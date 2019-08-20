2019-08-20T21:35:30+03:00
История современности

В Чкаловске рабочие нашли забытое захоронение героев штурма Кёнигсберга

Пока поисковики подняли останки девятерых солдат, но в этом месте могут покоиться еще 20 бойцов [список красноармейцев]
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Раньше возле каждой могилы стояла пирамидка со звездой, позже их демонтировали и зарыли сверху могил.Раньше возле каждой могилы стояла пирамидка со звездой, позже их демонтировали и зарыли сверху могил.Фото: Руслан Хисамов
Изменить размер текста:

В Чкаловске продолжаются работы по реконструкции площадки у самолета-разведчика Ил-28Р, установленного на улице лейтенанта Калинина ("Комсомолка" уже писала об этом). 17 августа руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов сообщил, что строители, раскопав землю, наткнулись на человеческие останки.

- Они сразу рассказали об этом нам и полиции, - отметил Хисамов. – Мы прибыли на место и в первый день обнаружили останки одного человека, которым оказался советский солдат, на следующий день еще четырех, а на сегодня мы подняли уже 9 человек.

Руководитель поисковиков утверждает, что по воинскому захоронению в советское время был проложен кабель, и во время этих работ были частично повреждены могилы.

- Возле каждой могилы стояла пирамидка со звездой, позже их демонтировали и зарыли сверху могил, - говорит Руслан Хисамов, демонстрируя часть находок.

- А почему так поступили, не знали, что тут похоронены солдаты? – поинтересовались мы.

- Это место по бумагам уже не числилось братской могилой, - ответил поисковик. - Дело в том, что в послевоенные годы тут, как и по всей Калининградской области, произошло укрупнение захоронений. Останки были номинально перенесены в другое место, но фактически остались не тронутыми. Отсюда, например, бойцов должны были перезахоронить рядом с мемориалом на улице Лукашова в Чкаловске. А далее земляные работы проводить никто не боялся, поэтому через этот участок и протянули коммуникации.

- Сколько всего человек там может лежать?

- Трудно сказать, - продолжает Хисамов. – Согласно документам – больше 20. Однако карты в военное время рисовались не очень подробно. На противоположном берегу ручья, там, где фастфуд сегодня делают, была еще одна братская могила, в которой 10 советских солдат похоронили. А вообще же, весь Чкаловск буквально напичкан одиночными захоронениями.

Поисковики сообщили, что у них есть поименных список похороненных солдат, однако установить, кому конкретно принадлежат останки, сегодня невозможно. Фото: Руслан Хисамов

Поисковики сообщили, что у них есть поименных список похороненных солдат, однако установить, кому конкретно принадлежат останки, сегодня невозможно.Фото: Руслан Хисамов

Поисковики сообщили также, что у них есть поименных список похороненных солдат, однако установить, кому конкретно принадлежат останки, сегодня практически невозможно, так как с останками не найдено ни наград, ни каких-либо других опознавательных знаков. Именно по этой причине решено было не связываться с родственниками, чтобы лишний раз их не тревожить (часто родственники изъявляют желание переправить останки на родину, однако в данном случае может возникнуть путаница).

Также Руслан Хисамов заявил, что на данный момент работы поисковиков приостановлены.

- Работы в Чкаловске у нас сейчас встали, - сообщает он. - Экскаватор пока не пускают на объект, а без техники мы работы продолжать не можем.

НАЗОВЕМ ПОИМЕННО

Поисковики отряда «Совесть» представили «Комсомолке» полные списки погибших солдат, составленные после боев за Зидлунг (довоенное название Чкаловска – Ред.). Все они были захоронены на перекрестке улиц, на котором сейчас стоит самолет-разведчик (всего 29 человек).

Воин 103-й истребительно-противотанкового артиллерийского полка 16-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады РГК:

Командир взвода, младший лейтенант Мамонтов Николай Георгиевич.

Воины 427-го стрелкового полка 192-й стрелковой дивизии:

Командир пулеметного взвода, младший лейтенант Анищенко Николай Егорович;

Командир пулеметного взвода, младший лейтенант Терентьев Степан Яковлевич;

Командир пулеметного взвода, младший лейтенант Эралиев Хады;

Старший пулеметчик, сержант Шувалов Александр Григорьевич;

Пулеметчик, сержант Максуд Газизов;

Пулеметчик, сержант Ивкин Василий Демидович;

Пулеметчик, младший сержант Ануфриев Анатолий Васильевич;

Пулеметчик, младший сержант Пудовкин Владимир Григорьевич

Пулеметчик, рядовой Антон Иосифович Антановичус;

Пулеметчик, рядовой Купрейчик Семен Николаевич;

Пулеметчик, рядовой Михайловский Леонид Иосифович;

Пулеметчик, рядовой Мельников Леонид Иосифович;

Пулеметчик, рядовой Паншин Алексей Александрович;

Пулеметчик, рядовой Никулин Василий Сергеевич;

Пулеметчик, рядовой Шавин Алексей Васильевич.

Пулеметчик, рядовой Сучаков Василий Тихонович.

Воин 490-го стрелкового полка 192-й стрелковой дивизии:

Телефонист, рядовой Липлянин Константин Адамович.

Воин 29-й отдельной тяжелой минометной бригады РГК:

Старший сержант Бекбоев Мажит.

Воины 378-го стрелкового полка 343-й стрелковой дивизии:

Наводчик станкового пулемета, рядовой Вдовин Геннадий Акикевич;

Наводчик станкового пулемета, рядовой Кадо Владимир Семенович;

Подносчик патронов станкового пулемета, рядовой Козлов Иван Борисович;

Стрелок, рядовой Пахомин Георгий Иванович;

Стрелок, рядовой Михайлов Александр Дмитриевич;

Стрелок, рядовой Маляр Петр Иванович;

Пулеметчик, рядовой Смирнов Николай Никифорович;

Стрелок, рядовой Дескат Антон Никитович;

Автоматчик, рядовой Малявко Матвей Дмитриевич;

Стрелок, рядовой Макеев Илья Николаевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «О них не писали в газетах»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Туристы разбили огород на Куршской косе
За незаконную уличную торговлю уже оштрафовали 45 калининградцев
Калининградец отсудил 120 тысяч за незаконное уголовное преследование
Калининградские волонтеры вылечили и выпустили на волю лису, сбитую машиной
Мэрия: 98 процентов автобусов в Калининграде оснащены валидаторами
Улицу Чаадаева в Калининграде сделают односторонней
В Калининграде обновят дорожные знаки и искусственные неровности около школ и детсадов
Мэрия Калининграда: Ремонт Киевской идет с опережением графика на 10 дней
На улице Чернышевского в Калининграде запретят остановку транспорта
Власти выделили 37 млн рублей на берегозащиту в поселке Куликово
В Гурьевске уголовника отправили в колонию за избиение кастетом школьников
В районе Холмогоровки произошло «жесткое» ДТП с участием машины ГИБДД
В Немане арестовали женщину, которая зарезала знакомого и сожгла его труп
Зарезавшему калининградца бродяге дали 10 лет «строгача»
В центре Калининграда в тройном ДТП пострадали три человека
В Нестерове пьяный мотоциклист сбил пешехода
Калининградская область заняла 53-е место среди регионов РФ по доступности бензина
В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник не будет света и воды
В Калининграде пройдет детский музейный фестиваль
Четверо поляков случайно пересекли границу с Калининградской области
Калининградец украл у частного таксиста 27 тысяч рублей
В библиотеке им. Чехова в Калининграде детям бесплатно покажут мультфильмы
На улицы Калининграда в тестовом режиме выпустят электробус
В Балтийске образовались горы отходов из-за сгоревшего мусоровоза
В Гусеве комбайнера задержали на кражу 7,5 тонн пшеницы
Бесплатные фильмы и кастинги: В областной научной библиотеке пройдет «Ночь кино»