» с мамой.

В основном конкурсе «Короче» в этом году представлены 37 фильмов, из которых 35 – премьеры. Масштабный форум проходит до 18 августа.

Председателем жюри, по уже сложившейся традиции, стал глава студии «Профит» Игорь Толстунов. Компанию ему составили исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев, писатель, сценарист, режиссер Александр Цыпкин, режиссер и продюсер Петр Буслов, актеры Павел Деревянко и Виктория Исакова.

В рамках «Короче» зрители смогут увидеть разнообразные внеконкурсные секции. Например, в программе «Короче. Звезды» покажут снятый актером театра имени Вахтангова Сергеем Батаевым фильм «Старый вояка», в котором свою последнюю роль сыграл Владимир Этуш. Также можно будет посмотреть подборки взрослой и детской анимации, семейных короткометражных фильмов и еще много чего интересного.

В международной внеконкурсной секции в этом году будут представлены 11 фильмов из Финляндии, Ирана, Франции, Испании, Латвии, Таджикистана, Кыргызстана и Сирии. А в блоке «Короче. Геолокация» – 10 фильмов от кинематографистов из Калининграда, Архангельска, Омска, Улан-Удэ, Владивостока, Иркутска, Алдана и Нур-Султана.

Фестиваль продлится до 18 августа.Фото: Александр КАТЕРУША

КОНКРЕТНО

Расписание фестиваля

17 августа

"Заря", Большой зал

14:00. Конкурсная программа. Блок 2 (18+)

"Заря", Малый зал (внеконкурсная программа)

10:00. "Короче. Анимация. Детская" (6+)

11:30. "Короче. Детям" (12+)

13:00. "Короче. Технологии" (18+)

15:00. "Короче. Семья" (18+)

17:10. "Короче. Перспективы" (18+)

19:30. "Короче. Человечность" (18+)

"Заря", Большой зал. Внеконкурсная программа

16:30. "Делай Короче" (18+)

19:00. "Короче. Премьера" (18+)

23:59. "Короче. Карьера", "Короче. Арт" (18+)

Центральный парк

20:30. Презентация программы внеконкурсных фильмов. Показ фильма "Бумер" (18+) в честь 15-летия кинокартины. Фильм представит режиссер Петр Буслов.

18 августа

«Заря», Большой зал

12:00. Конкурсная программа. Блок 3 (18+).

15:00. Конкурсная программа. Блок 4 (18+).

«Заря», Малый зал. Внеконкурсная программа

12:00. "Короче. Международный" (18+).

14:30. "Короче. Геолокация" (18+).

17:00. "Короче. Тёмная материя" (18+).

«Заря», Большой зал. Внеконкурсная программа

17:30. "Короче. Звёзды" (18+).

20:00. "Короче. Лав" (18+).

Центральный парк

20:00. Церемония закрытия. Награждение победителей фестиваля.

20:30. Показ фильмов-победителей (18+).

21:30. Концерт The New Baltic Orchestra с программой "Музыка кино" (16+).