2019-08-20T21:21:50+03:00
Звезды

Калининградец снялся у Тарантино в «Однажды в Голливуде»

Актер Константин Ронин сыграл поляка Войтека Фриковски
Александр КАТЕРУША
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Костя Ронин родился в Калининграде. В 17 лет переехал в Новую Зеландию, потом – в Австралию. Сейчас живет в США.Костя Ронин родился в Калининграде. В 17 лет переехал в Новую Зеландию, потом – в Австралию. Сейчас живет в США.Фото: Facebook
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Калининградец Костя Ронин (на американский манер Коста Ронин) стал единственным русским актером, который поработал с режиссером Квентином Тарантино. Наш земляк сыграл в кинокартине «Однажды в Голливуде», которая недавно вышла в российский прокат. Как сообщает «Men's Health», Ронин сыграл поляка Войтека Фриковски. Этот персонаж был непосредственным участником показанных в фильме событий и другом Романа Полански и Шэрон Тейт.

«Эта роль пришла очень неожиданно. Мне ее предложили, видимо, на основе моей работы в «Американцах» и «Родине». Войтек был лучшим другом Романа Полански в 60-х», - цитирует Костю Ронина издание.

По словам Ронина, Тарантино - это «уникальный автор и режиссер, которому за все это время удалось сохранить свой стиль и не встать на голливудские рельсы».

Кроме того, Констатин признается, что Квентин Тарантино одинаково относится ко всем актерам на съемочной площадке: не важно, звезда или нет.

«Квентин предоставил нам возможность постоянно обсуждать диалог, предлагая свои идеи, как, например, на наш взгляд, персонаж выразил бы то, что думает, что чувствует, как он был бы одет. И это касается не только звезд», – говорит Костя.

Актер рассказал «Men's Health» о том, что в конце своего последнего съемочного дня Тарантино обнял его и поблагодарил за то, что тот смог создать живого и реалистичного персонажа.

Костя Ронин родился в Калининграде. Его детство и юность были обычными: учился, много читал. В 15 лет начал работать на радио. В 17 лет переехал в Новую Зеландию, потом – в Австралию. Сейчас живет в США.

Снимался в сериалах «Американцы» и «Родина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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