Фестиваль «Башня»-2019: «Гамлет» со стихами Цветаевой и хиты Пугачевой на танцполе

20 августа в 20.00

Торжественная церемония открытия фестиваля. Театральный парад-фантасмагория. Подарок фестиваля историческому зданию биржи.

Где: Биржевый сквер и территория, прилегающая к Калининградскому областному музею изобразительных искусств.

20 августа в 21.00

«КОРОВА» (16+)

Сказочный триллер, А. Волынкина, 30 минут.

Постановка: Творческое объединение «Группа товарищей» (Тюмень).

История о том, как одинокая женщина, библиотекарь, стала замечать, что иногда по ночам превращается в корову… Она не такая женщина, которую в электричке называли «корова» про себя, а в час пик – в голос. Да такая женщина и не ездит в электричках, такая приходит на станцию только чтобы броситься под поезд от отчаяния (или от глупости?). Вдруг этой мчащийся машине наплевать, стоит кто-то на рельсах или нет?

Где смотреть: Музей изобразительных искусств.

Цена билетов: 350 р.

21 августа в 20.30

«КОРОЛЕВА» (18+)

Спектакль-фантасмагория, 1 час 10 минут.

Постановка: Драматическая труппа «Другой Театр» (Калининград).

Спектакль-фантасмагория по трагедии Шекспира "Гамлет" с вкраплениями стихов Марины Цветаевой. Тема королевы Гертруды, ее раскаянье в грехе прелюбодейства, но одновременно - невозможность жить вне этого греха. Актерские трансформации, поражающие воображение.

Где смотреть: Музей изобразительных искусств.

Цена билетов: 300- 400 р.

22 августа в 18.30

«ДИДЖЕЙ ПАВЕЛ» (16+)

Dance-комедия. 1 час

Постановка: Театр «Рost» (Санкт-Петербург).

Последняя дискотека, которая случилась на «Золотой маске» 2019 года. Это пляски смерти или комедия на скорости 33 оборота в минуту, проигрывающая всю человеческую жизнь? Ничего вроде бы нет, только пульт, танцпол, Пугачева, Антонов, «Сябры», дельтаплан и дискобол, а жутко с первой секунды, хоть и песни такие знакомые, под которые мы кружимся вместе с актерами, а вот защемило… В общем, шла вторая половина 1984 года. Танцуй, Павлик, будь смелей! Балабанов тут рядом…

Где смотреть: Закхаймские ворота. (Литовский Вал, 61).

Цена билетов: 500 р.

22 августа в 20.30

«ПЕЛИКАН» (18+)

Ода преступной страсти по пьесе А. Стриндберга, 1 час

Постановка: Республиканский театр белорусской драматургии (Минск).

Одна из поздних камерных пьес великого шведского драматурга Августа Стриндберга.

Элиза - мать семейства, определенное время отождествляющая себя с пеликаном, красивой и загадочной птицей, которая, согласно легенде, в безвыходных ситуациях кормит своих детей собственной кровью… Только из посмертного письма отца дети узнают о чудовищном обмане матери. Как жить детям с этой правдой, и как это повлияет на судьбу всего семейства?

Где смотреть: Музей изобразительных искусств.

Цена билетов: 300, 400, 500 р.

Фестиваль "Башня" стартует через два дня.Фото: Предоставлено организаторами

23 августа в 20.30

«ЧЕТВЕРТЫЙ» (16+)

Ульяна Гицарева

Постановка: театр "Фабрика" (г. Екатеринбург)

Это история об истине, свободе и мечтах. Из сюжета вырисовывается трагическая фигура одинокого барда. В рамках системы художник своим бунтом зажигает толпу, чтобы бороться и размышлять. Однако обычно таких идеалистов давит колесо истории, которое катится по кругу. В основе музыкального спектакля - песни одного из самых значительных современных польских бардов. Посмотрим, что волнует наших соседей по Балтике?

Где смотреть: Музей изобразительных искусств.

Цена билетов: 300, 400 р.

24 августа в 13.00

«МЕДВЕДЬ» (16+)

А. Чехов, шутка, буффонадная драма, 1 час 20 минут

Постановка: Калининградский областной театр кукол.

Классический водевиль-шутка оборачивается своей противоположностью, открывая скрытые возможности сюжета. Персонажи в двух ипостасях - кукольной и драматической. Если куклы отражают внешнюю, бытовую сторону жизни, обычные человеческие привычки, то в своей драматической игре актеры раскрывают всю палитру внутренней жизни героев. Они борются с зеркалами-отражениями своих желаний и со своей болью, ложью, страхами... Это борьба с самими с собой за самих себя!

Где смотреть: Театр кукол.

Цена билетов: 250 р.

24 августа в 20.30

«КАЧМАРСКИ - 4 ПОРЫ НЕПОКОЯ» (16+)

Пластический спектакль, 1 час 35 минут

Постановка: Teatr im. Aleksandra Sewruka (Эльблонг).

Это история об истине, свободе и мечтах. Из сюжета вырисовывается трагическая фигура одинокого барда. В рамках системы художник своим бунтом зажигает толпу, чтобы бороться и размышлять. Однако обычно таких идеалистов давит колесо истории, которое катится по кругу. В основе музыкального спектакля - песни одного из самых значительных современных польских бардов. Посмотрим, что волнует наших соседей по Балтике?

Где смотреть: Музей изобразительных искусств.

Цена билетов: 300, 400 р.

25 августа в 13.00

«СПИЧКИ» (16+)

К. Стешик, драма,1 час.

Постановка: Калининградский областной драматический театр .

Толя, главный герой, чувствует свою силу и потенциал, но не находит этому приложения в реальности. Поколенческая история о 30-летних, которые сейчас выходят на авансцену жизни. В сюжете нет ничего необычного. Романтический герой – это один из нас, молодой отец, который любит свою семью, работает, дружит, помогает… и становится «лишним». И подумаешь, кому нужна твоя доброта и сила, если она разбивается о тоталитарный режим?

Где смотреть: Театр кукол.

Цена билетов: 250 р.

25 августа в 16.00

«ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО» (16+)

Н. Гоголь, драма, 1 час 15 минут

Постановка: ТЮЗ «Молодёжный» (Советск).

Поприщин - мелкий петербургский чиновник, переписыватель бумаг в департаменте, столоначальник, мелкий дворянин, пишет дневник, в котором рассказывает о своей жизни, работе и окружающих его людях, в том числе и о дочери директора. В какой-то момент у него начинают проявляться признаки сумасшествия, а спустя время он полностью отрывается от реальности…

Где смотреть: Музей изобразительных искусств.

Цена билетов: 350 р.

25 августа в 20.30

«ГАМЛЕТ. ОЧНАЯ СТАВКА» (12+)

У. Шекспир. Б. Пастернак, трагифарс, 1 час 40 минут.

Театральная лаборатория «Пустое пространство» (Москва).

Много нового вы увидите в таком знакомом произведении! Это современное, но с огромным уважением к оригиналу, прочтение «Гамлета». В попытке расшифровать тайные послания и символы Шекспира вы увидите, как герои оказываются на очной ставке друг с другом и со своим прошлым. Всё в этом спектакле сплелось воедино, чтобы передать зрителю новую, особую точку зрения. Получилось ли? Попробуйте ответить на этот вопрос после просмотра спектакля.

Где смотреть: Музей изобразительных искусств.

Цена билетов: 300, 400, 500 р.

26 августа в 13.00

«ЛЕТОПИСЬ « …МЕСЯЦА… ЧИСЛА…» (18+)

Сценическое размышление, 1 час

Постановка: Театр «Дель» ( Калининград).

Это летопись, которую нельзя ограничить рамками времени. Как если бы весь внутренний мир человека, все его мысли, думы и переживания записали в одну толстую книгу. И не понять, когда произошло то или иное событие и что стало ему причиной. Это о сущности человека, о его истоках - почему он такой, какой он есть? И кто создает суть человека - его окружение, или врожденный внутренний стержень? Весь спектакль - некий самобытный эксперимент, место которому не здесь и не сейчас.

Где смотреть: Дом Актера СТД.

Цена билетов: 250 р.

26 августа в 16.00

«К ЗВЕЗДАМ» (16+)

Н. Мошина, фантастическая комедия или история одного героя, 1 час 40 минут

Постановка: Московский лианозовский театр (Москва).

Вы допускаете возможность существования разумной жизни на других планетах? Теперь смотрите историю совершенно обычного человека, попавшего в очень необычные обстоятельства. Это фантастика!

Где смотреть: Театр кукол.

Цена билетов: 350 р.

26 августа в 20.30

Торжественная церемония закрытия фестиваля. Награждение победителей.

Вход — по приглашениям, которые бесплатно выдают в кассе драмтеатра зрителям четырех и более спектаклей фестиваля.

Где: Музей изобразительных искусств.