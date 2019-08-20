В Чкаловске рабочие нашли забытое захоронение героев штурма Кёнигсберга

В Чкаловске продолжаются работы по реконструкции площадки у самолета-разведчика Ил-28Р, установленного на улице лейтенанта Калинина ("Комсомолка" уже писала об этом). 17 августа руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов сообщил, что строители, раскопав землю, наткнулись на человеческие останки.

- Они сразу рассказали об этом нам и полиции, - отметил Хисамов. – Мы прибыли на место и в первый день обнаружили останки одного человека, которым оказался советский солдат, на следующий день еще четырех, а на сегодня мы подняли уже 9 человек.

Руководитель поисковиков утверждает, что по воинскому захоронению в советское время был проложен кабель, и во время этих работ были частично повреждены могилы.

- Возле каждой могилы стояла пирамидка со звездой, позже их демонтировали и зарыли сверху могил, - говорит Руслан Хисамов, демонстрируя часть находок.

- А почему так поступили, не знали, что тут похоронены солдаты? – поинтересовались мы.

- Это место по бумагам уже не числилось братской могилой, - ответил поисковик. - Дело в том, что в послевоенные годы тут, как и по всей Калининградской области, произошло укрупнение захоронений. Останки были номинально перенесены в другое место, но фактически остались не тронутыми. Отсюда, например, бойцов должны были перезахоронить рядом с мемориалом на улице Лукашова в Чкаловске. А далее земляные работы проводить никто не боялся, поэтому через этот участок и протянули коммуникации.

- Сколько всего человек там может лежать?

- Трудно сказать, - продолжает Хисамов. – Согласно документам – больше 20. Однако карты в военное время рисовались не очень подробно. На противоположном берегу ручья, там, где фастфуд сегодня делают, была еще одна братская могила, в которой 10 советских солдат похоронили. А вообще же, весь Чкаловск буквально напичкан одиночными захоронениями.

Поисковики сообщили, что у них есть поименных список похороненных солдат, однако установить, кому конкретно принадлежат останки, сегодня невозможно.Фото: Руслан Хисамов

Поисковики сообщили также, что у них есть поименных список похороненных солдат, однако установить, кому конкретно принадлежат останки, сегодня практически невозможно, так как с останками не найдено ни наград, ни каких-либо других опознавательных знаков. Именно по этой причине решено было не связываться с родственниками, чтобы лишний раз их не тревожить (часто родственники изъявляют желание переправить останки на родину, однако в данном случае может возникнуть путаница).

Также Руслан Хисамов заявил, что на данный момент работы поисковиков приостановлены.

- Работы в Чкаловске у нас сейчас встали, - сообщает он. - Экскаватор пока не пускают на объект, а без техники мы работы продолжать не можем.

НАЗОВЕМ ПОИМЕННО

Поисковики отряда «Совесть» представили «Комсомолке» полные списки погибших солдат, составленные после боев за Зидлунг (довоенное название Чкаловска – Ред.). Все они были захоронены на перекрестке улиц, на котором сейчас стоит самолет-разведчик (всего 29 человек).

Воин 103-й истребительно-противотанкового артиллерийского полка 16-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады РГК:

Командир взвода, младший лейтенант Мамонтов Николай Георгиевич.

Воины 427-го стрелкового полка 192-й стрелковой дивизии:

Командир пулеметного взвода, младший лейтенант Анищенко Николай Егорович;

Командир пулеметного взвода, младший лейтенант Терентьев Степан Яковлевич;

Командир пулеметного взвода, младший лейтенант Эралиев Хады;

Старший пулеметчик, сержант Шувалов Александр Григорьевич;

Пулеметчик, сержант Максуд Газизов;

Пулеметчик, сержант Ивкин Василий Демидович;

Пулеметчик, младший сержант Ануфриев Анатолий Васильевич;

Пулеметчик, младший сержант Пудовкин Владимир Григорьевич

Пулеметчик, рядовой Антон Иосифович Антановичус;

Пулеметчик, рядовой Купрейчик Семен Николаевич;

Пулеметчик, рядовой Михайловский Леонид Иосифович;

Пулеметчик, рядовой Мельников Леонид Иосифович;

Пулеметчик, рядовой Паншин Алексей Александрович;

Пулеметчик, рядовой Никулин Василий Сергеевич;

Пулеметчик, рядовой Шавин Алексей Васильевич.

Пулеметчик, рядовой Сучаков Василий Тихонович.

Воин 490-го стрелкового полка 192-й стрелковой дивизии:

Телефонист, рядовой Липлянин Константин Адамович.

Воин 29-й отдельной тяжелой минометной бригады РГК:

Старший сержант Бекбоев Мажит.

Воины 378-го стрелкового полка 343-й стрелковой дивизии:

Наводчик станкового пулемета, рядовой Вдовин Геннадий Акикевич;

Наводчик станкового пулемета, рядовой Кадо Владимир Семенович;

Подносчик патронов станкового пулемета, рядовой Козлов Иван Борисович;

Стрелок, рядовой Пахомин Георгий Иванович;

Стрелок, рядовой Михайлов Александр Дмитриевич;

Стрелок, рядовой Маляр Петр Иванович;

Пулеметчик, рядовой Смирнов Николай Никифорович;

Стрелок, рядовой Дескат Антон Никитович;

Автоматчик, рядовой Малявко Матвей Дмитриевич;

Стрелок, рядовой Макеев Илья Николаевич.