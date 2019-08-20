Входя в гавань, китобойцы палили из гарпунных пушек

В августе 1959 года в самую западную область СССР прилетела весть с Дальнего Востока: ваши земляки, ученики-гарпунеры, добыли первых китов! Особенно был отмечен Алексей Карпов. Морского исполина он сумел загарпунить первым же в своей жизни выстрелом. В общем, знай наших! Но с чего бы янтарному краю понадобились собственные гарпунеры? 30 марта 1959-го Совет Министров РСФСР принял решение о создании Антарктической китобойной флотилии «Юрий Долгорукий» с базой в Калининграде. Западные морские ворота страны должны были стать еще и портом для китобоев.

Кадры решают всё

В первую экспедицию новоиспеченная флотилия должна была отправиться уже в 1960-м. Между тем китобоев у нас еще не имелось – не ходили из Калининграда за китами. А ведь промысел этот специфичен. Говорят, рыбак – вдвойне моряк. Если так, тогда китобой – моряк втройне. И дело тут не только в особенностях самого процесса, когда вместо сети – гарпунная пушка, а добытую огромную тушу нужно оперативно разделать. Китобойный промысел в Антарктике – это еще и рейсы продолжительностью до 250 суток, постоянный холод, частые шторма. Не говоря уже о «мелочах» вроде спартанских бытовых условий.

Какое-то количество китобоев удалось переманить с других флотилий. Однако большую часть кадров для АКФ «Юрий Долгорукий» надо было растить самим. Будущих китобоев начали спешно вербовать – прежде всего среди рыбаков и тех, кто отслужил срочную в ВМФ. Уже вскоре после принятия решения о создании флотилии у нас стали формировать экипажи для «китобойки». А кандидатов в гарпунеры и мастера по разделке направили в район Курильских островов – постигать азы нового для себя дела. Там в эти дни 60 лет назад и были добыты самые первые «калининградские» киты.

Но условия промысла у берегов Антарктиды отличаются от Дальнего Востока. И в январе 1960-го стажеров послали на практику уже в Антарктику. А когда в мае они вернулись, то результаты их, по сути, учебного рейса были признаны трудовой победой. «Молодцы, так держать!» – одобрил работу наших земляков и самый, наверное, известный тогда в СССР китобой – Герой Социалистического Труда капитан-директор китобойной флотилии «Советская Украина» Алексей Соляник.

Одет по погоде, а к выстрелу – всегда готов! Гарпунеры и их пушки неизменно вызывали у всех повышенный интерес.Фото: Архив автора

Русский князь с немецким акцентом

В тот учебный рейс начинающие китобои отправились уже не на чужих, а на первых двух калининградских китобойцах. Строили их в Николаеве. И поначалу на них у нас ходили смотреть, как на диковину. Причем особое внимание было к гарпунным пушкам на носу.

Еще больший интерес вызвал флагман – китобаза «Юрий Долгорукий», которая дала имя флотилии. Изначально это был лайнер «Гамбург». Спущенный на воду в 1926-м, до войны он курсировал на трансокеанских линиях, совершал круизы. Потом стал вспомогательным судном ВМФ Третьего рейха, базируясь в Гдыне. В 1945-м, не желая отдавать такой трофей победителям, немцы сами затопили его – у Засница. Тем не менее в 1950-м он был поднят, став собственностью СССР. Сперва его ремонтировали, планируя использовать как пассажирское судно. Но в 1955-м лайнер было решено переоборудовать в китобазу. Выполнить непростой заказ доверили верфи в немецком Варнемюнде.

Длина экс-лайнера была более 200 метров, численность экипажа – свыше 500 человек. В Калининград из-за своей могучей осадки «Юрий Долгорукий» заходить не мог, в связи с чем оставался на внешнем рейде Балтийска. 12 июля 1960-го в Варнемюнде состоялась церемония его передачи. А 26 июля он встал на якорь у Балтийска – начались последние приготовления к первому походу.

Китобоец буксирует богатый улов на базу.Фото: Архив автора

Добыть китов у кромки льдов

Впервые на промысел АКФ «Юрий Долгорукий» (китобаза и 14 китобойцев) отправилась 9 октября 1960-го. Провожали ее с размахом. А тогдашний «хозяин области» глава обкома КПСС Федор Марков сказал:

– Ваш первый рейс не разведка, не экспериментальный поход, а полнокровный, рабочий рейс. Он будет нелегким: среди моряков флотилии немало новичков…

«Немало» – мягко говоря. Из участников первого рейса лишь четверть ранее работала на китобойном промысле. 17 ноября 1960-го флотилия добралась до кромки антарктических льдов. Первые же дни выявили наличие множества «отдельных недостатков», которые приходилось устранять на ходу. О чем, кстати, глава обкома, напутствуя китобоев, тоже говорил: «Будут трудности в эксплуатации новой техники, механизмов, оборудования». Но – всё в итоге преодолели. И, выполнив плановое задание, с гордостью рапортовали об этом 15 мая 1961-го, вернувшись домой.

Потом был второй рейс, третий, четвертый. И вот уже план не выполнен, а перевыполнен. Начав с 1700 китов в первом рейсе, в 14-м взяли 3943 кита. Рекорд! Но рекорды – не ради рекордов. Промысел был очень выгоден и имел большое значение – в переработку шло более 90 процентов от веса добытых гигантов. Так, их жир применялся в пищевой, кожевенной, мыловаренной, текстильной, химической промышленности. Спермацет и амбра – в парфюмерии и косметологии. Из китового мяса делали колбасы, консервы, белковые концентраты, из печени вырабатывали витамины и лекарства, включая инсулин. Отходы в виде муки и бульонные концентраты добавлялись в корм скота и птицы.

Огромную добычу требовалось разделать быстро, чтобы ничто не успело пропасть. Ведь в переработку шло более 90 процентов от веса морских гигантов.Фото: Архив автора

Забвению не подлежит

Однако в результате массового истребления поголовье китов стремительно сокращалось. Огромный китобойный флот становился не нужен. И в 1975-м АКФ «Юрий Долгорукий» расформировали. Китобазу списали «на иголки». А что же люди?

– На меня тогда возложили обязанность устраивать на работу капитанский и штурманский состав расформированной флотилии, – вспоминает почетный работник рыбного хозяйства РФ Юрий Смирнов, в ту пору – главный капитан экспедиционного и китобойного флота. – И это был очень болезненный процесс. Порой дело даже доходило до трагедий…

Немудрено. Высококлассные профессионалы в одночасье оказались не у дел. У многих из них вся сознательная жизнь была связана с этой флотилией. Создавали ее с нуля, жили ею на протяжении пятнадцати лет. От них просили сделать все возможное – и они не жалели себя. Отдав лучшие годы и здоровье, сделали флотилию образцовой. И вдруг – «наверху» решили ее упразднить.

Желая воздать должное землякам-китобоям, Юрий Смирнов даже написал книгу о нашей «китобойке». Не дает о ней забыть и Музей Мирового океана. А сейчас в Калининграде создается еще и частный музей «Дом китобоя». Забвение АКФ «Юрий Долгорукий» вроде не грозит. О том же, какую роль она играла, можно судить хотя бы по тому, как китобоев встречали. Старожилы помнят те встречи – это было событие для всего Калининграда. Обычно флотилия возвращалась из рейса в мае, когда все расцветает. В Балтийске моряки китобазы, кроме вахтенной службы и безопасности, пересаживались на китобойцы, и они стройной кильватерной колонной входили в морской канал. Уже по берегам канала стояли тысячи людей, приветствуя героев китобойного промысла. Но еще больше народа ждало их в порту – с оркестрами и цветами. А китобойцы, входя в гавань, палили из гарпунных пушек… Пожалуй, так ярко и масштабно у нас встречали еще лишь космонавтов.