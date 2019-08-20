Мутная с примесью железа: самая грязная в области вода - в Гурьевском районе

Большая часть воды, которую получают жители Гурьевского района, является недоброкачественной. Об этом на брифинге журналистам сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

- 72 процента воды, подаваемой населению Гурьевского района, является недоброкачественной по санитарно-химическим показателям. Она непригодна для использования в питьевых целях. Когда вода мутная, когда в ней большое количество примесей железа, то она и по цвету – не вода. Жители Гурьевского района – из Малого Исаково, Васильково, Гурьевска, Лугового – присылают жалобы. Очень больше количество людей обращается по этому поводу в Управление Роспотребнадзора, в органы власти. Люди не согласны с тем, что за такую «услугу» они должны вообще платить. И правильно! По закону «О защите прав потребителей» мы должны платить за услугу, которая оказывается качественно. Если же качество воды не соответствует установленным требованием, то услуга считается некачественной. Потребители имеют право на перерасчет. По Гурьевскому району мы подавали и будем продолжать подавать иски в суд по защите неопределенного круга лиц. Будем работать по понуждению администрации навести порядок, - отмечает руководитель Управления.

Как говорит Елена Бабура, работа по улучшению качества воды в Калининградской области проводится медленными темпами. Непростая ситуация в Багратионовском, Озерском районе. "Болевыми точками" также названы Правдинский и Гвардейский районы.

- Надеемся на прорыв в рамках федерального проекта «Чистая вода». Должны быть станции обезжелезивания, водоподготовки и водоочистки. Усилия должны быть приложены. Водопроводная сеть в ряде городов и поселков не выдерживает никакой критики – требуется замена. Вектор задан, мы надеемся, что результат будет, - говорит Елена Бабура.

Санитарные врачи напоминают, что в Калининградской области (не важно где вы живете) воду из-под крана не рекомендуется пить. Воду нужно кипятить. Или же пить бутилированную.

БДИ!

В Калининградской области зафиксировали рост заболеваемости корью

- В Калининградской области лабораторно подтверждено 20 случаев заболевания корью. Это коварная инфекция, потому что когда от кори перестают прививаться, она тут как тут. У нас из этих 20 человек заболели три ребенка, которые не были привиты от кори по причине отказа родителей от прививок. Из 17 взрослых 11 человек вообще не были привиты. В мире осложнение по заболеваемостью корью отмечается уже на протяжении нескольких лет, - говорит Елена Бабура.

По ее словам, достаточно тревожная ситуация в Европе, которую специалисты видели в 2018 году и видят этом году. Только за 4 месяца этого года в странах Европы зарегистрировано более 66 тысяч случаев заболевания Кори.

Лидирует тут Украина (более 50 процентов всех случаев), Франция, Македония, Грузия, Литва, Польша.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Клещи не спят

Более 4 тысяч человек в Калининградской области пострадали от укусов клещей в этом году. Каждый третий пострадавший это ребенок. Как сообщила Елена Бабура, в регионе зарегистрировано 17 случаев клещевого Боррелиоза (болезни Лайма) и 2 случая клещевого энцефалита.

- Большинство из этих людей не обращались за медицинской помощью после укуса клеща и не получали профилактическое лечение. Не все соблюдают профилактические требования. Не все знают, как действовать, если клещ укусил, - говорит Елена Бабура. - От соблюдения простого алгоритма зависит здоровье человека. При обращении за медицинской помощью, человек получает направление на исследование клеща – в этом случае оно бесплатно.

В этом году уже более 8,5 тысяч жителей Калининградской области получили профилактические прививки от клещевого энцефалита. Ежегодно же прививается в среднем от 10 до 14 тысяч калининградцев и жителей области.

Санитарные врачи отмечают, что не видят ухудшения ситуации по клещевым инфекциям в Калининградской области.